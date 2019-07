Трамп и Си Цзиньпин договорились о возобновлении торговых переговоров

США и Китай договорились о возобновлении торговых переговоров после того, как Дональд Трамп предложил отказаться от введения новых пошлин на китайскую продукцию и ослабить ограничения на продукцию технологической компании Huawei.

Соединенные Штаты Америки и Китай договорились о возобновлении торговых переговоров после того, как президент США Дональд Трамп пошел на уступки, чтобы снизить напряженность в отношениях с Пекином, — сообщает Роберта Рэмптон и Майкл Мартина в издании Reuters, информирует enovosty.com/news.

Дональд Трамп предложил отказаться от введения новых пошлин на китайскую продукцию и ослабить ограничения на продукцию технологической компании Huawei. По словам Трампа, Китай согласился совершить новые закупки сельскохозяйственной продукции США и вернуться за стол переговоров. «Мы снова на верном пути», — заявил Трамп журналистам после 80-минутной встречи с президентом Китая Си Цзиньпином на саммите лидеров Большой двадцатки (G20) в Японии.

Трамп написал в Twitter несколько часов спустя, что встреча с Си прошла «намного лучше, чем ожидалось». «Качество сделки для меня гораздо важнее, чем скорость. Я не спешу, но все выглядит очень хорошо!», — написал Дональд Трамп

….again with China as our relationship with them continues to be a very good one. The quality of the transaction is far more important to me than speed. I am in no hurry, but things look very good! There will be no reduction in the Tariffs currently being charged to China.

— Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 29 июня 2019 г.