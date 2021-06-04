Украинцы все чаще используют банковские карты

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В Нацбанке сообщили, что украинцы при расчетных операциях все чаще используют банковские карты.

В Национальном банке Украины сообщили, что в январе-марте текущего года как по количеству, так и по сумме большую долю в общем объеме расчетных операций занимали безналичные операции, сообщают Экономические Новости со ссылкой на banker.ua.

Сообщается, что в I квартале общий объем операций с использованием банковских карт составил 1 089,1 млрд грн. Количество платежей с использованием платежных карт достигло 1691 млн, а общая сумма по операциям с использованием банковских карт в течение трех месяцев текущего года составила 1 089,1 млрд грн.

Согласно данным НБУ, общее количество платежных операций — как по получению наличности, так и по безналичным расчетам – по сравнению с I кварталом прошлого года выросло на 22,1%. А общая сумма по платежным операциям по сравнению с прошлым годом увеличилась на 18,3%. Безналичные операции в I квартале текущего года занимали большую долю в общем количестве платежных операций и по сумме, и по количеству: около 90% от общего числа расчетных операций с платежными картами за первые три месяца этого года были безналичными, а в денежном эквиваленте их доля составила 61%.

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По данным Нацбанка, объем операций с использованием банковских карт за I квартал 2021 года превысил количество операций за аналогичный период прошлого года на 28% и составил 1512,8 млн. Сообщается, что больше всего безналичных расчетных операций было в торговых сетях. 42,1% от общего числа безналичных расчетных операций были переводы с карты на карту, а 36,7% — платежи в интернете.

Напомним, ранее сообщалось, что Украина привлекает $100 млн для поддержки малого и среднего бизнеса. Правительство одобрило постановление «Некоторые вопросы реализации совместного с Международным банком реконструкции и развития инвестиционного проекта «Дополнительное финансирование для противодействия COVID-19 в рамках проекта доступа к долгосрочному финансированию», направленное на поддержку малого и среднего бизнеса.

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