Как оценить эффективность работы чиновника: реалии Украины и мира

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Вопросы оплаты труда чиновников высшего эшелона власти не дают покоя в обществе. Буквально месяц назад все мы стали свидетелями как несколько министров из действующего состава правительства хотели написать заявления об отставке из-за якобы низкого материального обеспечения со стороны государства.

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А уже на днях история заиграла в совершенно ином ракурсе с обнародованием новых окладов с премиями топ-чиновников в министерствах, полученных за декабрь, информируют Экономические Новости.

Если проанализировать зарплаты министров за сентябрь месяц, крупнейший профит буквально за квартал «под елку» получили Министр экономики Тимофей Милованов (увеличение месячного обеспечения в 14,73 раза), Министр юстиции Денис Малюська (почти в 11 раз) и руководительница Министерства социальной политики Юлия Соколовская (8,9 раз).

Это стало возможным благодаря принятому вслепую в сентябре закону с красноречивым названием «О перезагрузке власти». Согласно закону, правительство получило возможность в ручном режиме устанавливать премии.

Масла в огонь подливает «слив» информации про премии в сотни миллионов гривен и уровень официальных доходов руководителей государственных компаний и членов наблюдательных советов, которые уходят в отрыв даже по сравнению с их «политическими» коллегами.

Динамика доходов чиновников категории «А» не идет ни в какое сравнение с ростом социальных стандартов в государстве.

С другой стороны, показательно о результативности нынешнего правительства говорит выполнение Госбюджета-2019. С подачи правительства состоялся секвестр на 20 миллиардов гривен, были остановлены платежи Государственным казначейством в конце года, но даже после секвестра недополучено запланированных доходов на 28,6 млрд грн. Поэтому чем руководствовался премьер-министр Украины Алексей Гончарук, выписывая премии в сотни процентов, остается непонятным.

Защитники повышения материального обеспечения постоянно апеллируют к тому, что если хотите профессиональных управленцев, то и платить должны соответственно. Но сколько это соответственно, сами не знают. Председатель фракции «Слуга Народа» Давид Арахамия говорит о финальных суммах в размере 2-4 тысячи долларов (до такого уровня после скандала в правительстве и уменьшили тарифную сетку). А министр экономики Тимофей Милованов хотел бы получать за свою работу 10 000 долларов. А это уровень, который недалеко ушел от тех же США.

Мотивация перекладывать бумаги

На самом деле, проблема не в абсолютных числах зарплат, она кроется в диаметрально другой плоскости. И об этом никто не говорит, продолжая фокусироваться исключительно на размере окладов и премий.

В Украине до сих пор не научились адекватно оценивать роль менеджеров в государственном секторе, никто не делает ставку на пользу результатов работы с учетом общественных интересов.

После последнего скандала прозвучало обещание размещать на официальном сайте Кабмина КРI всех топ-чиновников. О ключевых показателях эффективности мы слышим не впервые. Формально они даже встроенны в программу деятельности правительства на 5 лет. Это стало т.н. «фишкой» документа, но сути не изменило. Ведь, подчеркиваю, эти показатели никак не влияют на уровень материального вознаграждения, а следовательно и мотивации чиновников.

Для украинского государства важнее количество проработанных лет, а не достижение результата, что ясно показывает структура заработной платы украинского чиновника не только топ-уровня. Она состоит из установленного должностного оклада, надбавки за выслугу лет (дополнительно 3% за каждый год до 50% оклада), надбавки за ранг госслужащего, за дополнительную нагрузку, за доступ к государственной тайне. Конечно, есть еще и премии по результатам оценки работы за год, квартал и месяц. Но, следует подчеркнуть, личный вклад чиновника оценивается максимум в 30% от оклада.

Особенно на государственных предприятиях национальные интересы и достижения общего блага уходят в тень на фоне желания руководителей заработать средства на уровне не меньшем, чем предлагает частный бизнес ведущих стран мира.

Эффективное государственное управление. Общемировой стандарт

В то время, когда у нас только делают акцент на уровне заработной платы, в мире более двух десятилетий, как выстраивают новые подходы работы чиновников на основе ценностей госуправления.

Еще с конца 1990-х годов на уровне ООН обсуждается и внедряется концепция «Good governance». Кроме собственно принципов, на которых должно строиться управление, определены оптимальный набор для работы системы показателей результативности. Она построена на трех китах, среди которых упомянутый уже KPI (количественные показатели), но не только. Во-вторых, это BSC (Balanced Scorecard), что соответствует пошаговой реализации государственной стратегии. В-третьих, это работа по стандарту «Smart». Она заключается в том, что задачи и цели должны быть реальными, достижимыми и конкретными. Это в свою очередь позволит измерить эффективность проделанных шагов.

Для сравнения вспомните планы правительства о + 40% ВВП за пять лет и миллион рабочих мест. Это показательно демонстрирует, насколько далеко мы находимся от мирового видения, какой должна быть государственная служба, а следовательно и оценка результатов работы чиновников.

В прошлом году Организация экономического сотрудничества и развития одобрила рекомендации по государственной службе, где среди прочего отметила приоритетность привлечения специалистов с необходимыми компетенциями за счет прежде всего позиционирования государства как престижного места работы благодаря возможности влиять на развитие общества. И только потом возникает вопрос адекватного уровня оплаты труда, который должен базироваться на экономическом развитии экономики.

Данные OECD свидетельствуют, что топ-чиновники получают наибольшую компенсацию в достаточно коррумпированных Колумбии и Мексике, а в богатых скандинавских странах, таких как Норвегия и Исландия, этот показатель наоборот низкий.

Такой подход — с низкими компенсациями применяют для оплаты труда членов Кабинета министров в США. Это считается проявлением жертвенности в служении своему народу. Вознаграждение единое для каждого из 15 руководителей федеральных департаментов и составляет 16 641 долларов в месяц и даже уменьшилось по сравнению с предыдущим годом на 5%. И это в стране с ВВП в 52 раза больше чем в Украине! Аналогично, депутаты Европейского парламента получают единую заработную плату в отличие от их коллег в национальных парламентах содружества. Сегодня она составляет 8 932,86 евро.

Данный пример в любом случае не является агитацией за «уравниловку» в государственном секторе. Это яркий пример того, какой должна быть первоочередная мотивация для тех, кто занимает государственные должности.

В сухом остатке

В Украине необходима полная ревизия государственной службы со строительством реальных мотивационных элементов привлечения высококвалифицированных кадров, обладающих нужной компетенцией по всей вертикали, а не только топ-менеджмента.

Сейчас идеи по реформированию упираются снова в банальное повышение заработной платы чиновникам на 30%, не меняя сути. Тем самым реформа госслужбы до сих остается смесью бульдога с носорогом, которая отвергла многих профессиональных людей, а на ходу подхватила падких на обогащение демагогов.

Каждое поднятие оклада топ-чиновника, как и премии, должны непосредственно базироваться на конкретных, понятных достижениях и оцениваться по системе показателей эффективности, которую проводит весь цивилизованный мир. Одним из таких положительных примеров являются результативные контракты для госслужащих в Норвегии.

Иначе мы и дальше будем спонсорами скрытой формы коррупции, продолжая слушать байки о маленькой зарплате очередного министра.

Автор: Денис Бондарь

юрист, Управляющий партнер ЮФ «Патриот»