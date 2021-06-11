Попадут ли в казну Украины налоги Microsoft, Google и Facebook

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Не успела Верховная Рада принять закон о 20%-м налогообложении НДС доходов международных IT-компаний в Украине, который непонятно как взимать , как подоспело сенсационное, хоть и давно ожидавшееся решение G7 о налогообложении в размере предварительно 15% прибыли тех же самых IT-гигантов в странах, который еще более непонятно как взимать и начислять.

В отношении того, что с этого получит казна Украины, и получит ли что-то вообще, также существуют достаточно скептические мнения.

Конец у веревочки будет, но неизвестно, когда и какой

Если учесть, что в разных странах существуют различные методики исчисления прибыли, а также способы и ставки налогооложения, для глобального налогообложения следует эти налоговые системы хотя бы как-то гармонизировать, что займет значительное время и неизвестно когда окончится, то реальных поступлений в бюджет от этого налога следует ожидать еще не скоро. Не говоря уже о том, что прибыль и налог на нее — это всегда сложно и подвержено манипуляциям. К тому же, даже к оглашению этого пока еще больше декларативного решения, страны G7 шли очень долго, и главным препятствием на пути долгое время была отрицательная позиция США, правда, при Трампе.

Словом, пока совершенно непонятно, когда и какой с этого всего будет «навар», но уже очевидно, что нас ожидает увлекательный сюжет…

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Возможно, по причине того, что реальной уплаты налогов в казну многих десятков стран придется ждать еще довольно долго, ряд мировых IT-компаний уже радостно выразил готовность это делать. Правда, непонятно, что им мешало делать это до сих пор хотя бы по месту своего происхождения в США, если учесть, что многие подобные компании зарегистрированы в низконалоговых зонах именно с целью минимизации налогов.

Впрочем, очевидно и то, слишком явно выражать неудовольствие по поводу необходимости платить налоги, это как-то «не комильфо», особенно в кризис, по результатам которого именно IT-отрасль и, прежде всего, лидеры этой сферы были очень немногими, кто рапортовал о росте, причем значительном. Вот и дорапортовались…

В свою очередь, власти целого ряда ведущих стран, прежде всего, США уже давно ставили вопрос о необходимости «раскулачить» не в меру «разжиревших» глобальных айтишников, и в первых рядах сторонников этого шага были именно пришедшие к власти в Вашингтоне демократы, которые, впрочем, даже во времена формального правления Трампа и республиканцев слишком далеко от власти не уходили. Правда, и Трамп неоднократно высказывался о необходимости обложить реальными налогами глобальные IT-компании, которые, по его мнению, явно недоплачивали.

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Во времена эпохальных «разборок» между Трампом и Байденом во время последних президентских выборов в западных СМИ высказывалась забавная, но весьма правдоподобная версия следующего содержания. Дескать, информационные гиганты столь рьяно выступали на стороне демократов не только для того, чтобы избавиться от Трампа, но и чтобы снизить риски увеличения налогообложения с приходом к власти Байдена и демократам, так сказать, в обмен на поддержку.

Но как видим, надежды не оправдались. Причем платить придется не только в американскую казну, но и всем странам, в которых IT-компании продают свои услуги, то есть по всему миру.

Но опять-таки, непонятно, когда это будет и что из этого получится, о чем далее…

Возможно, именно поэтому некоторые цифровые компании уже чуть ли не радостно приветствуют решение о глобальном цифровом налоге.

Например, Facebook заявил о готовности уплачивать 15%-й налог в странах получения доходов. В компании Amazon приветствовали такое решение и заявили, что уплата указанного налога обеспечит дополнительную стабильность. А в Google и вовсе заявили, что не только поддерживают введении налога и призывают как можно скорее урегулировать необходимые формальности и приступить к его уплате.

И все же, решение о введении заставило вспомнить старую поговорку: «Гладко было на бумаге, да забыли про овраги», а потому рассмотрим вопрос более детально хотя бы для того, чтобы понять, что и когда от этого нововведения получит казна Украины и получит ли вообще.

Что решили

Итак, страны «Большой Семерки» приняли историческое решение — международные корпорации должны платить налог в тех государствах, где они зарабатывают, а не там, где зарегистрированы. Решение было принято на недавней встрече в Лондоне, но этому предшествовали многолетние дискуссии.

В настоящий момент налоги платятся по месту регистрации, что, повторим, позволяет минимизировать налоги путем регистрации в низконалоговых зонах. Даже если в стране получения дохода имеется представительство, которые эти доходы собирает, они по различным схемам выводятся в низконалоговую зону. Словом, международные IT-компании, равно как и многие транснациональные компании, вообще, глобальная олигархия используют примерно те же методы ухода от налогов, что и наша местечковая олигархия. Лозунги о борьбе с оффшорами, с уклонением от налогов и отмыванием денег пока что в большинстве случаев остаются лозунгами. Оффшорное налогоуклонение можно было бы если не победить, то резко сократить, если бы, например, в «развитых странах» запретили банковские транзакции из низконалоговых зон, прослеживая цепочку. Ведь на самом деле, оффшорные зоны являются довольно рисковыми, и средства в них не хранят, но только очищают и отмывают, а затем они возвращаются в те же «развитые страны» через первоклассные европейские и североамериканские банки, обеспечивающие низкую рисковость. Запрет транзакций из оффшорных зон существенно сломали бы глобальные схемы отмывания и налогоуклонения, и такие предложения неоднократно звучали, но до их реализации дело не доходило, и вряд ли дойдет, поскольку это очень многим невыгодно.

Ситуация является тем более вопиющей в случае именно с IT-компаниями, которые продают свои услуги и контент по всему миру, зарабатывая практически по всему земному шару огромные средства, а прибыли аккумулируются на каких-нибудь условных или даже вполне конкретных Бермудах.

Против столь несправедливой системы выступали давно и многие, в том числе и страны Запада, поскольку условная Германия пользуется продукцией Microsoft точно так же, как Украина или Нигерия, а доходов от многомиллиардных оборотов немецкая казна почти не получает практически так же, как, например, Монголия.

Собственно, именно тот факт, что обделенными оказались практически все страны «Большой Семерки», включая даже Америку, стал главной причиной того, что решение было принято. К тому же, принятию решения весьма поспособствовал коронакризис, резко обваливший бюджетные доходы и также резко увеличивший расходы правительств на поддержку населения и бизнеса, а делать ставку исключительно на эмиссию — это тоже не вариант, если рядом «проплывают мимо кассы» миллиарды, даже триллионы Цукербергов, Гейтсов и прочих «Бринов».

Именно поэтому решение, которое давно обсуждалось, было наконец принято именно в такой формулировке — IT-компании будут платить налог на прибыль в тех странах, в которых эти прибыль извлекается, причем налог этот не должен быть ниже 15%, чтобы отдельные страны не повторили «подвиги оффшоров», снижая ставку налога, чтобы заманить к себе корпорации с многомиллиардными оборотами.

В одобренном соглашении на сей счет говорится следующее: «В соответствии с принципами эпохальных реформ, будут охвачены мировые компании с рентабельностью не менее 10%, при этом 20% любой прибыли сверх 10% будут перераспределяться и затем облагаться налогом в странах, где они осуществляли продажи».

Словоупотребление «эпохальный» придает документу изрядную долю пафоса…

Если смотреть шире, то установка глобального налога можно рассматривать как еще один шаг на пути глобализации и отказе суверенитета отдельными странами, не говоря уже о некотором подобии борьбы с оффшорами, а также с неравенством в мировом распределении доходов.

Впрочем, это отдельная тема, а главное, еще не совсем понятно, что из этого в итоге получится.

Деньги будут, но возможно, не у нас

Указанное соглашение было достигнуто между США, Великобританией, Францией, Германией, Канадой, Италией, Японией, а также Евросоюзом. Они рассчитывают на дополнительные миллиарды от международных корпораций. Но это пока предварительное соглашение. В июле это соглашение будет обсуждаться на саммите «Большой Двадцатки» в Венеции, и думается, что принципиально никто из участников отказывать не будет, поскольку все страны не против, чтобы в их казну «капнула лишняя копейка», тем более что в теории это будет не «копейка», а в кризисные времена лишними деньги быть не могут.

Механизм взимания налога еще требует тщательной и долгой проработки, а в мире уже высказываются скептические мнения о том, удастся ли реально сделать так, чтобы в мире не осталось юрисдикций, в которых ставка налога на прибыль будет не меньше 15%. Достаточно хотя бы того, что в Евросоюзе эта ставка колеблется от 9% в Венгрии до 31,5% в Португалии, и если даже в рамках ЕС не удалось «привести всех и вся к единому знаменателю», то что говорить о всем мире.

Главным же выгодополучателем , несомненно, станут Соединенные Штаты как «материнская страна» всех этих IT-компаний. Проиграют от такого страны, предоставляющие низконалоговые режимы для иностранного капитала, в частности, Швейцария, Ирландия, Сингапур и разного рода «острова».

Заговорили и о сугубо технических проблемах, которые возникнут при внедрении этой нормы. Возникает вопрос: как отследить какие именно услуги оказаны на территории конкретной страны, тем более, посчитать прибыль, которая подлежит налогообложению? Чтобы проверить правильность декларирования объемов услуг, прибыли и, соответственно, исчисления и уплаты налога, придется чуть ли не банковскую тайну отменять.

Относительно того, что с этого получит Украина, также существуют разные взгляды. Фактически пока что налицо декларация о добрых намерениях развитых стран заставить IT-компании платить налог всем странам, где они получают прибыть. И это хорошо, поскольку без консолидированной позиции стран «Большой Семерки» вряд ли удалось бы заставить Цукерберга и других это делать.

Но даже не указанные технические вопросы могут стать проблемой, тем более что Украина уже разрабатывает налоги для транснациональных компаний, и стоит задача их гармонизации с международной налоговой системой, которой еще собственно нет.

Обращает внимание тот факт, что о снижении в Украине ставок налогообложения менее 15% теперь уже вести речь нельзя. Точно так же можно ставить крест на давно обсуждаемой идее налога на выведенный капитал. Для перманентно кризисной экономики Украины в этом ничего хорошего нет, поскольку о либерализации налоговой системы как способе стимулирования экономики можно забыть.

И даже тот факт, что IT-компании просто заложат налоговые платежи в свои цены и тарифы, и за все в конечном итоге заплатит потребитель, тоже является не самым главным.

Экономический аналитик Алексей Кущ небезосновательно полагает, что Украине особых денег это вообще не принесет, поскольку львиная доля прибыли будет аккумулироваться в странах с большими рынками, а Украине будет сложно администрировать этот налог. Расходы на администрирование, отслеживание денежных потоков за рубежом, на юристов и аудиторов будут столь высокими, что получение доходов в бюджет от этого налога утратит экономический смысл.

Словом, пока удержимся от избыточной радости по поводу глобального цифрового налога, как, впрочем, и от излишнего скепсиса, поскольку окончательно система не проработана, и делать выводы рано.