В США проходят испытания инновационного вертолета SB>1 Defiant (ВИДЕО)

Компании Sikorsky и Boeing проводят испытания инновационного вертолета SB>1 Defiant

Американские компании Sikorsky и Boeing проводят летные испытания нового инновационного вертолета SB>1 Defiant, разработанного в рамках программы Future Vertical Lift (FVL), информирует enovosty.com/news.

Вертолет Defiant обладает высокой маневренностью и использует технологию X2, которая объединяет коаксиальные роторы, системы управления полетом и двигательную систему. Главные роторы, вращающиеся в противоположных направлениях, обеспечивают дополнительный набор высоты и плавность хода.

The #SB1Defiant team has been pushing the flight envelope during recent testing. We’re demonstrating this #FVL aircraft can maneuver and fly fast at low altitudes, critical for the @USArmy’s mission success.

