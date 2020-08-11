Литва получила от США ракетные комплексы Javelin

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Литва получила от США ракетные комплексы Javelin, предназначенные для поражения танков и другой бронетехники

Согласно информации, обнародованной посольством США в Вильнюсе, литовские вооруженные силы получили от Соединенных Штатов Америки противотанковые ракетные комплексы Javelin. Об этом сообщает Defence , информирует enovosty.com/news.

В рамках программы помощи Литве вооруженным силам были переданы ракеты Javelin на сумму более 31 млн долларов. «США — стратегический партнер Литвы и ключевой союзник по безопасности стран Балтии. Предоставленный США противотанковый ракетный комплекс Javelin увеличивает боевые возможности литовских вооруженных сил…», — сказал вице-министр национальной обороны Эймутис Мисюнас.

«Я приветствую постоянные усилия Литвы по модернизации и совершенствованию своих вооруженных сил», — сказал посол США в Литве Роберт Гилкрист. «Эти ракеты Javelin повысят совместимость Литвы с вооруженными силами США. И, прежде всего, эти ракеты означают непоколебимую приверженность США безопасности наших уважаемых союзников».

Ракетная система ближнего боя Javelin — это ракетная система средней дальности, которая обеспечивает высокоточную стрельбу, поражает танки и другую бронетехнику