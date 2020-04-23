Подводные камни «антиколомойского» закона: когда Рада будет голосовать по «ПриватБанку»?

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Медленно, но уверенно Верховная Рада (ВР) движется к завершающей стадии скандальной эпопеи вокруг принятия так называемого «антиколомойского» законопроекта о невозврате национализированных банков, в том числе «ПриватБанка», его бывшим владельцам. Это последнее условие, выполнение которого откроет Украине путь к получению кредитных траншей от Международного валютного фонда (МВФ).

В пятницу должно состояться внеочередное заседание парламента, на котором депутаты постараются преодолеть законодательные преграды, блокирующие рассмотрение 16,5 тысяч правок по ускоренной процедуре, информируют Экономические Новости.

На этой неделе Комитет Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики начал подготовку ко второму чтению скандального законопроекта № 2571-п об изменениях в законодательные акты Украины относительно усовершенствования некоторых механизмов регулирования банковской деятельности, более известного как «антиколомойский» законопроект.

Напомним, что спустя неделю после принятия документа за основу, депутаты, приближенные к олигарху Игорю Коломойскому, внесли около 16,5 тысяч правок дабы замедлить процесс его принятия в ВР. К слову, за всю историю украинского парламентаризма больше всего правок подавали в проекты Конституции Украины (5700), Избирательного кодекса (4400) и недавнего – о рынке земли (около 4000).

Несколько тысяч правок – гарантия растяжения рассмотрения законопроекта на 2-3 месяца, однако почти 16,5 тысяч превращают принятие документа в невыполнимую миссию, особенно в контексте того, что транш от МВФ в нынешней экономической ситуации Украине необходим «на вчера». Поэтому на Банковой придумали способ как обойти преграды. Им стал маневр с внесением изменений в закон о Регламенте ВР, который позволяет в исключительных случаях избавляться от депутатского спама поправок через специальную процедуру рассмотрения законов. Речь идет о законопроекте №1043, в котором существенно урезаются права парламентариев на поправки к законопроектам перед рассмотрением во втором чтении.

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Тем временем, в профильном комитете вовсю «кипит» работа над подготовкой «антиколомойского» законопроекта ко второму чтению. Во вторник, 21 апреля, в режиме видеоконференции парламентарии приступил к рассмотрению поправок, сгруппированных в 72 раздела-абзаца. Глава комитета Данил Гетманцев сообщил, что профильный подкомитет предлагает учесть 235 из 16586 правок. В первой половине заседания комитет утвердил процедуру рассмотрения сравнительной таблицы к законопроекту, согласно которой рассмотрение и обсуждение происходило по отдельным подпунктам законопроекта. Если редакция подпункта, предложенная комитетом, не набирает необходимого количества голосов, то рассматриваются и голосуются отдельные поправки, а затем утверждается окончательная редакция подпункта. При этом было принято решение о поименном голосовании народных депутатов.

Момент завершения работы комитета важен именно из-за регламентного закона. Тогда можно начинать готовить рассмотрение «антиколомойского» законопроекта по новой, ускоренной, процедуре без голосования за каждую поправку, включая отклоненные комитетом. Для инициирования спецпроцедуры нужны 150 депутатов, после чего их предложение должна поддержать Рада. После этого авторы неучтенных поправок могут претендовать на их рассмотрение в сессионном зале, только если их внесет фракция в количестве не более пяти, а если речь о внефракционном депутате – вообще не более одной.

По состоянию на вечер 22 апреля Комитет ВР прошел уже 34% поправок к «антиколомойскому» законопроекту — остановились на 5 718 из 16 586 правок.Об этом сообщил в Facebook заместитель главы Комитета Ярослав Железняк.

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Уже в эту пятницу на внеочередном заседании парламент рассмотрит вопрос о судьбе четырех постановлений об отмене голосования по регламентному закону. Скорее всего, голосование по ним будет провалено, что позволит председателю парламента Дмитрию Разумкову наконец подписать новый регламентный закон и отправить на подпись президенту, а затем приступить к рассмотрению «антиколомойского» законопроекта по новым правилам.

Индульгенция для Порошенко и Ко

По словам заместителя председателя комитета Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Александра Дубинского, в каждой статье и пункте банковского законопроекта наблюдаются системные нарушения Конституции и основных законов, выводящие Нацбанк Украины и Фонд гарантирования вкладов (ФГВ) из правового поля Украины. Они превращаются в сверхструктуры, которые не подчинены украинскому законодательству, решения которых нельзя оспаривать в суде.

«Правки, которые предлагаю я и мои коллеги не просто логичны, без них невозможно будет далее существовать судебной системе Украины. Правки не касаются судьбы «ПриватБанка», их до сих пор даже не обсуждали, но обсуждались статьи Конституции о том имеет ли человек право на судебную защиту, может ли суд руководствоваться только двумя законами для принятия решений, например, о Нацбанке и Фонде гарантирования вкладов, и не принимать во внимание ни один другой законодательный акт при вынесении решений. Это абсолютный бред. Вот вы судитесь с любым госорганом, а судом запрещено принимать во внимание ваши доказательства, потому что о них не указано в законе о Нацбанке. Например, если вы получили штраф ГАИ, но идете в суд, чтоб оспорить этот штраф, а суд может руководствоваться только протоколом ГАИ и больше ничем», — сказал депутат в эфире одного из украинских телеканалов. А также сообщил о своем требовании поставить на голосование вопрос поименного голосования с занесением пофамильно результатов каждого голосования в протокол заседания комитета. «Когда мы под стенограмму говорим о нарушении Конституции, нелогичности, внешнем управлении, непонятных нормах, абсолютном разрушении системы судоустройства, а депутаты вопреки всем доводам все равно поднимают руку и проталкивают неконституционную версию законопроекта, то я считаю, что их фамилии должны быть внесены в протокол заседания», — заявил парламентарий.

Как отметил Дубинский, если бы сегодня речь велась только о судьбе «ПриватБанка», то данный документ стоило бы свести к двум нормам, которые бы прямо запрещали возвращение финучреждения его бывшим собственникам. «Вместо этого мы обсуждаем законопроект на ста страницах, 78 пунктов, в которых вообще про «ПриватБанк» не идет речь в 99% случаев. Вместо этого речь идет о фактически выписанной индульгенции Порошенко и его партнерам — подчиненным Гонтаревой, Рожковой, Смолию, Ворушилину, которые управляют Нацбанком и Фондом гарантирования вкладов, и под покровительством МВФ провернули аферу по уничтожению 88 банков в Украине, а также присвоении их активов на 500 млрд. грн. Когда я читаю нормы этого закона, которые по сути освобождают от ответственности партнеров Порошенко и его самого за уничтоженную банковскую систему и внутреннего инвестора из-за чего мы сейчас вынуждены бежать к МВФ, то вижу, что год назад (во время дебатов Владимира Зеленского с Петром Порошенко на стадионе НСК «Олимпийский» – ред.) вместо «я — ваш приговор» нужно было говорить «я — ваш оправдательный приговор». Тогда бы это соответствовало действительности. К сожалению, мои коллеги по монобольшинству являются соучастниками этого оправдания. Если это то, что мы обещали своим избирателям, то я умываю руки», — резюмировал депутат.

Банки и земельные манипуляции

Депутат от фракции «Оппозиционная платформа – За жизнь» Владимир Кальцев также считает, что под видом «антиколомойского» законопроекта принимается более опасный документ о контроле банковской системы, который в совокупности с уже принятым законом о рынке земли создает очень опасные предпосылки для земельных манипуляций. «В чем его опасность? Напомним, что под покровом ночи был протащен закон о рынке земли, в котором государство фактически устранилось от управления земельным рынком. Что произошло? Банки получили возможность владеть землей. Держать до двух лет у себя на балансе, потом путем межбанковского кредитования выставлять ее залогом в другой банк и опять бесконечно продолжать владеть земельными наделами. Вспомним, что большинство банков на сегодняшний день имеют иностранный капитал. И, собственно говоря, два этих законопроекта, когда банковская система подчиняется Нацбанку, на который имеют влияние международные финансовые организации, и возможность банка управлять землей создает очень опасную ситуацию, при которой решения будут приниматься в интересах либо транснациональных корпораций, либо крупных латифундистов, и, тем самым, фактически позволяя скупить наши земли в собственных целях или в целях финансовых спекулянтов. И то, и другое опасно для страны, поскольку чревато потерей продовольственной безопасности страны и является угрозой суверенитета», — сказал он.

Интерес Коломойского

Эксперт Института Growford Алексей Кущ в интервью «ЭН» заявил, что в ситуации с принятием «антиколомойского» законопроекта все не так однозначно, как пытаются преподать простым украинцам. «Нас пытаются поместить в некую примитивную парадигму борьбы «добра» и «зла». Есть «злой» Коломойский, который через небольшую группу своих депутатов пытается заблокировать закон. И есть «силы света», которые пытаются помешать ему вернуть «Приватбанк» в свою собственность. На самом деле ситуация гораздо сложнее и гораздо запутаннее, как с точки зрения скрытых ходов, так и систем сдерживания и противовесов, сфер влияния и прочего», — сказал финансовый аналитик. По его словам, «ПриватБанк» абсолютно не нужен Коломойскому, так как на сегодняшний день банк отягощенный огромным количество обязательств перед клиентами. Вклады одних только физических лиц составляют 180 млрд грн. из них 67 млрд средства долговых требований — наиболее текучий ресурс, который подвержен быстрому выходу из банка в случаи кризиса. Примерно 140 млрд грн. неработающих кредитов пошло в убыток банка. Стабильность банка поддерживается только за счет пакета государственных ценных бумаг. То есть, 140 млрд облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ), которые были внесены в уставной капитал банка Минфином в процессе его докапитализации. «Если банк возвращают его бывшим владельцам, соответственно государство забирает свой пакет ОВГЗ и финучреждение превращается в «табуретку на одной ножке». Это естественно вызовет панику у вкладчиков, они начнут забирать деньги…Вообще нелогичные действия с точки зрения рациональных экономических и финансовых интересов. Зачем Коломойскому такие проблемы?!», — задается вопросом эксперт.

По его мнению, единственное, что интересует олигарха сейчас – так называемый «нулевой вариант», чтоб суд признал национализацию незаконной, но при этом банк остался в собственности государства. «Если суд примет решение в пользу Коломойского, на этом основании он сможет прекратить все судебные процессы, которые сейчас против него инициировало государство в международных судах. Ему нужно закрыть все судебные производства как внутри Украины, так и за ее пределами и, таким образом, разблокировать те залоги, в которых сейчас частично находится его бизнес и сохранить те кредиты, которые висят на компаниях прямо или косвенно связанных с ним. На основании признания национализации незаконной суд может присудить ему некую компенсацию, которую можно использовать для подписания с государством своеобразного «мирового соглашения»», — говорит Кущ.

Он также обращает внимание, что так называемый «антиколомойский» законопроект блокирует возврат «ПриватБанка» в собственность Коломойского, но абсолютно не блокирует признание судом национализации незаконной. То есть, даже после принятия закона, украинский суд может признать национализацию незаконной. «Более того, в законе прописана реальная схема определения компенсации, которую должно выплатить государство. Это как раз играет в пользу бывших собственников. Потому что, если схема не прописана, все отдается на решение суда. А с учетом социального резонанса, вряд ли найдется судья, который бы на десятки миллиардов гривен смог присудить компенсацию Коломойскому. Теперь в законе этот своеобразный момент прописан, где судья не должен определять сумму компенсации, а лишь подтвердить сумму компенсации, установленную аудиторской компанией по результатам оценки рыночной стоимости акций на момент национализации. В данном случае судья просто подтвердит аудиторское заключение своим решением, что будет своеобразной индульгенцией в плане личной ответственности. Ведь если власть в стране поменяется, и кто-то попытается переиграть ситуацию по-другому, то аудиторское заключение, принятое ведущей аудиторской компанией мира никто не сможет оспорить», — резюмировал он.

Когда будут голосовать?

Несмотря на то, что депутаты из «группы Коломойского» продолжают вставлять палки в колеса, в том числе затягивая обсуждение в комитете, окончательное голосование за законопроект сорвать вряд ли удастся. Тем более, что голосов для этого более чем достаточно. Очевидно, что «за» будут голосовать примерно 200 нардепов от «Слуги народа», которые стабильно голосуют за важные законопроекты в последнее время, группа «Довира», а также «Голос» и «Европейская солидарность». По крайне мере так было с законом об открытии рынка земли.

Экс-нардеп Игорь Попов полагает, что нынешнее внутриполитическая борьба и затягивание процесса продиктована тем, олигарх хочет выиграть время для заключения с властью разносторонней сделки. «А раз мы не видим разоблачительных сюжетов против Зеленского в теленовостях и обсуждений на ток-шоу одного рейтингового телеканала (принадлежащий Коломойскому телеканал «1+1». – Ред.), значит торги продолжаются», – комментирует Попов. Он ожидает, что «антиколомойский» законопроект вынесут в сессионный зал в первой декаде мая и после принятия наверняка будут опять зарегистрированы проекты постановлений об отмене голосования, а значит нужно будет опять собирать, скорее всего, внеочередные заседания, чтобы их отклонить. «Самый короткий срок для попадания закона на стол к президенту – 15 мая», – спрогнозировал Попов.

Карантин как прикрытие

Руководитель аналитического центра «ИНПОЛИТ» Сергей Быков считает, что на внеочередных заседаниях парламента власть проталкивает непопулярные и невыгодные для Украины решения, которые было бы гораздо сложнее провести без карантина. Потому что люди бы вышли на акции протеста. «А сейчас украинцы не могут этого сделать, опасаясь штрафа в 17 тысяч гривен», — отметил эксперт. Как сообщалось, накануне Кабмин продлил в стране карантин до 11 мая. Никаких ослаблений до этой даты не планируется.