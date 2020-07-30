Заговор власти и олигархов: для чего урезали «зеленый» тариф?

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Разговоры о том, что несбалансированное развитие «зеленой» энергетики приведет к кризису и подорожанию электроэнергии сменились реальными действиями. На прошлой неделе Рада урезала тарифы для производителей альтернативных видов энергии. Принятый закон является компромиссом между правительством и представителями бизнеса в данной отрасли.

Как возник кризис?

Привлекательность рынка альтернативной энергетики и возможность получить «зеленый» тариф без аукционов привели к тому, что доля производителей электроэнергии из возобновляемых источников электроэнергии в Украине за последние годы значительно выросла. По итогам 2019 года доля «зеленой» электроэнергии в общем энергетическом балансе страны, включая большими гидроэлектростанциями, составила 8,7%, что значительно превышает заложенный в Энергетической стратегии Украины показатель — 7% в 2020 году.

В итоге создалась ситуация, когда дотации населения и бизнеса «зеленым» производителям стали запредельными. Кризис и падение спроса на электричество лишь усугубили ситуацию — ведь государство, в лице ГП «Гарантированный покупатель», обязано выкупать всю произведенную «зелеными» мощность, вынужденно закрывая атомные реакторы, которые генерируют энергию на порядок дешевле.

«Мы не можем в стране, где такой уровень бедности, иметь самую дорогую в Европе «зеленую» энергию. Не может быть такого, что страна теряет, бюджет теряет, а мы платим повышенную цену за «зеленую» энергетику», — заявил премьер-министр Денис Шмыгаль.

Минэнерго подсчитало, что в этом году сумма выплат производителям по «зеленому» тарифу составит более 52 млрд. грн. При этом объем дополнительной надбавки таким производителям к рыночной цене на электрическую энергию в 2020 году превысит 33 млрд.грн. В этой связи прогнозируется значительный дефицит средств ГП «Гарантированный покупатель» — около 26 млрд. грн.

Сложившаяся критическая ситуация в данной отрасли побудила правительство, с одной стороны, идти на компромиссы с инвесторами, занижая их запросы, с другой – изыскивать средства на рынке, в том числе перекладывая затраты на потребителя.

Отметим, с весны 2020 инвесторы фактически получали лишь 5% компенсации за произведенную электроэнергию. Это повлияло на обслуживание платежей по займам и возможность продолжать строить новые станции. Некоторые инвесторы даже заявляли о намерениях подавать иски в инвестиционные арбитражи и направили государственным органам соответствующие предупреждения. К слову, европейские страны имеют разнообразный опыт разрешения кризисов в зеленой энергетике. Например, Германия никогда не прибегала к тому, чтобы резать установленные тарифы и давать задний ход в отношениях с инвесторами. Однако большинство стран прибегали к радикальным изменениям условий поддержки «зеленой» энергетики, как, например, Испания, которая пересмотрела «зеленый» тариф и в результате получила проигрыш в инвестиционных арбитражах.

Благодаря переговорам с основными инвесторами украинскому руководству удалось найти «золотую середину». Несмотря на то, что новым законом тариф несколько урезается, условия такого урезания и дополнительные инвестиционные гарантии являются результатом именно переговоров с основными игроками рынка, которые были изложены в Меморандуме, подписанном между Правительством и двумя ассоциациями альтернативной энергетики 10 июня 2020.

Как урезали тарифы?

Согласно принятому закону, для солнечных электростанций мощностью более 1 МВт, запущенных до 2020 года, тариф предлагается урезать на 15%; мощностью до 1 МВт — на 10%. Для ветроэлектростанций, запущенных до 2020 года, мощностью меньше 1 МВт — на 7,5 %. Установки, запущенные в 2020 году и позже, получают еще 2,5% к снижению тарифа.

Кроме того, с 2022 производители «зеленки» обязуются нести финансовую ответственность за дисбаланс своих фактических и прогнозных графиков производства электроэнергии. Размер допустимой погрешности прогнозирования составит для ВЭС — 10%, для СЭС — 5%.

Также с 1 августа новые солнечные электростанции мощностью более 1 МВт смогут быть введены в эксплуатацию и рассчитывать на поддержку государства только путем участия в аукционах. Эти нововведения не касаются новых ветровых станций.

При этом Кабмин обязуется до конца 2021 полностью погасить имеющуюся задолженность перед производителями альтернативной энергии, которая составляет около 14 млрд. гривен. По оценкам правительства, уменьшение тарифов позволит снизить прогнозируемый дефицит баланса ГП «Гарантированный покупатель» на 6,4 млрд. грн в год. А также снизить суммарный объем выплат по «зеленым» тарифам на 2 млрд. евро.

Кто остался недоволен?

По словам заместителя директора секретариата Энергетического сообщества Дирка Бушле, который выступает медиатором в переговорах между украинским правительством и инвесторами в «зеленую» энергетику, принятие закона в Европе оценивают положительно, однако кризис на рынке все еще возможен, поскольку не все инвесторы оказались согласны идти на компромисс.

«Они заявляют, что не могут себе позволить снизить итоговую доходность проектов. Поэтому они требуют, чтобы срок гарантированных выплат был продлен еще на два года. Правительство не соглашается на это и на переговоры пока не идет. Таким образом, компромисс достигнут не со всеми инвесторами, а только примерно с половиной. По другой половине еще ничего не решено», — сказал он DW Україна.

Если переговоры не продолжатся, то на государство начнут подавать иски в международные арбитражи, что приведет к кризису доверия инвесторов, что сильно навредит Украине, говорит эксперт. «В целом положение украинской энергетики не слишком хорошее. И принятый закон не решает эту проблему. Ведь причина неплатежеспособности Гарантированного покупателя не только в тарифах, а в структурных проблемах. А политической воли решить их системно пока нет. И все это имеет привкус выборочного удовлетворения интересов отдельных инвесторов», — сказал он.

Что говорят эксперты?

Дополнительная проблема, которая дестабилизирует работу рынка – это то, что многие инвесторы ставили «зеленые» электростанции где угодно без каких-либо ограничений, и самое худшее, что «батарейки» стоят без «аккумуляторов», с помощью которых можно было бы «маневрировать» мощностями, ведь хранить электроэнергию пока не научились, а ее избыток приводит к небалансу в Единой энергосистеме (ОЭС).

«Есть определенная категория инвесторов, которые таковыми не назовешь. Эти люди ставят солнечные или любые другие станции в там, где это не нужно потребителю, а зачастую там, где получают, иногда путем взяток местным органам власти, разрешение на установку этих станций. Этим инвесторам все равно нужна ли станция окружающим, не снижает ли она на надежность работы ОЭС, создает ли она какие-то рабочие места. Их главная задача — это получение прибыли. Они сюда пришли потому, что увидели в Украине огромный «зеленый» тариф несопоставимый с доходами бюджета и вообще со здравым смыслом. Чтобы вложить свой спекулятивный капитал. И таких инвесторов нужно ставить в «позу Ромберга» и давать под зад. От таких «инвесторов» нужно избавляться как можно скорее. «Зеленая» энергетика не нужна с негарантированной мощностью. Необходимо, чтобы новые мощности вводились с аккумулирующими мощностями в соответствии с планом, а не там, где захочется. Зачем нужны СЭС возле Запорожской АЭС? И если кто-то там рассказывает, что ему что-то не доплатили, то надо сначала разобраться, а не вредит ли его станция надежности ОЭС, сколько именно потребителей воспользовались услугами этой станции и по какой цене реализуется электрическая энергия на этой станции. Хорошо было бы с них ещё и кое-что взыскать, но, к сожалению, у нас достаточно либеральное в этом плане законодательство и отсутствует судебной практика, которая бы позволяла навсегда избавить Украину от таких паразитов», — считает он.

Рябцев убежден, неправильное размещение и использование станций возобновляемой энергетики в условиях падения потребления грозит коллапсом всей ОЭС, которая может распасться. «Ситуация может действительно дойти до развала ОЭС и потом уже будет все равно – «зеленый» тариф станет банкротством, система развалится на отдельные энергоострова. Нужно, чтобы до конца следующего года заработало 2 ГВт аккумулирующих мощностей и 2 ГВт высокоманевренных мощностей», – резюмировал эксперт.

Он убежден, что урезание «зеленого» тарифа не слишком влияет на общую картину в данной отрасли. «Часть инвесторов, в основном крупных, подписали Меморандум с профильным министерством, в котором согласились на уменьшение тарифов на 15%. Но, по большому счёту, если посмотреть на абсолютный размер тарифов и отнять 15%, то увидим, что это ничего существенного не решает ни в плане кардинального снижения тарифов, ни в плане снижения финансовых потоков, которые будут уходить в сторону «зелёнки»», — заявил Кущ. С другой стороны, продолжил он, «под шумок» протащили другие требования. «В частности, ограничение по вводу новых мощностей с 2021 года. А также обязательство по т.н. балансированию мощностей. Эти требования выгодны, прежде всего, тем крупным олигархическим группам, которые контролируют рынок «зелёной» энергетики. Потому что невведение новых мощностей с 2021 года фактически делает их монополистами на этом рынке. Таким образом, они получают возможность доминировать на этом жирном куске тарифа. А требования к аккумуляторным станциям и блокирующим мощностям — это фактически удар по малым и средним инвесторам потому, что крупные станции, которые строились нашими финансово-промышленными группами как раз вводились с балансирующими мощностями, а мелкие и средние с недостаточным количеством балансирующих мощностей, либо вообще без них. Поэтому это ударит по рентабельности действующих мелких и средних инвесторов, которые будут фактически выдавленные с рынка, а их мощности могут быть перераспределены в пользу доминирующих групп влияния. То есть, типичная ситуация для олигархической структуры управления страной», — говорит он.

Эксперт также не исключает резкого подорожания стоимость электроэнергии для населения. «После местных выборов украинцев сразу же ждёт сюрприз в виде повышения цены на электроэнергию. Она может вырасти от 50% до двукратного роста. Всё это опять будет прикрываться разговорами про кризис в «зеленой» энергетике. Но, на самом деле, речь идет о том, чтобы найти 30-40 млрд грн., которые перераспределяется в пользу тепловой генерации и пользу потребителей дешевой электроэнергии в отдельных энергоемких производствах», — резюмировал Кущ.

Отметим, что в правительственной программе стимулирования экономики говорится о «пересмотре тарифов на электроэнергию для населения». Речь идет о повышении тарифов до рыночного уровня. Хотя премьер-министр Денис Шмыгаль утверждает, что Кабмин не только не будет повышать тарифы для населения в этом году, но даже не будет обсуждать этот вопрос. Тем не менее, с 1 августа НКРЭКУ повысила тариф на передачу электроэнергии оператора Объединенной энергосистемы Украины НЭК «Укрэнерго» на 54,6% – с 155,4 грн/МВт-ч до 240,23 грн/МВт-ч (без НДС). Оно было оговорено при подписании вышеуказанного Меморандума. Эксперты прогнозируют, что это только начало, и стоимость электроэнергии для населения в итоге подорожает в 2-2,5 раза.

По мнению Валентина Землянского, для того чтобы компенсировать небалансы, закрыть финансовые дыры и избежать энергетического коллапса, вызванных «зеленой» энергетикой, стоимость электроэнергии для населения должна быть выше в 2-2,5 раза.

«Для того, чтобы выйти из кризиса, тарифы нужно выводить на уровень, сколько сейчас платит промышленность – 2-2,5 грн за кВт-ч. Сегодня для населения это 1,68 грн/кВт-ч, но так как в основном потребление в квартире до 200 кВт, то с учетом льгот средний чек 1,07 грн/кВт-ч», – прогнозирует Землянский.

По его словам, чтобы компенсировать «зеленые» тарифы, цену на электроэнергию нужно было повышать по 3-4% каждые полгода, но власти ранее игнорировали это. Обычно такие повышения проводятся в конце отопительного сезона и перед его началом – в 1 и 3 квартале, чтобы сделать переход для населения более мягким. Нынешнее повышение тарифа на передачу электроэнергии, полагает эксперт, можно считать первым шагом в грядущей череде повышений.