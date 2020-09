Статуя Мелании Трамп восстановлена после поджога, — Fox News (ФОТО)

В Словении восстановлена статуя Мелании Трамп после поджога

Статуя Мелании Трамп была восстановлена в ее родной Словении после того, как предыдущая фигура первой леди была сожжена 4 июля. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

Статуя была создана в результате сотрудничества между художником из Кентукки Брэдом Давни и местным мастером Алесом «Макси» Зупевцем. Первоначальная фигура, сделанная из дерева и вырезанная из липы, изображала первую леди в бледно-голубом платье, похожем на то, в котором она была на инаугурации президента Дональда Трампа.

Bronze statue of Melania Trump unveiled in Slovenia A life-size rough bronze sculpture of US first lady Melania Trump was unveiled near her hometown of Sevnica in southeastern Slovenia on Tuesday (15 September) to replace a wooden figure wh… https://t.co/gQ1YMv14ue #EU #Europe pic.twitter.com/IfTwoMVfwF

— EUwatch (@EUwatchers) September 16, 2020

Читайте: В Словении суд вынес приговор женщине, отпилившей себе руку ради страховки