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Украинцам пересчитали пенсии: кто получит доплаты

Главная » Последние новости » Новости общества » Украинцам пересчитали пенсии: кто получит доплаты
 
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ПФУ пересчитал пенсии работающим пенсионерам.

Пенсионный фонд провел перерасчет пенсий работающим пенсионерам, оно коснулось 313 тыс. человек. Об этом передают Экономические Новости со ссылкой на Новое Время.

Пересчет проведен с 1 апреля после получения данных от Государственной налоговой службы о суммах начисленных и уплаченных страховых взносов за первый квартал 2021 года. «Соответственно, в июне пенсионеры получат как повышенную сумму пенсии, так и доплату за апрель и май», — сообщили в Министерстве социальной политики.

Украинцам пересчитали пенсии: кто получит доплаты

Перерасчет проведен лицам, у которых после назначения (предыдущего перерасчета) пенсии прошло не менее 24 месяцев и они в это время работали. Страховой стаж, приобретенный за этот период, учтен при начислении нового размера пенсии, а для пенсионеров, которые приобрели не менее 24 месяцев страхового стажа и имели большую заработную плату — пенсия начислена с учетом увеличенной заработной платы. Средний размер повышения составил 193,32 грн. Перерасчет пенсий осуществлен автоматически, без обращения пенсионеров в Пенсионный фонд.

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Экономические новости youtube Автор: Оксана Ельченко
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