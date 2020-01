Королевский «мегзит»: Сеть «взорвалась» забавными фотожабами с Меган и Гарри

Интернет-пользователи думают о том, как будет выглядеть первый рабочий день парочки

Принц Гарри и Меган Маркл решили съехать от бабушки, чем обескуражили миллионы людей в самых разных странах. Радость Кейт Миддлтон, ярость королевы Елизаветы и гнев Чарльза — всё это обсуждается в последние дни с особым энтузиазмом. Да и самой моднице Маркл теперь угрожает отлучение от основного финансового источника, с помощью которого она и платила за фешн-изыски. Кем же будут теперь работать Гарри и Меган? Социальные сети «пестрят» сообщениями на эту тему и имеют множество предположений. Кроме того, на «мегзит» отреагировали звёзды и политики. Американский президент Дональд Трамп осудил решение Меган Маркл покинуть королевскую семью, а известная комедийная актриса Эми Шумер запостила курьезный снимок с супругом Крисом Фишером: , информирует enovosty.com/news.

Подпись: Мы с Крисом официально слагаем с себя королевские обязанности и ценим вашу поддержку

The New York Post также не остались в стороне и опубликовали свою версию того, как будет жить чета с голубой кровью без денег:

Ну а дальше — понеслась: