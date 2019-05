The Washington Times: В Ираке произошел ракетный обстрел территории рядом с посольством США

В Ираке произошел ракетный обстрел территории рядом с посольством США со стороны неизвестных. По предварительной информации, жертв нет.

Район возле посольства США в Багдаде подвергся ракетному обстрелу со стороны неизвестных, — сообщает Карло Муньос в издании The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

На данный момент информации о жертвах нет. Ни одна из экстремистских группировок не взяла на себя ответственность за это нападение. «Нам известно о взрывах рядом с посольством США в Багдаде. Жертв граждан США или коалиции не было. Иракские силы безопасности расследуют этот инцидент», — сказал представитель Центрального командования США капитан Билл Урбан.

Через несколько часов после атаки Трамп написал сообщение в Twitter, предупреждая Тегеран о любых действиях против интересов США в Ираке или где-либо еще.

If Iran wants to fight, that will be the official end of Iran. Never threaten the United States again!

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 19 мая 2019 г.