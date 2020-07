США провели широкомасштабные военные учения «Прогулка слона»

США провели крупнейшие военные учения, известные как «Прогулка слона», запустив приблизительно 40 военно-транспортных самолетов C-130.

Военно-воздушные силы США запустили десятки самолетов C-130 в ходе крупнейшего учения «Прогулка слона». Об этом сообщает Defence blog , информируют Экономические Новости.

Во вторник ВВС США провели крупнейшие военные учения, известные как «Прогулка слона», запустив приблизительно 40 военно-транспортных самолетов C-130.

«Цель учений состоит в том, чтобы обучить и усилить боеготовность военных на фоне реализации Стратегии национальной обороны. Вторая цель — продемонстрировать постоянную готовность, несмотря на сохраняющуюся угрозу COVID-19», — сказали в Dyess AFB.

ABILENE, Texas — The largest formation of C-130Js in USAF history flew over Abilene on Tuesday. The formation included 24 C-130Js from Dyess Air Force Base and 14 C-130Js from Little Rock AFB. pic.twitter.com/PXyBnQq71b

— Ryan Chan 陳家翹 (@ryankakiuchan) July 15, 2020