The Washington Times: Трамп повысил тарифы на китайский импорт

Президент США Дональд Трамп повысил тарифы на китайский импорт с 10% до 25% после того, как торговые дискуссии между китайским вице-премьером Лю Хэ и торговым представителем США Робертом Лайтхайзером не смогли привести к заключению соглашения, — сообщает Том Хоуэлл в издании The Washington Times, информирует enovosty.com/news.

Дональд Трамп сообщает в Twitter, что он повышает тарифы с целью увеличения дохода страны, который может быть реинвестирован в сельское хозяйство или гуманитарную помощь за рубежом.

Talks with China continue in a very congenial manner — there is absolutely no need to rush — as Tariffs are NOW being paid to the United States by China of 25% on 250 Billion Dollars worth of goods & products. These massive payments go directly to the Treasury of the U.S…. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 мая 2019 г.

«Тарифы принесут больше богатства в нашу страну, чем даже феноменальное соглашение традиционного типа. Кроме того, это намного проще и быстрее. Наши фермеры будут работать лучше, быстрее, и теперь голодающим странам можно будет помочь», — написал он в Twitter.

….The process has begun to place additional Tariffs at 25% on the remaining 325 Billion Dollars. The U.S. only sells China approximately 100 Billion Dollars of goods & products, a very big imbalance. With the over 100 Billion Dollars in Tariffs that we take in, we will buy….. — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 мая 2019 г.

Также Дональд Трамп написал, что производите вашу продукцию в США и у вас не будет тарифов.

Build your products in the United States and there are NO TARIFFS! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 мая 2019 г.

Участники переговоров из администрации Трампа и Китая в течение нескольких месяцев работали над заключением торговой сделки, которая должна была решить множество вопросов. Однако на прошлых выходных ситуация изменилась и Трамп был вынужден сообщить Пекину о возможности введения более жестких тарифов. Китайские официальные лица заявили, что будут реагировать на увеличение тарифов, обостряя напряженность и снижая цены на рынках.

Your all time favorite President got tired of waiting for China to help out and start buying from our FARMERS, the greatest anywhere in the World! — Donald J. Trump (@realDonaldTrump) 10 мая 2019 г.

Трамп предположил, что китайцы делают ставки на нового президента-демократа, который после президентских выборов займет более слабую позицию по отношению к Китаю.