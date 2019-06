Трамп заявил о возможности уничтожения части Ирана

В ответ на заявление Ирана о том, что последние санкции США закрыли все шансы на дипломатию, Дональд Трамп сообщил о возможности уничтожения части Ирана

Президент США Дональд Трамп сообщил о возможности уничтожения части Ирана, если Исламская Республика нападает на «какой-либо американский объект», информирует enovosty.com/news.

Дональд Трамп сделал сообщение после заявления Ирана о том, что последние санкции США закрыли все шансы на дипломатию. «Вынесенное сегодня очень невежественное и оскорбительное заявление Ирана только показывает, что они не понимают реальности. Любая атака Ирана на какой-либо американский объект будет встречена с огромной и подавляющей силой. В некоторых областях подавление будет означать уничтожение. Нет больше Джона Керри и Обамы!», — написал Трамп в Twitter

….Iran’s very ignorant and insulting statement, put out today, only shows that they do not understand reality. Any attack by Iran on anything American will be met with great and overwhelming force. In some areas, overwhelming will mean obliteration. No more John Kerry & Obama!

«Руководство Ирана не понимает значение слов «доброта» и «сострадание». К сожалению, они понимают только силу и мощь, и США, безусловно, являются самыми мощными военными силами в мире, в которые за последние два года было инвестировано 1,5 триллиона долларов», — сообщил Трамп

Iran leadership doesn’t understand the words “nice” or “compassion,” they never have. Sadly, the thing they do understand is Strength and Power, and the USA is by far the most powerful Military Force in the world, with 1.5 Trillion Dollars invested over the last two years alone..

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 25 июня 2019 г.