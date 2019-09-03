The New York Times: Курс британского фунта упал на фоне неопределенности по соглашению о Brexit

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Курс британского фунта упал до минимума с 1985 года на фоне неопределенности по соглашению о Brexit

На фоне неопределенности по соглашению о Brexit британский фунт упал по отношению к доллару до минимума с 1985 года, — сообщает The New York Times, информирует enovosty.com/news.

Британский фунт стерлингов упал до 1,1960 доллара. Не считая кратковременного падения осенью 2016 года, когда британская валюта упала до $ 1,1789, фунт сейчас находится на самом низком уровне за 34 года. Падение фунта может усилить уязвимость британских компаний и привести к более легкому поглощению их из-за рубежа, так как стоимость компаний снизится.

Для правительства Великобритании начинается тяжелый период, поскольку парламентарии оспаривают инициативу премьер-министра Бориса Джонсона относительно того, что Великобритания может покинуть Европейский Союз 31 октября без заключения сделки. Согласно данным анонимных источников, парламентарии планируют запретить правительству вывести страну из ЕС без соглашения о Brexit, поскольку это может привести к хаосу.