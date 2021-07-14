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Как Америка может противостоять энергетической экспансии Китая

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Гарантированный доступ к чистой, надежной энергии является основой выживания и процветания каждой суверенной страны. Вашингтон должен использовать свой капитал для защиты такого доступа.

В прошлый понедельник две самые авторитетные газеты мира — «Вашингтон пост» и «Нью-Йорк таймс» — опубликовали четкие однозначные осуждения лжи, известной как «мирное возвышение Китая»; ложный нарратив, продвигаемый по всему миру президентом Си Цзиньпином с момента его прихода к власти в 2013 году. Вместо этого, как говорится в редакционной статье Post, «г-н Си ясно дал понять (в речи, посвященной 100-летию основания Коммунистической партии Китая (КПК)), что Китай под его диктаторским правлением будет представлять все большую угрозу для свободного мира и соседей Китая — особенно для Тайваня, захват которого он назвал «исторической миссией и непоколебимым обязательством». Об этом пишет Роберт Макфарлейн, бывший помощник президента США по вопросам национальной безопасности для The National Interest, информируют Экономические новости.

В газете «Нью-Йорк Таймс» Брет Стивенс был более категоричен, но все же давал надежду, говоря: «…видимость силы имеет тенденцию скрывать реальность слабости, скрытые трещины за внушительными фасадами». Для Пекина примечательным моментом является то, что режим основан на лжи. Это не только историческая ложь, как, например, отсутствие в речи Си упоминания о Великом китайском голоде, Культурной революции и других зверствах, в ходе которых Мао убил до 80 миллионов своих граждан. Это не просто политическая ложь, например, агрессивная пропагандистская кампания Пекина, направленная на сокрытие злодеяний в области прав человека против уйгуров Синьцзяна».

Тем не менее, несмотря на долгожданное пробуждение, стимулируемое этими достойными журналами, их тревога запоздала: менее чем за десять лет Китай проник в более чем 80 суверенных стран — и далеко продвинулся к доминированию. Коммунистические китайские инженеры и студенты за два десятилетия украли интеллектуальную собственность на миллиарды долларов. Как возможна такая захватывающая дух агрессия? И почему нам понадобилось восемь лет, чтобы осознать эту новую цель империи, не говоря уже о том, чтобы разработать стратегию ее преодоления? Сначала несколько слов о методологии Китая.

Китай понимает, что по возможности следует избегать вооруженных конфликтов и риска эскалации, и что необходимо применять более тонкий подход к завоеванию. Как ни странно, они взяли страницу из американской стратегии, известной как «мягкая сила», и испортили ее. За последние восемь лет Китай разработал инициативу «Один пояс — один путь» — стратегию, в которой Китай опирается на внешне благовидные соглашения о строительстве различных видов инфраструктуры (т.е. дорог, трубопроводов, железных дорог и электростанций) и даже о предоставлении кредитов и китайской рабочей силы для реализации проектов. Однако со временем, когда правительство принимающей страны оказывается не в состоянии обслуживать свой долг перед Китаем, Пекин предлагает конвертировать задолженность в прямую собственность — поглощение. Спустя некоторое время Китай владеет и управляет электростанцией, портом или трубопроводом и оказывает доминирующее влияние на политику принимающего государства. Энергетика — это особый случай, поскольку она играет уникальную роль в определении стабильности любой страны. Почему?

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Гарантированный доступ к чистой, надежной энергии является фундаментальным условием выживания и процветания каждой суверенной страны. Без достаточного количества электроэнергии ничто не растет — не будет ни промышленности, ни рабочих мест, ни сельского хозяйства, ни школ, ни жилья, ни науки, ни здравоохранения. Короче говоря, суверенный контроль над чистой, доступной, устойчивой энергией является непременным условием выживания страны и главным мерилом ее национальной безопасности, и он должен рассматриваться именно как таковой, а не просто как экономический и экологический вопрос. Пекин понимает, что недостаточная энергетическая обеспеченность является наиболее уязвимым местом стран свободного мира. Китай понимает, что если он сможет получить контроль над поставками энергии в страну, то он будет контролировать эту страну. Для достижения этой цели Китай принял умную двухэтапную стратегию: сначала ослабить энергетическую устойчивость данной страны, например, поощряя чрезмерную зависимость от возобновляемых источников энергии — созданных китайскими производителями солнечных батарей [сейчас Китай владеет 70 процентами мирового производства солнечных батарей]. Ветер и солнечная энергия, безусловно, являются разумными компонентами энергетического баланса каждой страны, но не за счет надежности и устойчивости. Поэтому первой целью страны должно быть создание, развертывание и эксплуатация систем, способных поставлять чистую базовую энергию с высоким коэффициентом мощности (т.е. процент круглосуточной поставки от проектной мощности). Эти системы также должны быть способны решать уникальные задачи каждой страны, помимо электроэнергии, включая централизованное теплоснабжение, опреснение, технологическое тепло и разработку альтернативных источников энергии (например, водорода). Как же обстоят дела в свободном мире с достижением этих целей?

Хорошая новость заключается в том, что в течение почти пяти лет в американской атомной энергетике происходило пробуждение. Отрезвляющая правда была неизбежна: крупные атомные станции слишком долго строить и трудно финансировать. Эта реальность породила более десятка перспективных инициатив. Все они направлены на разработку небольших модульных реакторов (SMRs). То есть реакторы, которые будут строиться на заводе, что позволит доставлять компоненты на площадку для сборки за треть времени и за половину стоимости. Кроме того, эти новые конструкции SMR будут отвечать уже упомянутому требованию универсальности. Они будут обеспечивать надежное базовое электричество 24 часа в сутки 7 дней в неделю, но SMR также могут поставлять технологическое тепло, энергию для опреснения и для производства других источников энергии (например, водорода для топливных элементов).

Кроме того, уже на подходе решение о том, чтобы сделать финансирование этих небольших станций доступным практически для любой суверенной страны. Ожидайте, что в течение трех-пяти лет SMRs будут лицензированы и доступны в США, Канаде, Великобритании и других странах.

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В дополнение к энергетике, китайская инициатива BRI также направлена на захват критически важных ресурсов (например, кобальта и лития), стратегических территорий (например, портов, проливов и прав на военное базирование) и гарантированный доступ к ведущим мировым рынкам (т.е. Западной Европе и США). Сегодня Китай уже является полным или частичным владельцем 96 торговых портов в Южной Азии, на Ближнем Востоке, в Западной Европе и Америке — перед нами стратегический джаггернаут, играющий на удержание. Китай явно на марше, и, как сказал бы нам капитан Джек Обри, «нельзя терять ни минуты».

И ответ на мировой арене не должен заключаться в подражании китайским или российским государственным предприятиям (ГП). Скорее, объединившись с нашими союзниками в области технологий и используя наши богатые рынки капитала, мы можем лучше мобилизовать инновации и партнерство частного капитала для чистой энергии и национального суверенитета. Только Соединенные Штаты, Великобритания и Япония вместе составляют более 60 процентов мировых рынков капитала. Китай занимает менее 5 процентов, а Россия — незначительную долю. У нас есть преимущество — давайте использовать его… Наш путь, с союзниками.
Экономические новости youtube
Автор: Елена Каденко
Посещений: 187

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