Литва получила от США ракетные комплексы Javelin, предназначенные для поражения танков и другой бронетехники

Согласно информации, обнародованной посольством США в Вильнюсе, литовские вооруженные силы получили от Соединенных Штатов Америки противотанковые ракетные комплексы Javelin. Об этом сообщает Defence , информирует enovosty.com/news.

В рамках программы помощи Литве вооруженным силам были переданы ракеты Javelin на сумму более 31 млн долларов. «США — стратегический партнер Литвы и ключевой союзник по безопасности стран Балтии. Предоставленный США противотанковый ракетный комплекс Javelin увеличивает боевые возможности литовских вооруженных сил…», — сказал вице-министр национальной обороны Эймутис Мисюнас.

On 08/05, #AmbGilchrist tgh w/ 🇱🇹&🇺🇸 counterparts from @Lithuanian_MoD, @LTU_Army, @HQUSAFEAFAF visited #Šiauliai Air Base, where #Javelin missile supplement worth >USD 31M has been handed over to #Lithuania as part of the assistance of #USA. #USinLT #USLSecurity #AlliedStrong pic.twitter.com/DnQUNcJSBn

— U.S. Embassy Vilnius (@USEmbVilnius) August 7, 2020

