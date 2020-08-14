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08:39 "Крики слышны за пределами СИЗО": в Минске освобожденные протестующие рассказали о пытках (ВИДЕО)
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07:08 Интернет атакует новый вирус "Дроворуб", разработанный ГРУ - Reuters
07:04 После теперешней бойни собеседниками Лукашенко могут быть только Путин и Асад, - белорусский журналист
06:49 В Беларуси необходимо провести новые выборы, - Помпео
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Сеть поразила фотография с военных учений морской пехоты США (ФОТО)

Главная » Последние новости » Новости мира » Сеть поразила фотография с военных учений морской пехоты США (ФОТО)
 
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Сеть поразила фотография с военных учений морской пехоты США на фоне волшебного "фиолетового дождя"

Корпус морской пехоты США проводит военные учения с боевой стрельбой на учебном полигоне Маунт Бандей (Австралия). Об этом сообщается на странице U.S. Marines в США, информирует enovosty.com/news.

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Морские пехотинцы отрабатывали задачи прямого и непрямого огня, чтобы поддерживать готовность реагировать на любой кризис. В этот момент они случайно были запечатлены на фото на фоне волшебного «фиолетового дождя»

«Сильная армия требует больше, чем денег на оборону. Она требует подготовки. Хорошая работа», — прокомментировал военные учения министр обороны США Марк Эспер


Экономические новости youtubeАвтор: Оксана Ельченко
Посещений: 307

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