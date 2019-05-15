На пороге войны: США выводят часть дипломатов из Ирака

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Госдеп США дал распоряжение всем сотрудникам посольства США в Ираке, в которых посольство остро не нуждается, срочно покинуть страну

Государственный департамент США дал распоряжение всем сотрудникам посольства США в Ираке, в которых дипломатическое представительство остро не нуждается, срочно покинуть страну на фоне нарастающей напряженности в отношениях с соседним Ираном, — сообщают Джон Гамбрелл и Филип Исса в издании The Associated Press , информирует enovosty.com/news.

Германия и Нидерланды в срочном порядке приостановили свои программы военной помощи иракской армии из-за нарастающей напряженности, охватившей регион Персидского залива. Представитель Министерства обороны Германии Йенс Флосдорф заявил, что Германия поддерживает решение стран-партнеров по НАТО.

Напомним, на прошлой неделе официальные лица США заявили, что обнаружили доказательства иранской подготовки к нападению на силы США на Ближнем Востоке. Позднее появились сообщения о диверсиях против нефтяных танкеров у берегов Объединенных Арабских Эмиратов и нападении беспилотников на нефтепровод. Кроме того, йеменские повстанцы-хути, которые воюют с Саудовской Аравией и получают оружие из Ирана, официально заявили, что направили семь беспилотников на жизненно важные объекты Саудовской Аравии.

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В ответ на угрозы со стороны Ирана США направили авианосец «Авраам Линкольн» и бомбардировщики B-52 в Персидский залив.