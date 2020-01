В США водитель получил штраф за скелет в камуфляже вместо пассажира (ФОТО)

В американском штате Аризона мужчина посадил в автомобиль скелет, чтобы иметь возможность двигаться по специальной полосе HOV Lane на трассе для водителей с пассажирами.

Об этом сообщили в Twitter полицейского управления Аризоны, информирует enovosty.com/news.

62-летний мужчина попытался сделать скелета максимально похожим на живого человека, для чего даже одел его в кепку с камуфляжным принтом.

Управление общественной безопасности Аризоны сообщило, что мужчина зафиксировал скелет в кепке с помощью веревок. Однако такие уловки не помогли незадачливому водителю и авто остановил местный патруль и выписал штраф.

Представитель управления Рауль Гарсия рассказал, что ежегодно работники ведомства останавливают около 7 тысяч водителей, которые незаконно пользуются специальными полосами для автомобилей с пассажирами. Однако случай со скелетом – первый за всю его карьеру.

Местные полицейские, которых рассмешил забавный случай, разместили в Твиттере пост с фотографией «пассажира», привязанного к его месту веревкой. «Думаешь, ты сможешь использовать HOV Lane с помощью скелета на переднем сиденье? Ты совершенно неправ!», — написали в департаменте местной полиции.

Think you can use the HOV lane with Skeletor riding shotgun? You’re dead wrong! ☠︎ One of our motor troopers cited the 62-year-old male driver for HOV & window tint violations on SR-101 near Apache Blvd this morning. #NiceTry #YoureNotHeMan #AZTroopers pic.twitter.com/wQYY831mNY

— Dept. Public Safety (@Arizona_DPS) January 23, 2020