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Американские военные усиливают активность в Ираке в ответ на возможное нападение Ирана

Главная » Последние новости » Новости мира » Американские военные усиливают активность в Ираке в ответ на возможное нападение Ирана
 
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Военно-воздушные силы, Военно-морской флот и Корпус морской пехоты США находятся в повышенной готовности и усиливают патрулирование Ирака в ответ на возможное нападение Ирана на войска США в регионе Ближнего Востока.

Представители Пентагона обеспокоены передвижениями поддерживаемых Ираном ополченцев на фоне обострения напряженности накануне годовщины ликвидации главного командующего Ирана генерала Касема Сулеймани, который был убит в результате авиаудара США в Багдаде 3 января 2020 года.

В частности, Пентагон внимательно следит за «тревожными индикаторами подготовки потенциальной атаки» со стороны иранских ополченцев в Ираке, сказал чиновник.

«Это вызывает беспокойство», — сказал CNN чиновник. «У нас есть признаки подготовки боевиков», — добавил он. Чиновник отказался сообщить конкретные детали из-за деликатного характера разведданных, но сказал, что весь потенциал вооружения, необходимый группировкам, уже находится в Ираке, отметив, что ополченцы постоянно поддерживают запас ракет и артиллерии. Хотя нет никаких конкретных указаний на то, что какое-либо решение о нападении было принято, чиновник сказал, что подготовка была начата несколько дней назад.

Пентагон объявил в четверг, что он направил пару бомбардировщиков B-52 со своей базы в Барксдейле, штат Луизиана, на Ближний Восток для «сдерживания агрессии» в регионе. В последние недели военные также предприняли другие шаги, в том числе отправили авианосец USS Nimitz обратно на Ближний Восток и отправили дополнительную эскадрилью истребителей из Европы.

Кроме того, ВВС США развернули средние заправщики KC-135R, тяжелые заправщики KC-10A, самолет радиоразведки RC-135W (SIGINT) и бортовую систему предупреждения и управления (AWACS) E-3B в регионе.

Согласно статье в Politico, эти шаги призваны удержать Иран от любых агрессивных действий против США и сил коалиции в регионе.

Пентагон обеспокоен тем, что Тегеран может воспользоваться сменой власти в США и выводом американских войск из Ирака и Афганистана, а также приближающейся годовщиной убийства США иранского лидера Касема Сулеймани, сообщил военный источник Politico.

Источник: Defence-blog


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