Статуя Мелании Трамп восстановлена после поджога, — Fox News (ФОТО)

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В Словении восстановлена статуя Мелании Трамп после поджога

Статуя Мелании Трамп была восстановлена в ее родной Словении после того, как предыдущая фигура первой леди была сожжена 4 июля. Об этом сообщает Fox News, информирует enovosty.com/news.

Статуя была создана в результате сотрудничества между художником из Кентукки Брэдом Давни и местным мастером Алесом «Макси» Зупевцем. Первоначальная фигура, сделанная из дерева и вырезанная из липы, изображала первую леди в бледно-голубом платье, похожем на то, в котором она была на инаугурации президента Дональда Трампа.

«Мы здесь сегодня, потому что снова установили статую Мелании на том месте, где она была сожжена», — сказал словенский художник Марко Вивода.

Новую статую поместили на том же месте, что и старую. В июле скульптор заявил, что статуя будет сделана более прочной и из материала, который не может быть легко уничтожен.

Скульптор назвал поджог первой статуи символом «политической напряженности», а сделано это было из-за критики политики Дональда Трампа.