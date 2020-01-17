43 чиновника получили «космические премии». Появился рейтинг

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Правительство Украины под конец прошлого года выписало «под ёлочку» министрам и их замам «космические» надбавки

В декабре 2019-го года в КМУ прошел «фестиваль невиданной щедрости»: министры получили огромные премии и надбавки. Эта ситуация всерьез возмутила жителей страны, наряду с новостью о заработной плате главы «Укрпочты». В СМИ решили поделиться рейтингом чиновников, которым повезло получили самые серьезные надбавки, информирует enovosty.com/news.

Так, премьер-министр страны в декабре заработал 76 тысяч гривен. Должностной оклад Гончарука составил 20 тысяч гривен, за «интенсивность труда» главе правительства доплатили ещё 20 тысяч, столько же составила и премия. Если отнять налоги, то получается, что Алексей Гончарук заработал 61 333 грн.

Министру образования и науки Украины Анне Новосад за этот же период заплатили 138 412 гривен. Министру культуры, молодежи и спорта Владимиру Бородянскому перед Новым годом в целом выдали 112 905 гривен (оклад, премия и отпускные).

Министр развития экономики, торговли и сельского хозяйства Тимофей Милованов в этот же период получил 222,6 тысяч гривен. Первый заместитель главы ведомства Павел Кухта получил 288 772 грн. В этих же пределах заработали и другие заместители министра. Более чем на 200 тыс гривен стал богаче министр юстиции Денис Малюська. Первый заместитель Евгений Горовец — 153 011 ген, Александр Банчук – 139 344 ген, Виталий Василик – 90 058 ген, Андрей Гайченко – 127 428, Валерия Коломиец – 134 861 ген, Иван Лищина – 144 625 ген и Ольга Онищук – 138 845 гривен.

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Министру обороны Андрею Загороднюку в декабре 2019 года заплатили всего 97 191, его первому заместителю Ивану Руснаку заплатили 148 186 гривен.

В декабре Оксана Коляда, министр по вопросам ветеранов, временно оккупированных территорий и внутренне перемещенных лиц со всеми надбавками и премиями получила 158 771 гривен.

Самую скромную сумму получил министр Кабмина Дмитрий Дубилет, который отрёкся от премий-надбавок, потому в декабре получил только 17,5 тысяч гривен.

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Вот так выглядит остальной рейтинг: