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Людей завтрашнего дня в Китае создают уже в школе

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Китайские школы записывают эмоции своих учеников, униформа с чипами сообщает о каждом их шаге. Это все еще пилотные проекты, которые должны улучшить жизнь детей. Но одержимость партийно-государственной системы слежкой за людьми зашкаливает. В сентябре в Китае вступит в силу очередной закон о персональных данных.

Ученики прыгают на скакалке в спортивном зале, казалось бы, обычный урок. Но прыжки на скакалке не подсчитывает учитель. Вместо этого это делает камера, оснащенная искусственным интеллектом. А ученики бегущие на 400 метров. Только не учитель проверяет, соблюдают ли подростки установленный маршрут. Эту работу выполняют компьютерные чипы, вшитые в футболки учеников. Как информируют Экономические новости об этом пишет немецкое издание Die Welt.

На первый взгляд, это просто прибамбасы, которые местные власти Гуйяна, столицы провинции Гуйчжоу на юго-западе Китая, недавно представили журналистам. Данные, собранные школами, могут быть использованы для составления индивидуальных диетологических программ, а также для выполнения спортивных упражнений в домашних условиях. Цифровые технологии как альтернатива персональному тренеру — пока безобидно.

Но уроки физкультуры здесь могут быть лишь предвестником более масштабного процесса, предвестником превращения школьного двора в место социального контроля. Или даже видение китайским правительством человека завтрашнего дня. Тот, кто не совершает преступлений, не уклоняется от уплаты налогов и не занимается мошенничеством в сфере социального обеспечения. Но это также и человек под стеклом, у которого нет личной жизни, нет права на свободу слова и нет возможности сформировать политическую оппозицию.

Это лишь пилотный проект, который местные власти Гуйяна представили журналистам. Но продемонстрированные технологии могут быть не только легко перенесены на другие сферы. Их можно использовать и за пределами школьного двора — для поддержания дисциплины среди учащихся в соответствии с волей партии. Это связано с тем, что данные могут попасть в Министерство образования, а оттуда — в другие министерства.

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Запись мимики лица

«Коммунистическая партия Китая (КПК) реализует амбициозную стратегию цифровизации, — пишут исследователи Кристин Ши-Купфер и Марейке Ольберг из аналитического центра Merics в своем отчете «Цифровой подъем Китая», — стратегия цифровизации включает в себя поиск новых драйверов роста, а также расширение границ и влияния КПК.

В последние годы неоднократно появлялись сообщения о том, что школы в экспериментальном порядке используют подобные технологии. В 2018 году средняя школа в восточном китайском городе Ханчжоу внедрила технологию распознавания лиц. Классные комнаты сканировались каждые 30 секунд, выражения лиц учащихся записывались и подразделялись на «счастливые», «сердитые», «испуганные», «растерянные» и «расстроенные». Студенты также должны были сканировать свои лица, чтобы заплатить за обед в столовой и взять книги в библиотеке.

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В том же году школы юго-западной провинции Гуйчжоу и автономного района Гуанси ввели «умную школьную форму», оснащенную чипами. Она сообщает, когда ученик входит и выходит из школы. Сигнал тревоги срабатывает, когда ученик уходит без разрешения, а также когда ученики меняются формой друг с другом. Китайская партийная газета «Global Times» сообщила в конце 2018 года, что более 800 студентов в Гуйчжоу и Гуанси носили «умную форму» с осени 2016 года.

Многие молодые китайцы действительно заботятся о конфиденциальности, особенно когда речь идет о коммерческом использовании данных. Только в апреле завершился получивший широкую огласку судебный спор. Преподаватель университета обвинил сафари-парк Ханчжоу в незаконном сборе данных со сканированных лиц посетителей. Суд в Ханчжоу поддержал истца и обязал оператора парка удалить данные истца и выплатить ему денежную компенсацию. Сенсационная новость!

Такие проблемы, похоже, были учтены китайским правительством, когда оно объявило в 2019 году о «сдерживании и регулировании» использования технологии распознавания лиц и других приложений в школах. В то время Министерство образования выпустило руководство, в котором рекомендовало школам узнавать мнение родителей, учеников и учителей, прежде чем внедрять новые технологии. Но, как показывает пилотный проект местного правительства в Гуйяне, это не сдерживает использование ИИ в школах.

Проекты такого рода в школах следует рассматривать в контексте технологически развитой повседневной жизни. Пожалуй, нет другой страны, где бесконтактные платежи с помощью мобильного телефона были бы так развиты, как в Китае. Благодаря вездесущей технологии распознавания лиц, каждый, кто проезжает на красный свет в Шанхае, получает штраф прямо на свой мобильный телефон. Даже на многие станции метро можно быстрее всего войти с помощью технологии распознавания лиц.

И как бы ни была велика потребность Китая в защите от коммерческого использования данных, возможность установления соответствующих ограничений для государства-участника очень ограничена. С 1 сентября вступает в силу закон о безопасности персональных данных. Партийная пресса уже празднует это как достижение в деле защиты частной жизни.

Но гораздо важнее для возможностей Пекина по слежке то, что закон заставляет иностранные технологические компании, такие как американский автопроизводитель Tesla, хранить данные, собранные в Китае, в стране. Это означает, что данные подлежат надзору со стороны китайских властей. Другими словами, закон дает партии-государству больше возможностей для обработки персональных данных людей и других массивов конфиденциальной информации.
Экономические новости youtube
Автор: Елена Каденко
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