The Washington Times: В Ираке произошел ракетный обстрел территории рядом с посольством США

Главная » Последние новости » Новости мира » The Washington Times: В Ираке произошел ракетный обстрел территории рядом с посольством США The Washington Times: В Ираке произошел ракетный обстрел территории рядом с посольством США

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В Ираке произошел ракетный обстрел территории рядом с посольством США со стороны неизвестных. По предварительной информации, жертв нет.

Район возле посольства США в Багдаде подвергся ракетному обстрелу со стороны неизвестных, — сообщает Карло Муньос в издании The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

На данный момент информации о жертвах нет. Ни одна из экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за это нападение. «Нам известно о взрывах рядом с посольством США в Багдаде. Жертв граждан США или коалиции не было. Иракские силы безопасности расследуют этот инцидент», — сказал представитель Центрального командования США капитан Билл Урбан.

Через несколько часов после атаки Трамп написал сообщение в Twitter, предупреждая Тегеран о любых действиях против интересов США в Ираке или где-либо еще.

«Если Иран хочет сражаться, это будет официальным концом Ирана. Никогда больше не угрожайте Соединенным Штатам», — написал он. «Мы уже ясно дали понять и вновь подчеркиваем, что нападения на персонал и объекты в США недопустимы. И мы будем на них решительно реагировать», — говорится в заявлении.

Воскресные ракетные обстрелы произошли через несколько дней после того, как администрация Трампа приказала вывести дипломатический персонал, в котором посольство остро не нуждается.