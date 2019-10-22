Фискальные новшества для ФЛП: детенизация или борьба с конкурентами?

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Глава комитета Верховной Рады по вопросам финансов, налоговой и таможенной политики Даниил Гетманцев сообщил, что в целях детенизации экономики можно запретить ФЛП предоставлять услуги, а оставить только торговлю и производство. Позже он уточнил, что в данной ситуации “уместно рассматривать вариант повышения лимита”.

«Если говорить о третьей группе, я не понимаю, в чем проблема поднять порог. Если люди платят 5% от налоговой нагрузки, бизнес на общей системе платит меньше 5%, 2-3% от оборота. Понятно, что есть нюанс с уклонением от налогов при выплате зарплат через СПД. Но если совместить эти вещи, чтобы нельзя было их использовать при выплате зарплат, например, убрать услуги, оставить только торговлю и производство, то я не вижу проблем для государства в этом», — отметил он. Позже Гетманцев сообщил в Facebook, что «… уместно рассматривать вариант повышения лимита с одновременным рассмотрением предохранителей, которые не позволят крупному бизнесу в дальнейшем избегать уплаты налогов», информируют Экономические Новости.

Относительно инструментов, которые важно применять для блокирования возможности крупному бизнесу избегать уплаты налогов, Гетманцев отмечает: «Каких предохранителей? Ответа на этот вопрос пока нет. Давайте обсуждать вместе — так же, как мы вместе с бизнесом и общественностью рассматриваем все другие законопроекты. И еще раз подчеркиваю — изменения в системе налогообложения не могут быть за счет запрета работы ФЛП, предоставляющих услуги на едином налоге»

Важно отметить, что ранее огромный резонанс уже вызвал законопроект “Про внесение изменений к некоторым закондательным актам Украины относительно усиления защиты прав сотрудников и противидействия применению незадекларированного труда”, которым ограничивались права ФЛП и предлагалось запретить использовать гражданские отношения между компанией и физическим лицом-предпринимателем вместо найма такого лица на работу. Предложенным законопроектом вводились определенные критерии для признания отношений между предприятием и ФЛП трудовыми. Представители IT-индустрии выступили с категоричным заявлением относительно принятия данного законопроекта, сообщив, что “проект не учитывает существующих реалий ведения бизнеса и новых форм сотрудничества для креативных и IT-профессий», а для соблюдения прав специалистов важно проводить дискуссии с представителями всех профессий и бизнеса. Вице-президент крупнейшей аутсорсинговой компании EPAM Юрий Антонюк отметил, что в европейских странах с развитыми экономиками 40-45% населения заняты в креативных и IT-индустриях. Для этого кластера государство создает законодательные и налоговые условия для развития, а, например, Польша и Германия предлагают упрощенные условия работы для специалистов из Украины”.

20 сентября 2019 года был принят закон “О внесении изменений в Налоговый кодекс Украины относительно детенизации расчетов в сфере торговли и услуг”, который обязывает всех физлиц-предпринимателей на едином налоге 2-4-й групп, занимающихся торговлей, использовать РРО. Для ФЛП с оборотом до 1 млн в год устанавливается льготный период (с 1 января по 31 декабря 2020 года). Однако исключение составляют «особые группы» ФЛП, которые должны использовать РРО с момента вступления в силу закона. К таким группам ФЛП относятся физлица-предприниматели, осуществляющие реализацию товаров (предоставление услуг) через сеть интернет, реализацию лекарственных средств и предоставление платных услуг в сфере здравоохранения, реализацию ювелирных и бытовых изделий из драгоценных металлов, деятельность ресторанов и кафе, деятельность туристических агентств и операторов, деятельность гостиниц и подобных средств временного размещения и т.д. Кроме того, законом вводится механизм “кешбэк”, предусматривающий компенсацию стоимости товара или услуг покупателям, которые обнаружили нарушение порядка расчетных операций. Представители малого бизнеса выступили категорически против принятия данного закона и просили президента Украины Владимира Зеленского ветировать закон, так как столкнутся с дополнительными расходами на фискализацию и вынужденную необходимость приобретать не всем нужные качественные дорогие смартфоны. По мнению физлиц-предпринимателей, их таким способом хотят выдавить из бизнеса крупные предприятия, которым не нужны мелкие конкуренты. Бывший депутат Верховной Рады Оксана Продан подчеркивает, что власть почему-то пытается взять в оборот 1 000 000 ФЛП, а принятые законопроекты не решают проблему использования ФЛП.

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Известный эксперт Сергей Петрик акцентирует внимание на том, что бизнес использует третью группу ФОП для ухода от уплаты налогов с самого возникновения «упрощенки», а резкий запрет ФОПам третьей группы предоставлять услуги может нанести вред и часть бизнеса попробует вернуться в теневой сектор экономики.

Сергей Петрик считает, что вряд ли в ближайшее время возможен запрет физическим лицам предоставлять услуги через ФЛП (или привычнее ФОП — фізична особа-підприємець). “Однако на самом деле это проблема существует с 1990-х, потому что бизнес использует третью группу ФОП для ухода от уплаты налогов с самого возникновения «упрощенки». Предпринималось уже несколько попыток на законодательном уровне решить эту проблему, но все они были безуспешными. Законодательство не запрещает формы сотрудничества путем оформления гражданско-правового договора, при котором подрядчик не защищен нормами трудового права, а заказчик, он же обычный работодатель, не платит 22% единого социального взноса. Выигрывает бизнес, а страдает система социальной защиты, теряющая отчисления.

Давайте посчитаем, что от такой схемы имеет легально оформленный работник, с одной стороны, ФОП третьей группы — с другой, и, в свою очередь, работодатель. Допустим, размер дохода в месяц первого и второго составляет 20 000 грн. За первого работодатель доплачивает ЕСВ — 22% суммы зарплаты за счет фонда оплаты труда, а это 4400 грн. ФЛП платит сам 22% минимальной зарплаты (4173 грн) — 918,06 грн. Легальный работник платит 1,5% военного сбора (300 грн.), ФЛП не является плательщиком. Подоходный единый налог первого — 18%, или 3600 грн. Второго — 5%, или 1000 грн. Итого на руки легально оформленный работник получает 16 100 грн. ФЛП — 18 081,94 грн. При этом расходы работодателя на ФЛП составляют 20 000 грн, а на оформленного работника — 24 400.

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Сэкономить с помощью аутсорсинга и подряда хотят во всех странах, но развитые страны изжили явление, подобное нашему. За подмену трудовых отношений гражданскими в Западной Европе работодатели могут нести уголовную ответственность.

Резкий запрет ФЛП третьей группы предоставлять услуги может и нанести вред, поскольку в Украине немало реальных ФЛП, имеющих разных заказчиков. Кроме того, часть бизнеса попробует вернуться в теневой сектор экономики. Поэтому украинской власти, вместо того чтобы запрещать ФЛП, надо тщательно продумать механизмы, которые пресекут возможности большого бизнеса уклоняться от налогообложения”, — сообщает Сергей Петрик.

Эксперт Украинского института анализа и менеджмента политики Даниил Богатырев также подчеркивает неэффективность запрета физическим лицам – предпринимателям оказывать услуги.

Он отмечает, что идея с запретом для ФЛП на предоставление услуг абсурдна по своей сути. “Выдвинута она была для ликвидации схемы с оформлением сотрудников в качестве ФЛП вместо полноценного оформления по трудовой. Однако, если запретить физлицам-предпринимателям предоставлять услуги и оставить для них только возможность продажи товара, это автоматически отбросит в тень всех предпринимателей, занимающихся частной практикой (например, частные медицинские практики, юридические и психологические консультации и даже частные сервисы сантехнических услуг).

Регистрировать юрлица подобные предприниматели не смогут из-за гораздо большего налогового бремени. Следовательно, они уйдут в тень, если данная абсурдная норма будет имплементирована в законодательство”, — сообщает Богатырев

Мировая практика функционирования и налогообложения малого бизнеса

Важно отметить, что малый бизнес, в частности индивидуальное предпринимательство, в развитых странах является ключевым элементом эффективного экономического развития. Считается, что малый бизнес быстрее приспосабливается к постоянно меняющейся рыночной конъюнктуре и эффективнее реагирует на экономические шоки. Кроме того, большое количество крупных международных корпораций начинали именно с малого бизнеса. История КFC начиналась с комнаты для клиентов в автомастерской, а на момент основания компании Мери Кей в штате было всего 9 консультантов.

В экономически развитых странах государство огромное значение уделяет поддержке малого бизнеса. В Соединенных Штатах Америки была создана Администрация по делам малого бизнеса (АМБ), защищающая права малого предпринимательства. Во всех крупных американских городах существуют отделения АМБ, благодаря чему осуществляется эффективная поддержка малого бизнеса во всех штатах. В Европейском Союзе создается специальная инфраструктура для развития малого предпринимательства, осуществляется финансовая поддержка (прямая и косвенная), предусматриваются льготные условия ведения малого бизнеса для некоторых категорий граждан.

В Евросоюзе относительно налогообложения индивидуального предпринимательства в каждой стране действует специально разработанная под потребности предпринимателей программа налогообложения. Например, в Дании для индивидуальных предпринимателей не существует никаких месячных квот, а предприниматель в зависимости от дохода раз в год платит налог по ставке от 25 до 49 %. В Великобритании для индивидуальных предпринимателей установлены ежемесячные платежи, которые рассчитываются в зависимости от дохода и составляют от 13 до 58 евро, а раз в год платится подоходный налог. Частный предприниматель в Австрии перечисляет только проценты от годовой прибыли и обязан оплачивать медицинскую страховку. В Ирландии у индивидуальных предпринимателей нет ни регистрационных сборов, ни ежегодных платежей, а предприниматель платит около 5% от прибыли. В Венгрии частные предприниматели работают по упрощенной системе налогообложения только до тех пор, пока не превышен установленный лимит прибыли. Индивидуальные предприниматели в Италии платят только подоходный налог, ставка которого не превышает 20%. В Финляндии частный предприниматель платит только проценты от годовой прибыли, а во Франции индивидуальный предприниматель в первый год своей деятельности вообще ничего не платит, а впоследствии платежи варьируют в зависимости от деятельности и доходов. Таким образом, наиболее развитые страны особое внимание уделяют поддержке индивидуального предпринимательства. Для предпринимателей разрабатываются специальные программы стимулирования и осуществляется оптимизация системы налогообложения.

Управляющий партнер Национальной антикризисной группы Тарас Загородний также акцентирует внимание на том, что малый бизнес во всем мире работает на упрощенной системе налогообложения и нет смысла его администрировать.

Он сообщает, что это никак не повлияет на детенизацию экономики. “А наоборот, увеличит ее. Поскольку запрет ФЛП на оказание услуг, в число которых входят дизайнеры, IT-ишники и другие популярные профессии, является совершенно неправильным с точки зрения детенизации. Как это можно детенизировать малый бизнес? Малый бизнес для этого и был придуман, как и во всех странах, где существует единый налог, и власть не вмешивается в дела малого бизнеса, потому что нет смысла его администрировать. Поэтому лучше пусть работают и платят такие налоги, как есть, создают рабочие места, а там уже платятся налоги ЕСВ, доход с физических лиц и т.д.

Это является единственным нормальным способом регулирования малого и среднего бизнеса. И лучше туда вообще не лезть. А запрет на оказание услуг ФЛП еще более загонит предпринимателей в тень и еще больше усилит отток в другие страны предпринимателей, которые не видят смысла работать при такой системе, когда их пытаются обременить дополнительными затратами, связанными с ведением бухгалтерского учета и т.д. Весь смысл этой системы, в том числе и на едином налоге, что налоговики их не проверяют и у них нет дополнительных затрат на ведение бухгалтерского учета. Поэтому это все нонсенс и какое-то непонятное желание добить малый и средний бизнес”, — говорит Тарас Загородний.

Ситуация с ФЛП в Украине

В Украине за последние шесть лет наблюдается существенное сокращение количества физических-лиц предпринимателей.

Количество физических-лиц предпринимателей в Украине

Количество зарегистрированных предпринимателей 01.01.2014 01.01.2015 01.01.2016 01.01.2017 01.01.2019 Физлица-предприниматели (тыс. чел) 2670,0 2267,9 2143,5 2069,7 1778,6

Уменьшение количества частных предпринимателей обусловлено, прежде всего, введением обязательной уплаты ЕСВ. Кроме того, повышение минимальной заработной платы или прожиточного минимума также оказывает влияние на ФЛП, доходы которых не всегда могут позволить уплачивать увеличенный размер ЕСВ. В результате возрастает государственный долг физлиц-предпринимателей перед бюджетом. По состоянию на май 2019 года задолженность ФЛП перед бюджетом составляла 2,05 млрд грн, а с момента введения обязательной уплаты ЕСВ задолженность увеличилась на 500 млн грн.

Ранее Данил Гетманцев обещал, что ФЛП могут списать задолженность по Единому социальному взносу, однако “этот вопрос должен будет пройти публичное обсуждение, учесть замечания, а затем быть внесен в Верховную Раду в форме законодательной инициативы президента’.

Исходя из информации, представленной на графике Опендатабот, можно увидеть динамику увеличения общей задолженности ФЛП перед государственным бюджетом.

Необходимо отметить, что уменьшение количества ФЛП также связано с массовой трудовой миграцией украинцев за рубеж. Как отмечалось, во многих странах ЕС действуют эффективные системы налогообложения для индивидуальных предпринимателей, и многим украинцам становится гораздо выгоднее осуществлять индивидуальную предпринимательскую деятельность в странах ЕС, чем в Украине.

На необходимости поддержки физлиц-предпринимателей в Украине, в частности предоставляющих услуги, обращает внимание известный эксперт, директор Украинского института анализа и менеджмента политики Руслан Бортник.

Он сообщает, что запретить всем ФЛП предоставлять услуги является, безусловно, неправильным. “Например, запретить в сельской местности парикмахеру, который создал ФЛП для того, чтобы стричь 30-40 человек в месяц, или другому мелкому предпринимателю работать в форме ФЛП является неправильным. То же самое касается и консалтинговых услуг, рекламы и всего остального. То есть у малого бизнеса сейчас нет таких оборотов, которые необходимо было бы переводить в другие формы отчетности или запрещать такой вид услуг. Это касается огромного количества людей, предоставляющих услуги, например врачей, репетиторов, парикмахеров.

Поэтому такой подход, в принципе, не является верным. Да, необходимо разобраться с теми людьми, которые под маркой ФЛП проводят деятельность на десятки и сотни миллионов. Да, это другая проблема и другая история уже. И здесь необходим дифференцированный подход, особенно к тем видам услуг, где больше всего прячутся налоги и где больше всего злоупотреблений. Но, однозначно, запретить всем ФЛП предоставлять услуги является неправильным”, — сообщает Бортник.

Возможность введения запрета для ФЛП оказывать услуги вызвала бурю негодования, особенно, учитывая, то, что на третьей группе находятся представители IT-отрасли. Согласно данным Опендатабот, количество физлиц лиц-предпринимателей в сфере IT-индустрии за последние три года выросла на 45%, а объем поступлений в бюджет от единого налога за период 2013-2017 гг. увеличился на 58,8%. На встрече представителей Кабмина и IT-отрасли премьер-министр Украины Алексей Гончарук сообщил о возможности создания отдельной налоговой группы для физических лиц-предпринимателей, занятых в IT. Предлагается ввести новый сбор в «фонд человеческого капитала». Схема налогообложения для пятой группы будет состоять из следующих сборов и платежей: 5% единого налога, ЕСВ с двух минимальных зарплат, 1,5% военного сбора, сбор на развитие человеческого капитала. Однако, по мнению экспертов, даже небольшое повышение налогов может способствовать тому, что украинские высококвалифицированные IТ-специалисты будут мигрировать в страны с более эффективной базой налогообложения. Также многие эксперты не понимают, почему выделяют именно IT-предпринимателей и называют происходящее “борьбой с конкурентами”. Экономист Алексей Кущ подчеркивает, что “нельзя создавать на каждый бизнес новую группу ФЛП. Завтра еще кто-то потребует шестую группу, затем — седьмую, восьмую и так далее. Украине нужны общие и равные правила игры на рынке».

Таким образом, идеи о запрете ФЛП заниматься услугами или возможность создания специальной группы для физлиц-предпринимателей, занятых в IT, создают неравные правила игры на рынке для различных субъектов рыночных отношений. Кроме того, усиление налоговой нагрузки для ФЛП и введенные законодательные новшества могут способствовать прекращению деятельности и так сокращающегося количества ФЛП и миграции украинских физлиц-предпринимателей в страны с более комфортными условиями ведения предпринимательской деятельности.