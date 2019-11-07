«Транзитные» переговоры Нафтогаза и Газпрома: сможет ли Кремль «обнулить» Стокгольмский арбитраж

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Несмотря на то, что российский «Газпром» подтвердил готовность сотрудничать с НАК «Нафтогаз Украина» на основе европейского законодательства, недавние переговоры относительно будущего транзита «голубого топлива» в европейские страны через украинскую территорию снова оказались безуспешными. Основная проблема в том, что в Москве хотят договориться с Киевом сразу по всем вопросам, касающихся газа.

В том числе, чтобы Украина отказалась от судебных исков к «Газпрому» на общую сумму $22 млрд., предлагая зачесть наш предыдущий выигрыш в Стокгольмском арбитражном суде в счет погашения «долга Януковича» и скидки на покупку газа. Более того, решение этих вопросов Кремль увязывает с будущей встречей в «нормандском формате», где стороны должны обсуждать вопросы урегулирования конфликта на Донбассе, информируют Экономические Новости.

Во вторник пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в очередной раз заявил, что «продолжение задействования арбитража, выдвижение каких-либо претензий в арбитраже делает фактически невозможным достижение каких-либо договоренностей» между Украиной и РФ в вопросах транзита газа в Европу. Песков, таким образом, повторил тезис, озвученный 30 октября российским президентом Владимиром Путиным, который назвал судебные претензии к «Газпрому» абсурдными.

Это и послужило причиной для ироничной реакции украинской стороны. «Российская сторона предлагает «Нафтогазу» «обнулить» почти $3 млрд по Стокгольмскому решению и отказаться от иска еще на $12 млрд. К тому же АМКУ предлагается отказаться от штрафа на $7 млрд. Итого — $22 млрд – «понять и простить». Ищу и не нахожу в озвученных в СМИ предложениях встречные шаги России на сопоставимые суммы. Разве так выглядит «обнуление» взаимных претензий?», — написал глава правления НАК «Нафтогаз Украины» Андрей Коболев в Facebook. Коболев вновь напомнил, что заявление российской стороны о готовности продавать Украине «дешевый» газ не коррелируется с отказом «Газпрома» поставлять его «Нафтогазу» в соответствии с решением Стокгольмского трибунала по цене немецкого хаба, несмотря на осуществленную НАК предоплату.

«Традиционно российские поставки, даже со скидками за лояльность, почему-то выходят дороже, чем закупки по конкурентным ценам в Европе. Это нелогично, потому «Газпром» транспортирует газ на меньшее расстояние. Когда Стокгольмский арбитраж исправил эту ценовую аномалию, «Газпром» отказался поставлять газ. Мы уже давно убедились, что ничто не обходится Украине так дорого, как дешевый российский газ. Когда наши отношения с «Газпромом» удается сделать чисто коммерческими, баланс расходов существенно меняется в пользу Украины», — отметил он. Глава «Нафтогаза» подчеркнул, что Украина готова предметно договариваться с «Газпромом» о продолжении транзита через свою территорию, тогда как российская сторона затягивает переговоры, постоянно переходя на тему нарушения баланса интересов Стокгольмским арбитражем. По его словам, Украина готова к конструктивному сотрудничеству ради продолжения транзита, но и в дальнейшем будет настойчиво и эффективно защищать как национальные интересы, так и интересы «Нафтогаза».

Напомним, 28 октября в Брюсселе состоялся четвертый раунд трехсторонних переговоров между Украиной, Россией и ЕС о заключении нового контракта на транзит российского газа через Украину. Впрочем, по итогам встречи заместитель председателя Еврокомиссии по энергетическому союза Марош Шефчович выразил разочарование. По его словам, одна из сторон оказалась не готова обсуждать конкретные параметры.

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Ранее российская сторона согласилась подписывать договора с Украиной по европейским нормам, имплементацию которых в свое законодательство Киев активизировал и стремиться успеть до конца года. В частности, речь идет об анбандлинге НАК «Нафтогаз Украина» согласно Третьему энергопакету ЕС. Следуя этой логике, Шефчович представил новое предложение по транзиту российского газа по территории Украины. Оно отличается от той, которая выдвигалась в январе. Тогда дипломат детали не раскрыл, однако известно, что речь шла о минимальных объемах транзита на уровне 60 млрд. с возможностью гибкого бронирования дополнительных 30 млрд. кубометров газа в год. На этот раз Шефчович сказал о цифрах, посетовав, что они так или иначе попадут в прессу. А именно — минимальные объемы транзита он предлагает в районе между 40 и 60 млрд. кубометров газа, а дополнительные — между 22 и 30 млрд. кубометров. Предлагаемая продолжительность контракта не изменилась — минимум десять лет. Однако здесь Шефчович пошел навстречу России. Он предлагает прописать в контракте возможность прекратить его выполнение уже через пять лет, если существенно изменятся обстоятельства. Заместитель председателя Еврокомиссии уточнил, что украинская сторона согласилась на эти условия и готова была их рассмотреть, но российская сторона отказалась от обсуждения.

Если Украина и Россия не заключат новый контракт на транзит газа в Европу, то потери российской экономики могут достичь 0,5-1% от ВВП, однако потери нашей страны будут намного существенней, сообщил исполнительный директор «Нафтогаза» Юрий Витренко. «К сожалению, в ситуации, когда есть военные действия между двумя странами, срабатывает военная логика. Она заключается в том, что потери для страны сравниваются с потерями противника. Россия понимает, что остановка транзита газа для Украины — это потеря 3-4% ВВП, а потери для России — 0,5-1% ВВП. Нам это навредит больше, поэтому они могут на это пойти», — сообщил Витренко.

Он отмечает, что на переговорах о заключении нового договора о транзите газа Россия ставит нереалистичные требования, которые невыгодны Украине. В то же время, если бы Россия действовала исключительно в коммерческих целях и рассматривала заключение контракта на транзит как коммерческое соглашение, то согласилась бы продолжить транзит своего газа в Европу через Украину. «Если Газпром будет руководствоваться чисто коммерческой логикой, то ему также будут выгодны те предложения, которые делает Еврокомиссия», — отметил Витренко.

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По его словам, в случае заключения нового контракта на транзит между «Газпромом» и новым оператором ГТС Украины с сохранением соответствующих доходов на текущем уровне, сумма нового иска снизится до суммы менее $2 млрд. «Если транзит сохранится и доходы от него будут покрывать полные затраты, то не будет оснований для начисления ускоренной амортизации и обесценивания. Поэтому эти расходы будут изъяты из расчета тарифа в нашем иске», — пояснил Витренко.

Нынешний газовый контракт между Украиной и Россией действует только до 31 декабря. В случае отсутствия новых соглашений, с 1 января транзит газа по территории Украины прекратится. Конечно, при условии, если украинская сторона не уладит все вопросы с анбандлингом НАК «Нафтогаз Украина». 31 октября Верховная Рада уже приняла соответствующий закон, однако оператора газотранспортной системы еще предстоит сертифицировать — это делает украинский регулятор, а подтверждает Секретариат Энергетического сообщества в Вене. Только таким образом сертифицированый оператор будет считаться действительно независимым. «Это (анбандлинг, — ред.) дает нам возможность апеллировать к нашим европейским партнерам, союзникам и выступать общей позицией на переговорах», — заявил премьер-министр Алексей Гончарук.

По словам финансового аналитика Алексея Куща, Украина сама виновата в том, что оказалась в таком «газовом капкане». «Желание определенных людей в «Нафтогазе» и правительстве управлять финансовыми потоками и активами очень дорого обходится стране. Если бы у нас была применена модель газового хаба и создана соответствующая законодательная база, граница учета перенесена с западной на восточную, то с россиянами переговоры о транзите уже вели бы западные компании и диллеры, с которыми те работают уже десятки лет и которым бы не предъявляли претензии по Стокгольмскому арбитражу, «нормандскому формату» и все остальное. Мы сами согласились вести политизированные переговоры, где в одном пакете с газовыми соглашениями рассматриваются политические и судебные требования», — сказал «ЭН» эксперт.

По его словам, задача-максимум России понятна, поэтому они и настаивают на так называемой «теории скидок на газ», которая сейчас активно лоббируется в Украине. «Мол, нам выгодно покупать газ в России, так как будут газовые скидки. А на самом деле основная цель – «обнулить» Стокгольмский арбитраж. Это может произойти, если Украина подпишет транзитное соглашение, где согласится покупать российский природный газ где-то в размере 5 млрд. кубометров газа в год. И в эту цену будет включена «скидка», которая будет являться своеобразным компенсатором за судебные решение. То есть, Россия не будет платить по решению Стокгольмского суда, а Украина получит возможность покупать газ дешевле. Понятно, что такой вариант нам не подходит и сегодня идет колоссальное возмущение со стороны различных политических сил», — отметил Кущ.

Эксперт считает, что Россия не сможет реализовать свою программу-максимум, точно также как не сможет этого сделать и украинская сторона. А именно: подписание долгосрочного контракта на транспортировку российского газа в Европу. «Европа в этом случае ментально на стороне России, потому что европейцы уже заканчивают строительство газопровода «Северный поток – 2», запускается «Турецкий поток», строится терминал по приему сжиженного природного газа. А сжиженный газ все больше влияет на спотовый рынок газа в Европе и ценовою динамику. То есть, украинские магистральные газопроводы интересны только в контексте ближайшего зимнего периода. В дальнейшем они готовы с «барского плеча» прокачивать через Украину около 60 млрд. кубометров в год, при том, что ежегодно Европа покупает у «Газпрома» 200 млрд. кубометров газа», — отметил финансовый аналитик. Он убежден, что, скорее всего, Европа и Россия согласятся на так называемое «разовое» газовое соглашение на сезон 2019-2020 и будут требовать, чтоб Украина его подписала. «В дальнейшем россияне будут подыгрывать Европе в плане реализации Третьего энергопакета ЕС. То есть, переведение украинской ГТС в режим открытых аукционов, когда будут продаваться мощности на транзит. Естественно, кроме «Газпрома» их никто покупать не будет. Для нас это вообще катастрофический сценарий, потому что в таком случае, придется получать транзит от случая к случаю и постоянно держать трубу в аверсном режиме, держать технологический газ и поддерживать работоспособность ГТС. Вот так бывает, когда домашнее задание не выполняется надлежащим образом», — резюмировал Кущ.

«Сейчас Нафтогаз готов покупать газ у Газпрома, но Газпром не хочет продавать. Не желая выполнять решения Стокгольма и выплачивать Нафтогазу долг. Нафтогаз рано или поздно скачает через суды долг, который уже составляет почти $3 млрд и растет. Уже заморожено множество активов Газпрома в Европе. И выхода у Газпрома тут нет, платить придется. Причем вопрос этого долга – это скорее вопрос не денег, не таких и больших для Газпрома, а именно принципа. Принципиальные питерские пацаны не платят. И все тут. Но в экономической плоскости, в рамках переговоров между Нафтогазом, Газпромом и ЕС, у них нет шансов. По всем пунктам. В том числе, нет шансов получить такой желаемый короткий контракт. Однако,когда в газовые переговоры приходит политика, всегда проигрывает Украина. И только в таком случае Газпром может выиграть», — уверен аналитик Сергей Фурса.

К слову, 30 октября Дания дала разрешение строить на своем континентальном шельфе трубопровод «Северный поток-2». Эта страна до последнего блокировала строительство российского трубопровода. Но больше доводов не осталось. После его запуска украинская ГТС потеряет свое значение, доход от транзита на уровне 3-4 млрд долл. в год и в российско-европейских газовых отношениях получит роль дублера. Дания долго держала оборону, поэтому запуск «Северного потока -2», запланированного на начало 2020 года, переносится примерно на год. Таким образом, украинская ГТС будет нужна Европе и России лишь на короткий промежуток времени. Следующий раунд переговоров должен состояться в текущем месяце.