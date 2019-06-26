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Конец торговой войне: Китай близок к заключению торгового соглашения с США

Главная » Последние новости » Новости мира » Конец торговой войне: Китай близок к заключению торгового соглашения с США
 
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Министр финансов США Стивен Мнучин сообщил, что США и Китай прошли уже около 90% пути и очень близки к заключению соглашения

Министр финансов США Стивен Мнучин заявил, что Соединенные Штаты и Китай близки к заключению торгового соглашения, — сообщает телеканал CNBC, информирует enovosty.com/news.

«Мы прошли уже около 90% пути, и я считаю, что мы близки к заключению соглашения», — сказал Мнучин в интервью новостному каналу.

Конец торговой войне: Китай близок к заключению торгового соглашения с США

Президент США Дональд Трамп и его китайский коллега Си Цзиньпин встретятся на этой неделе на саммите G20 в Японии в надежде прекратить 11-месячную торговую войну.

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Напомним, ранее сообщалось, что президент США Дональд Трамп повысил тарифы на китайский импорт с 10% до 25% после того, как торговые дискуссии не смогли привести к заключению соглашения


Автор: Оксана Ельченко
Посещений: 716

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