Компании Sikorsky и Boeing озвучили подробности о своем революционном вертолете

В понедельник компании Sikorsky и Boeing обнародовали подробности о своем революционном вертолете для участия в конкурсе армии США Future Long Range Assault Aircraft, известном как FLRAA.

Boeing заявляет, что новый самолет, названный DEFIANT X, будет самым быстрым, самым маневренным и наиболее живучим штурмовым вертолетом в истории.

В сочетании с непревзойденным опытом команды в области систем миссий, обучения и поддержки, это произведет революцию в подходах армии к противодействию угрозам в 2035 году и в последующий период.

«DEFIANT X произведет революцию в том, как армия противостоит угрозам в 2035 году и в последующий период», — заявила команда Sikorsky-Boeing.

«Мы готовы предоставить беспрецедентные возможности, подкрепленные проверенными технологиями, которые действительно изменят миссию армии сегодня — с возможностью роста и адаптации к задачам завтрашнего дня», — сказал Энди Адамс, вице-президент Sikorsky Future Vertical Lift. «DEFIANT X не только включает в себя трансформируемый самолет, системы миссий и революционное решение для обеспечения жизнедеятельности, но также использует передовые производственные возможности Sikorsky и Boeing».

Благодаря жесткой соосной роторной системе и толкающему винту, DEFIANT X включает технологию Sikorsky X2 Technology для работы на высоких скоростях при сохранении управляемости на низких скоростях. Эта критически важная способность обеспечивает солдатам повышенную маневренность и живучесть в условиях противовоздушной обороны с высокой угрозой, позволяя им преодолевать оборону противника, уменьшая при этом уязвимость для вражеского огня.

«DEFIANT X специально создан для модернизированной армии, которая требует расширенной досягаемости, живучести и летальности», — сказал Стив Паркер, вице-президент и генеральный менеджер Boeing Vertical Lift. «Эта система оружия даст солдатам непревзойденное технологическое преимущество и возможность взаимодействия над противниками в многодоменном боевом пространстве».

DEFIANT X произведет революцию в десантно-штурмовых возможностях армии с ограниченными изменениями в тактике, методах, процедурах, обучении и инфраструктуре, сохранив при этом зону охвата вертолета Black Hawk и возможности плотного строения, которые используются сегодня.

Армия США также заявила, что FLRAA предоставит Объединенным силам самолет, который обладает повышенной скоростью, дальностью, живучестью и маневренностью, чтобы позволить армии сохранять превосходство против сил противника в постоянно меняющихся условиях. Он обеспечит проецирование мощности из относительного убежища со значительно увеличенной дальностью, скоростью, мобильностью и полезной нагрузкой по сравнению с нынешними самолетами армии и командования специальных операций США (SOCOM).

