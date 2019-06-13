Смерть «дерева дружбы» не должна восприниматься как свидетельство отношений между Францией и США, — Макрон

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Макрон сообщил, что смерть «дерева дружбы» не должна восприниматься как свидетельство отношений между Францией и США и пообещал послать новый дуб Трампу

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал послать новый дуб президенту США Дональду Трампу после того, как дерево, которое он подарил ему во время государственного визита в Соединенные Штаты в прошлом году, погибло, — сообщает The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

В интервью, которое транслировал во вторник швейцарский телеканал RTS, Макрон сказал, что «смерть дерева дружбы» не должна восприниматься как свидетельство отношений между Францией и США.

Дуб погиб в карантинной зоне, в которую его поместили для фитосанитарного контроля. Эта процедура является обязательной для всех растений, привезенных в США и проводится с целью избежания распространения опасных видов насекомых и болезней.

Макрон сказал, что отправит еще один дуб из леса Белло на севере Франции, где более 1800 американских солдат погибли в известной битве при Белло Вуд во время Первой мировой войны в 1918 году.