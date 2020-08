Сеть поразила фотография с военных учений морской пехоты США (ФОТО)

Сеть поразила фотография с военных учений морской пехоты США на фоне волшебного "фиолетового дождя"

Корпус морской пехоты США проводит военные учения с боевой стрельбой на учебном полигоне Маунт Бандей (Австралия). Об этом сообщается на странице U.S. Marines в США, информирует enovosty.com/news.

A strong military requires more than defense dollars. It demands preparation. Good work, @USMC @MrfDarwin. pic.twitter.com/Kca11jAbXV

— Dr. Mark T. Esper (@EsperDoD) August 12, 2020