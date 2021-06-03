Налог на Google позволит дополнительно получать в бюджет 4 млрд грн ежегодно, — Рудык (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Новости экономики » Налог на Google позволит дополнительно получать в бюджет 4 млрд грн ежегодно, - Рудык (ВИДЕО) Налог на Google позволит дополнительно получать в бюджет 4 млрд грн ежегодно, - Рудык (ВИДЕО)

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Глава партии «Голос» Кира Рудык убеждена, что компании Google и Facebook, а также другие технологические мировые гиганты, должны платить налог в Украине.

Рудык отметила, что дополнительный налог на нерезидентов не повлечёт за собой повышение стоимости предоставляемых ими услуг для украинских потребителей, поскольку ряд компаний среди которых Google и Facebook уже заявили о том, что возьмут на себя данные расходы. Об этом сообщает парламентский корреспондент Экономических новостей.

Нардеп также акцентировала внимание на том, что благодаря данному закону бюджет страны сможет получать ежегодно порядка 3-4 млрд грн.

«Этот закон предусматривает, что нерезиденты будут платить НДС в Украине. Обычно, компании не раскидывают этот налог на пользователей, поскольку они так или иначе его платили бы. Мы хотим, чтобы они платили его в Украине», — отмечает нардеп.

Напомним, сегодня Верховная Рада проголосовала во втором чтении за законопроект 4184, который ещё называют «налог на Google». Данный закон предусматривает введение налога с продаж электронных услуг.

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Так, компании которые осуществляют услуги в сфере электронной коммерции, будут платить налоги на добавленную стоимость по упрощенной процедуре.