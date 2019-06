Смерть «дерева дружбы» не должна восприниматься как свидетельство отношений между Францией и США, — Макрон

Макрон сообщил, что смерть «дерева дружбы» не должна восприниматься как свидетельство отношений между Францией и США и пообещал послать новый дуб Трампу

Президент Франции Эммануэль Макрон пообещал послать новый дуб президенту США Дональду Трампу после того, как дерево, которое он подарил ему во время государственного визита в Соединенные Штаты в прошлом году, погибло, — сообщает The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

В интервью, которое транслировал во вторник швейцарский телеканал RTS, Макрон сказал, что «смерть дерева дружбы» не должна восприниматься как свидетельство отношений между Францией и США.

100 years ago, American soldiers fought in France, in Belleau to defend our freedom. This oak tree (my gift to @realDonaldTrump) will be a reminder at the White House of these ties that bind us. pic.twitter.com/AUdVncaKRN

— Emmanuel Macron (@EmmanuelMacron) 24 апреля 2018 г.

Читайте: Associated Press: Трамп заявил об ужесточении тарифов на китайскую продукцию