The New York Times: Курс британского фунта упал на фоне неопределенности по соглашению о Brexit

Курс британского фунта упал до минимума с 1985 года на фоне неопределенности по соглашению о Brexit

На фоне неопределенности по соглашению о Brexit британский фунт упал по отношению к доллару до минимума с 1985 года, — сообщает The New York Times, информирует enovosty.com/news.

Британский фунт стерлингов упал до 1,1960 доллара. Не считая кратковременного падения осенью 2016 года, когда британская валюта упала до $ 1,1789, фунт сейчас находится на самом низком уровне за 34 года. Падение фунта может усилить уязвимость британских компаний и привести к более легкому поглощению их из-за рубежа, так как стоимость компаний снизится.

With Britain facing a crucial few days in politics, the pound has dropped to its lowest level in 34 years (aside from a very brief crash in 2016), @cpiovano reports. https://t.co/yYNdpQsn4I

— AP Business News (@APBusiness) 3 сентября 2019 г.

Читайте: В Брюсселе назвали условие выхода Британии из Евросоюза