Associated Press: Трамп ввел новые санкции против Ирана

Главная » Последние новости » Новости мира » Associated Press: Трамп ввел новые санкции против Ирана Associated Press: Трамп ввел новые санкции против Ирана

Закрыть Отправить

Дональд Трамп ввел новые санкции против Ирана после того, как в Тегеране был сбит американский беспилотник

Президент США Дональд Трамп ввел новые санкции против Ирана после того, как в Тегеране был сбит американский беспилотник, и заявил, что санкции будут направлены против верховного лидера Ирана Али Хаменеи, — сообщает Associated Press, информирует enovosty.com/news.

Трамп заявил журналистам, что подписывает распоряжение о введении санкций на фоне напряженности в отношениях между США и Ираном. Трамп также сказал, что санкции были бы введены независимо от инцидента с дроном. Он сказал, что мировые лидеры в конечном итоге ответственны за то, что Трамп назвал «враждебным поведением режима».

«Санкции, введенные в соответствии с распоряжением исполнительной власти … лишат Верховного лидера и канцелярии Верховного лидера, а также тех, кто тесно связан с ним и канцелярией, доступ к ключевым финансовым ресурсам и поддержке», — сказал Трамп.

Читайте: В Чехии опять отметились выпадом в сторону Украины

По мнению министра финансов США Стивена Мнучина, решение Трампа заблокирует еще иранские активы на миллиарды долларов.