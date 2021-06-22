Украинские банки продолжают выдавать кредиты под 5-7-9%

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Кредиты выдаются в рамках программы "Доступные кредиты"

С начала реализации программы «Доступные кредиты 5-7-9%» уполномоченные банки выдали 18 637 кредитов на общую сумму 49,0 млрд грн. Это очень хороший показатель. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на Министерство финансов Украины.

Как известно, 19,111 млрд грн были выданы в качестве рефинансирования предварительно полученных кредитов. В то же время 6,174 млрд грн было получено предпринимателями для реализации инвестиционных программ. А 23,736 млрд грн было выдано украинскими банками как антикризисные кредиты.

За неделю уполномоченные банки программы «Доступные кредиты 5-7-9%» выдали 496 кредитов. Общая сумма выданных средств составила 1,5 млрд грн.

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В то же время по состоянию на 22 июня уполномоченными банками по выполнению госпрограммы «Доступная ипотека 7%» подписан 461 кредитный договор на общую сумму 393,09 млн грн. Доля подписанных кредитов на первичном рынке составила 22,87%. В то время как на вторичном рынке это было 77,13%.

Банками рассматриваются 782 заявки на участие в программе на общую сумму 679,72 млн грн, из которых 19,63% составляет первичный рынок и 80,37% – вторичный.

Самыми активными регионами на прошлой неделе были Киев(35,3%), а также Киевская (29,6%), Харьковская (6,8%), Львовская (5,2%) и Ривненская (4,2%) области.

Напомним, в программе участвуют тридцать три украинских банка. Лидирующие позиции по выдаче «Доступных кредитов» занимает ПриватБанк, Ощадбанк и Райффайзен Банк Аваль.