США накрыла новая волна протестов из-за стрельбы полицейских в спину афроамериканца

США накрыла новая волна протестов из-за стрельбы полицейских днем в спину в афроамериканца

В американском городе Кеноши вторые сутки подряд продолжаются протесты, вызванные стрельбой полиции в чернокожего. Об этом сообщает Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Протесты начались после того, как в социальных сетях появились фото с мобильного телефона, на которых видно, как полиция стреляет в спину афроамериканца Джейкоба Блейка.

29-летний мужчина был госпитализирован в тяжелом состоянии. По предварительным данным, Блейк пытался успокоить поссорившихся женщин.

Губернатор штата Тони Эверс написал в Twitter, что «Сегодня Джейкобу Блейку несколько раз выстрелили в спину средь бела дня в Кеноша, штат Висконсин. Кэти и я выражаем соболезнования его семье»

Tonight, Jacob Blake was shot in the back multiple times, in broad daylight, in Kenosha, Wisconsin. Kathy and I join his family, friends, and neighbors in hoping earnestly that he will not succumb to his injuries.

— Governor Tony Evers (@GovEvers) August 24, 2020