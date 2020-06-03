Кредит МВФ: на что согласилась Украина ради нескольких миллиардов

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В рамках новой программы сотрудничества stand-by с Международным валютным фондом (МВФ) в 2020 году Украина получит 2 транша кредита на общую сумму, эквивалентную $ 3,5 млрд. Новую кредитную программу МВФ должен одобрить Совет директоров фонда. Соответствующее заседание должно состояться уже 5 июня. Программа МВФ продлится 18 месяцев — в течение этого времени Украина будет получать транши кредита на общую сумму $ 5 млрд.

Поменьше и покороче

«Это кредит по программе stand-by с довольно упрощенными условиями, который позволит Украине двигаться в направлении преодоления последствий коронакризиса. Первый транш, который мы должны получить в июне, составит 1,9 млрд долларов, на осень мы ожидаем — 1,6 млрд долларов, в следующем году — 1,5 млрд долларов», — сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль.

Напомним, согласование новой кредитной программы стало возможным после выполнения Украиной ключевых требований МВФ — принятие закона о рынке земли сельскохозяйственного назначения, а также закона, который усложняет возвращение через суды банков, национализированных во время кризиса 2014-2016 годов, их прежним владельцам. Этот закон окрестили «антиколомойским», поскольку главным его адресатом является олигарх Игорь Коломойский. Миллиардер судится за «Приватбанк», который государство национализировало в 2016 году.

Итак, согласованная программа stand-by является краткосрочной и меньшей по объему, чем Киев хотел получить по программе расширенного кредитования EFF: пять миллиардов долларов в течение 18 месяцев вместо восьми миллиардов на три года.

Дело в том, что нынешний кредит рассчитан на покрытие возросшего дефицита бюджета, что стало следствием экономического кризиса, вызванного пандемией COVID-19. А предыдущая программа планировалась еще до кризиса и была рассчитана на поддержку структурных реформ в условиях экономического роста, объяснил заместитель исполнительного директора МВФ Владислав Рашкован на своей странице в Facebook. Финансист подчеркнул, что фактическая сумма кредита, которую получит вскоре Украины, не изменится — пять миллиардов долларов к концу 2021 года. «Остальные три миллиарда долларов планировалось получить в 2022-23 годах», — констатировал Рашкован. По его словам, теперь переговоры о долгосрочной программе поддержки реформ просто перенесли на время после кризиса. Нынешняя же краткосрочная программа «должна гарантировать, что Украина будет иметь хорошие предпосылки для возвращения к экономическому росту и продолжения масштабных реформ после того, как кризис будет завершен», отмечают в МВФ.

Бюджетная дыра больше

Кредит МВФ в пять миллиардов долларов не покроет дефицит государственного бюджета Украины, который в новой принятой парламентом во время карантина редакции был увеличен до почти 300 млрд. грн. — более $10 млрд. долларов. То есть, дефицит примерно вдвое больше, чем кредит МВФ. Однако сам по себе кредит МВФ даст «зеленый свет» на выплату уже согласованных ранее займов от других международных финансовых институтов — а это еще пять миллиардов долларов, включая миллиард Всемирного банка и двух миллиардов макрофинансовой помощи от Евросоюза. Кроме того, Украине нужно в этом году возвращать ранее взятые внешние заимствования. Вместе с ними общая потребность в кредитовании составляет около $17 млрд.

Основные требования кредитора

Между тем, согласно тексту нового Меморандума между Украиной и МВФ, который попал в распоряжение СМИ, документ содержит фактически тот же перечень обещаний, что фигурировал в его последней версии, который подписывали при президенте Петре Порошенко. Правда, с каждым разом требования приобретают более конкретную детализацию:

Без налоговых каникул

Так, власти рассчитывают на увеличение бюджетных поступлений от таможни и налогов. Если же этого не будет (а пока доходная часть бюджета недовыполняется: минус 12-13% по доходам был в апреле и намечается в мае), будут сокращать «неприоритетные расходы». При этом, если поступления в бюджет будут все-таки расти, то все «лишние» деньги пойдут на выплаты государственного долга, увеличение инвестиций в инфраструктуру и в повышение социальных выплат. Одновременно прописано, что до конца действия программы Украина не будет принимать либеральные налоговые законы, вводить налоговые льготы и преференции по пошлинам. Бизнес также может не рассчитывать на изменения структуры налогов, в частности замены налога на прибыль налогом на выведенный капитал.

Дожить до пенсии

Продолжится пенсионная реформа, которая, как прямым текстом говорится в документе, должна привести к повышению пенсионного возраста в Украине. Также страна берет на себя обязательство не вводить новые социальные пенсии и льготы. А доплаты в привязке к стажу, возрасту, вредному производству и прочие будут сокращаться.

Продолжение реформы Супрун

Украина также взяла на себя обязательства продолжать неоднозначную реформу экс-главы МОЗ Ульяны Супрун. НСЗУ и дальше будет «внимательно следить за предоставлением услуг и финансовыми показателями медучреждений». Преобразование больниц в некоммерческие предприятия, находящиеся в муниципальной собственности, продолжится. Их финансирование будет идти строго по договорам с НСЗУ. Госзакупки лекарств и дальше будут под контролем международных организаций. Но с этого года Минздрав также контролирует закупки через новое госпредприятие «Медицинские закупки Украины» и систему ProZorro.

Закрытие школ

По окончанию кризиса, Украина обещает ускорить реформу образования. А она, согласно документу, будет выражаться в сокращении школьной сети для начального и среднего образования. При этом будет внедряться тот же принцип, что и в медицине — деньги якобы пойдут за студентом. Что, как очевидно из медреформы, выльется в закрытие ВУЗов и училищ, которые пользуются меньшим спросом.

Неприкасаемый Нацбанк

Ответственности Нацбанка за банкопад и разворовывание активов проблемных банков не будет. В Меморандуме говорится, что тех людей, которые были назначены в Нацбанк при президенте Петре Порошенко, и что участвовали в закрытии 100 банков, в частности, «Приватбанка» олигарха Игоря Коломойского, и уничтожении украинского финансового рынка не могут уволить.

Кроме того, Нацбанк обязался поддерживать инфляцию на уровне 5%, не допуская наполнения экономики деньгами. Это означает, что ни о каком значительном росте ВВП в Украине речь так и не зайдет. Реформа управления госбанками сводится к еще большей зависимости от наблюдательных советов (НС). НС хотят формировать из иностранцев, чтобы тщательнее контролировать развитие банковского сектора Украины.

Ручные суды

В МВФ хотят контролировать и Высший совет юстиций — орган, который согласовывает и назначает судей в Украине. «Будет создана независимая комиссия для предварительного отбора потенциальных кандидатов в высшие судебные органы и оценки их честности. Эта комиссия проведет аналогичную разовую проверку существующих членов Высшего совета юстиции. Как минимум, половина членов комиссии будут уважаемыми экспертами с признанными этическими стандартами и судебным опытом», — говорится в меморандуме. Фактически это означает внешний контроль за судебной системой Украины, так как данные эксперты, судя по тем проектам, которые предлагаются, будут рекомендоваться странами Запада и международными финансовыми организациями.

Вседозволенность для НАБУ

Документ выписан так, чтобы нынешнего руководителя НАБУ Артема Сытника, нельзя было снять с должности. И чтобы на украинский политикум можно было давить уголовными делами за любую критику ставленников иностранных государств. Зато, на кого позволили давить — это на Специализированную антикоррупционную прокуратуру, которая иностранцам неподконтрольна.

Кроме того, документ содержит норму о предоставлении права НАБУ на прослушку. В меморандуме указано, что уже внесены поправки в закон №2019/187-IX, позволяющие НАБУ вести прослушку. К концу июля 2020 года будет предоставлено все необходимое оборудование и ресурсы чтобы уже к сентябрю НАБУ можно вести прослушку стационарных телефонов.

«Рыночная» цена на газ

Украина обязалась применять рыночную схему ценообразования на газ, без какого-либо потолка по максимальной цене. Стоимость для населения может быть любой. Уже с июля по рыночным ценам будет тарифицироваться газ для кухонных плит и для отопления в частном секторе. Фактически это значит, что население переводят на газ по тарифам как для промышленности.

Отопление подорожает

С 1 октября Украина также обязалась сделать тарифы на отопление рыночными. При этом наша страна обязалась пересматривать тарифы ежегодно до начала отопительного сезона. «С этой целью до начала отопительного сезона 2020-21 гг. мы отменим постановление КМУ № 1082 от 24 декабря 2019 г., которое допускает изменения в счетах за отопление при изменении цены на газ», — указано в меморандуме. Речь идет об отмене «скидок Гончарука», по которым местные власти корректировали платежки этой зимой в зависимости от текущей цены на газ. Скидки варьировались от 5% до 30%.

Совершенно очевидно, что при нынешнем уровне благосостояния украинцев, пойдут неплатежи за коммунальные услуги. Чтобы даже в этом случае получить плату за отопление, в Меморандум МВФ вписали обязательства — разработать «инструменты, которые позволят обеспечить сбор платежей с помощью высоких штрафов и упрощенного правоприменения».

Автономный «Нафтогаз»

Также международный кредитор требует принятие нового корпоративного устава для НАК «Нафтогаз Украина» (структурный маяк с выполнением к концу сентября 2020 года). То есть компания станет еще более автономной. Такие же изменения готовятся и по другим госкомпаниям. А учитывая, что в НС госкомпаний много иностранцев, можно констатировать, что государственные активы фактически будут под внешним контролем.

Земельная реформа

В меморандуме сказано, что Украина создает рынок сельхозземли, сняв мораторий, и приводятся основные параметры нового закона. Но дают понять, что он не окончательный и все можно обсуждать. Приоритеты на этот счет уже озвучивались: повысить планку по продаже более 1000 га в одни руки и допустить к покупке наделов иностранцев.

Карательный АМК

В меморандуме также прописываются планы относительно Антимонопольного комитета Украины. Его хотят сделать полноценным карательным органом, решения которого уже нельзя будет оспорить в судах (ранее компании таким образом списывали миллионные штрафы). Туда также планируют привлекать иностранцев, поэтому и этот орган окажется под внешним управлением.

Мнение эксперта

По мнению финансового аналитика, эксперта Growford Institute Алексея Куща новая программа сотрудничества с МВФ — одна из самых неудачных.

«Произошло очень серьёзное обесценивание формата сотрудничества с Фондом. Первоначальный формат финансирования EFF на $ 10 млрд. сокращен до $ 5 млрд. Упрощен сам формат сотрудничества. То есть, это обычный stand-by, который предполагает предоставление скорой финансовой помощи на покрытие структурных дефицитов бюджета и платежного баланса страны», — сказал изданию «Экономические Новости» эксперт. По его словам, с одной стороны, на девальвацию формата повлиял общий кризис, потому что Фонд сейчас оказывает помощь огромному количеству стран, с другой — учитывая роль Украины в геополитическом плане и то, что страна находится в очень ослабленном экономическом состоянии, конечно, можно было ожидать от МВФ значительно более широкого пакета помощи.

В то же время аналитик винит украинское руководство в неудачных переговорах по данному поводу. «Трудно было ожидать иных результатов, если в стране за время переговоров с МВФ, сменилось три министра финансов и два правительства. Понятно, что такой калейдоскоп чиновников вызывает у МВФ ощущение недоговороспособности страны в отношении взятых на себя обязательств», — обращает внимание Кущ. По его словам, основная ошибка украинской власти заключается в том, что она не воспользовалась возможностью получения т.н. антикоронавирусного займа МВФ в размере $1,5-2 млрд. еще в конце марта, которые предоставлялся странам, пострадавших от последствий пандемии, и который не требовал согласование специальных условий с кредитором. Однако нынешняя украинская власть провела «инструментизацию» сотрудничества с МВФ в политических целях.

«Сотрудничество с МВФ стало использоваться как инструмент политики для того, чтобы дать ощущение финансово-бюджетной катастрофы, нагнать экзистенциональный ужас на избирателей и, под прикрытием этой «дымовой завесы», протолкнуть через парламент несколько законопроектов, которые в обычном формате было бы очень трудно принять. В первую очередь, речь идет об открытии рынка земли. Если бы не использовали кредит МВФ во внутриполитических целях, то проведение ночного заседания парламента было бы абсолютно нецелесообразно. Тем более, внеочередного. Принятие рынка земли можно было спокойно обсуждать уже сейчас в нормальном режиме работы парламента», — считает аналитик.

Он убежден, получение т.н. антикоронавирусного кредита МВФ в размере нескольких миллиардов сняло бы финансовую остроту в стране до осени. «А мы прицепили этот дополнительный «вагон» к программе с МВФ. Все смешали в кучу. И антикоронавирусный займ и stand-by. Окончательного текста Меморандма с МВФ мы еще не видели, а из того что попало в СМИ стало очевидно, что, с одной стороны, это набор достаточно контроверсионных требований, таких как продолжать т.н. медицинскую реформу, образовательную, проводить дальнейшую пенсионную реформу, с другой — достаточно конкретных пунктов. То есть, формат сотрудничества уже оптимизируется. Просто распадается на атомы. Нам уже препарируют, например, требование по изменению устава «Нафтогаза» в части усиления функций наблюдательного совета. То есть, если в таком же ключе двигаться дальше, то можно вообще опуститься до примитивного атомизма и таких смехотворных исправлений», — говорит Кущ.

По его словам, сотрудничество с МВФ означает утрату субъектности страны. «То есть, если раньше за утрату субъектности нам давали $17 млрд., то сейчас дают пять. По большому счету это такой «путь по лестнице, ведущей вниз». В следующей программе с МВФ требования будут еще жёстче и касаться уже они будут базовых национальных активов. А сумма будет вычисляться, например, в два миллиарда долларов. То есть, атомизация и примитивизация сотрудничества и как результат утрата субъектности страны», — заключил эксперт.