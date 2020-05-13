В США проходят испытания инновационного вертолета SB>1 Defiant (ВИДЕО)

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Компании Sikorsky и Boeing проводят испытания инновационного вертолета SB>1 Defiant

Американские компании Sikorsky и Boeing проводят летные испытания нового инновационного вертолета SB>1 Defiant, разработанного в рамках программы Future Vertical Lift (FVL), информирует enovosty.com/news.

Вертолет Defiant обладает высокой маневренностью и использует технологию X2, которая объединяет коаксиальные роторы, системы управления полетом и двигательную систему. Главные роторы, вращающиеся в противоположных направлениях, обеспечивают дополнительный набор высоты и плавность хода.

Команда Sikorsky-Boeing выпустила видео, на котором демонстрируется маневренность нового вертолета и возможность быстрого полета на малых высотах, что имеет важное значение для вооруженных сил. «Продолжаются испытания SB>1 Defiant, демонстрирующие маневренность на малых высотах и увеличение зоны полета», — говорится в сообщении.