«Америка вернулась»: лидеры G7 высказали свой восторг от действий Байдена
Лидеры G7 заявили о том, что «Америка вернулась», когда они собрались на саммите в Корнуолле, Англия. Добродушный образ президента Джо Байдена и его стремление к сотрудничеству были высоко оценены, поскольку мир продолжает бороться с нестабильностью из-за пандемии COVID-19.
«Соединенные Штаты вернулись в качестве кооперативного лидера свободного мира при президенте Джо Байдене», — заявил в субботу президент Франции Эммануэль Макрон. Об этом пишут Экономические новости со ссылкой на ibtimes.
Байден и Макрон сидели на открытой террасе с необыкновенным видом на море позади них, а Макрон сказал Байдену: «Вы демонстрируете лидерство в партнерстве».
Когда репортер ABC News спросил Байдена: «Вы убедили союзников в том, что Америка вернулась?» Байден застенчиво ответил: «Спросите его», имея в виду Макрона, который затем ответил: «Да, определенно».
President Joe Biden enjoys a light moment with President Emmanuel Macron of France during their meeting at the G7 Summit in Carbis Bay, Cornwall, UK. @POTUS pic.twitter.com/KLfHAtdt0u
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— Doug Mills (@dougmillsnyt) June 12, 2021
This is quite a clip.
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— Alexis Conran (@alexisconran) June 12, 2021
Саммит имел более спокойный тон для союзников США. Байден вступил в должность после десятилетий в Сенате и восьми лет в качестве вице-президента, что сильно отличается от резюме бизнесмена Дональда Трампа, который никогда не работал в государственном секторе до вступления в должность.
Между мировыми лидерами и Трампом, который публично угрожал вывести США из НАТО, была заметна тревога.
«Раньше был полный хаос», — сказал Reuters источник. «Раньше мы все время были на грани, все время просто пытались сохранить G7 нетронутой… теперь нам не о чем беспокоиться».
Как и Маркон, премьер-министр Великобритании Борис Джонсон восторженно отзывался о Байдене. В четверг Джонсон назвал Байдена «глотком свежего воздуха» после того, как президент США объявил о плане пожертвовать миллионы доз вакцины нуждающимся странам и сотрудничать с союзниками по другим важным глобальным проблемам, таким как изменение климата.
«Это ново, это интересно, и мы много работаем вместе. Это была долгая хорошая сессия. Мы охватили огромный круг вопросов », — сказал Джонсон о своем разговоре с Байденом.
Хотя США уже давно поддерживают прочные отношения с Великобританией, при Байдене, похоже, их связь с Францией стала более прочной. Франция часто обращалась к США за помощью в ослаблении глобальной напряженности.
President Macron and I stand together, ready to take on the toughest challenges we face. pic.twitter.com/OSnbdMLxa1
— President Biden (@POTUS) June 11, 2021
«Здорово, что президент США является членом группы и готов к сотрудничеству», — сказал Макрон.