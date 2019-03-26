Монетизация субсидий: предвыборная технология или экономическая необходимость?

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В канун выборов власть традиционно прибегает к проверенным и испытанным многолетней практикой методам законного подкупа избирателей — повышению пенсии, а также обещаниям дополнительных выплат получателям минимальных пенсий и зарплат. Однако в этом политическом сезоне добавился новый тренд: за месяц до голосования за нового президента Украины руководство решает монетизировать субсидии на коммуналку.

Если раньше государство перечисляло их предприятиям, оказывающим услуги, теперь деньги на оплату субсидий люди получают наличными и сами должны оплачивать счета. «Экономические Новости» (ЭН) разбирались насколько благими окажутся намерения в перспективе, снизится ли задолженность за коммуналку, а также станет ли это мотивацией к дальнейшим энергоэффективным мероприятиям, информируют Экономические Новости.

«Утром — деньги, вечером — стулья»

О необходимости монетизировать субсидии и льготы, которые должны несколько облегчить бремя от повышения тарифов на газ для населения, в Украине начали говорить еще в 2016 году. Однако сам процесс запустили только в преддверии избирательной гонки в стране. Как раз под Новый год Кабмин принял постановление №1176, которым устанавливался порядок перевода и выплат субсидий в денежной форме. В нем предполагалось, что «живыми» деньгами субсидии будут выплачиваться только тем, кто обратится за ними впервые, но только по окончании отопительного сезона и в том случае, если получателю удастся что-то сэкономить (т. е. если начисленная сумма будет меньше обязательного платежа). Ожидалось, что такая форма компенсации будет гарантировать, что деньги за субсидию люди смогут использовать только по назначению и размер долгов по коммунальным услугам не вырастет.

Окончательный переход на выплату наличных средств всем гражданам должен был произойти с октября 2019 года. Однако выборы президента Украины и падение рейтинга Петра Порошенко после скандала в «Укроборонпроме» на фоне усиления позиций его основных конкурентов — шоумена и руководителя студии «Квартал 95» Владимира Зеленского и лидера «Батькивщины» Юлии Тимошенко несколько ускорил этот процесс. 6 февраля 2019 года Кабмин внес изменения в правила назначения и выплаты субсидий. Согласно новым правилам, граждане, которые оформили субсидию на отопительный сезон в прошлом году, будут получать ее «живыми» деньгами сразу, не дожидаясь окончания отопительного сезона.

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Таким образом, в платежках за февраль, которые пришли в марте, расчеты будут производится уже по новой форме. Аналогичным образом расчеты будут осуществляться в апреле (за март) и в мае (за апрель) 2019 года. Затем, чтобы получать субсидию в неотопительный период, получателям нужно будет прийти в органы соцзащиты и переоформить субсидию. Общий объем таких расходов – 6 млрд. грн ежемесячно. В среднем люди получат по полторы тысячи гривен.

Позже на официальном сайте Минсоцполитики появился проект правительственного постановления «Некоторые вопросы предоставления льгот на оплату жилищно-коммунальных услуг в денежной форме». В нем уточняется механизм монетизации для граждан, имеющих льготы на коммуналку. Речь идет о пенсионерах, инвалидах, чернобыльцах, участниках боевых действий, учителях, врачах, многодетных семьях и др. Они, согласно действующему законодательству, имеют скидку на коммунальные услуги в размере 25-100% от счета. Таких граждан в Украине 3,5 миллиона. И, после монетизации субсидий, теперь им обещают выдавать деньгами еще и льготную часть счета. То есть, если средняя платежка за стандартную «двушку» составляет примерно 2,5 тыс. грн, то льготник сможет получит на руки, как минимум, 625 грн. А вместе с монетизированной субсидией — до 2 тыс. грн. Впрочем, по факту получать льготы деньгами смогут далеко не все. Ведь при малейшей просрочке в оплате монетизированную компенсацию заберут, а его обладателя вернут на старую схему — перечисление средств по безналу. Если получателя уличат в предоставлении неправдивых данных, деньги и вовсе придется вернуть. Проект выставлен на общественное обсуждение, которое продлится до 15 апреля. Постановление могут принять как раз в канун вступления в силу нового закона о жилищно-коммунальных услугах, в котором прописано введение абонплаты за все основные услуги (электроэнергию, воду и тепло), а также пени за просроченные платежи.

Вице-премьер-министр Павел Розенко 19 марта на селекторном совещании, посвященном вопросу монетизации субсидий, поспешил успокоить всех получателей субсидий. По его словам, монетизация прямо прописана в отечественном законодательстве – части 3 статьи 11 Закона Украины «О жилищно-коммунальных услугах», которая предполагает выплату установленных субсидий и льгот населению в денежной форме с 1 января 2019 года.

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«Я хочу заявить о том, что позиция правительства в этом вопросе однозначна – мы имеем четкий план борьбы с бедностью и не собираемся слушать никаких предложений по ограничению или уменьшению пенсионных выплат, прекращения их индексации, отказа от монетизации субсидий и тому подобное», – подчеркнул Павел Розенко. Более того, по словам вице-премьера, Кабмин намерен упростить жизнь получателям субсидий, изменив правила их оформления. Он планирует предложить правительству отменить ежегодное переоформление документов на субсидию с 1 мая, после окончания отопительного сезона и рекомендовать оставить повторное документальное оформление субсидий только для тех, кто сменил место жительства или в составе семей произошли изменения.

Подводные камни монетизации: мнения экспертов

В то же время, такие нововведения многие расценили как попытку своеобразного легального подкупа избирателей накануне президентских выборов. Да и сам глава государства не забывает каждый раз упомянуть эту тему в своих предвыборных выступлениях. «Благодаря программе монетизации субсидий мы начали выплаты «живыми» деньгами людям тех средств, которые ранее шли из госбюджета газовым монополистам», — сказал Петр Порошенко. По его словам, монетизация субсидий направлена на борьбу с бедностью, ведь сэкономленные деньги остаются в распоряжении малообеспеченных, что повышает уровень их социальной защиты. Напомним, что именно в марте многих украинцев ожидал еще один приятный «плановый» сюрприз от власти в виде перерасчета пенсий (на 15-40%) и доплаты 2410 грн. в марте-апреле за не проведенную индексацию пенсий в 2015-2016 годах. Правда, не для всех.

По словам исполнительного директора Международного Фонда Блейзера Олега Устенко, то, что тема монетизации субсидий была реализована как раз на пике политического цикла, больше свидетельствует о пиар-ходе, нежели о ранее планированном экономическом действии. «Тот формат, в котором сейчас происходит монетизация субсидий – это неправильное и достаточно рискованное мероприятие. Потому что мы говорим о наиболее уязвимой категории населения. Другой вопрос, что это чуть ли не половина украинских домохозяйств в Украине. И сейчас они получают эту субсидию «живыми» деньгами и даже не на специальные счета. Поэтому существуют серьезные риски, что часть этих денег будет использована не по назначению. Например, на покупку продуктов питания — базовая потребность, которая также является неудовлетворенной в Украине», — сказал «ЭН» эксперт. Он убежден, что ситуация неизбежно приведёт к задолженности по оплате за коммунальные услуги по всей стране, что повлечет дополнительную нагрузку на бюджет страны, а также сложности во взаимоотношениях с основными кредиторами и, прежде всего, с МВФ. «Надо было открывать специальные счета в банках, как оговаривалось с МВФ. Чтобы эти счета можно было использовать только на оплату коммунальных услуг,. После оплаты коммунальных услуг, если что-то остается, только тогда это должно было идти «живыми» деньгами. Например, получив тысячу гривен и заплатив 900 грн за коммунальные услуги, остаток можно было бы перевести в «живые» деньги. А не всю сумму, как сделано сейчас. Сейчас людям дают альтернативу», — добавил он.

«Сама по себе монетизация позитивный момент. Но, как обычно, сделана очень бездарно, непродуманно, поспешно. Если правительство понимало и не спешило монетизировать субсидии в полном объеме, то президент, используя в качестве предвыборной технологии, «изнасиловал» Кабмин, абсолютно неэффективно запустив эти деньги», — сказал «ЭК» экс-министр ЖКХ Алексей Кучеренко. По его словам, поскольку 30% субсидиантов – это пенсионеры, и субсидия для них будет поступать через Пенсионный фонд «живыми» деньгами, многие могут просто не разобраться в начислениях. «Они не понимают, что это субсидии, что нужно сразу же бежать и платить за коммуналку. Они их тратят на лекарства, еду, думая, что это какая — то надбавка к пенсии. И в результате у них вылезут долги. А потом их могут лишить этой субсидии», — отметил Кучеренко. Экс-чиновник также считает, что на сегодня существует две основные проблемы, которые не позволяют полноценно говорить об энергоэффективности. «Во многоквартиных домах мы не можем регулировать потребление. Как мы можем сэкономить? Посмотрите на космические счета, которые теплокоммунэнерго выставляют! Они не заинтересованы экономить. У нас отсутствует регулирование. И вторая глобальная проблема — это условно лишние метры жилья. Люди пока не понимают, что с ними делать. Извините, когда живет одна пенсионерка, а у нее дом 300 кв.м и она потребляет 600 куб.м. газа, то тут никакими субсидиями не поможешь», — добавил он.

«Существующая система или, скорее, попытки монетизации субсидий — это всего лишь имитация намерений. Система осталась прежней. Когда сегодня предоставляют людям деньги в руки, то территориальное подразделение соцзащиты не видит фактического потребления газа субсидианта. В постановлении Кабмина №847 написано, что оплата должна происходить по реальному потреблению, но с учетом субсидии. Думаю, что в этой детали и кроется «сатана». Потому что, когда предоставляется субсидия, ее предоставляют по расчетным нормам, а не по реальному потреблению. Если вы оплатите по реальному потреблению, оно обычно меньше, чем предоставляемая расчетная субсидия. В итоге система соцзащиты будет видеть у вас долг. Если он будет «висеть» больше чем месяц, тогда у вас заберут эту субсидию», — сказала «ЭН» эксперт по энергетическим вопросам, член общественной организации «Союз участников либерализации газового рынка» Мария Яковлева. Она недоумевает для чего нужно было предоставлять субсидию наличными, чтобы человек пошел и ту же сумму оплатил в банке или на почте, потратив свое собственное время — чтобы просто подержать эти деньги в руках?

«Такое себе издевательство над людьми. Искушение: оставить себе эти деньги и купить ребенку кусок хлеба или все же пойти и заплатить за коммуналку. Похоже на то, что это политическая технология. У людей создают представление, что государство о них беспокоится и приносит домой деньги. Но это стопроцентная имитация», — отметила эксперт. По ее словам, если государство действительно хочет помогать людям, оно должно знать реальное положение каждого потребителя. Для этого, в первую очередь, необходимо установить счетчики. «Правительство могло бы это сделать, внедрив соответствующую программу, потому что другое не предусмотрено законом. Но оно самоустраняется от решения этого вопроса. Принимает какие странные постановления, где пишет, что «рекомендует субъекту хозяйствования НАК «Нафтогаз» установить счетчики». Хотя правительство не должно вмешиваться в операционную деятельность компании. Почему бы Кабмину самостоятельно не сделать грамотную программу, у него есть целое Госагентство по энергосбережению и энергоэффективности, и не назначить ответственными за эту программу НАК «Нафтогаз»?! Они бы и закупили эти счетчики и отдали людям на установление», – добавила она.

Финансовый аналитик, советник президента Ассоциации украинских банков (АУБ) Алексей Кущ также уверен, что монетизация субсидий в сегодняшних условиях – это использование экономических, причем адекватных, моделей в политических технологиях. «Это стало трендом нашей политической жизни. Берется достаточно интересный экономический инструмент, который абсолютно искусственно применяется в наших нынешних реалиях. И его цель уже не экономическая, а политическая — мобилизация части электората», — сказал «ЭН» эксперт. Он убежден, что при таком высоком уровне субсидиантов в стране, перейти на адресные расчеты компенсаций населению практически нереально. «Монетизация хорошо работает, когда 5-10% домохозяйств получают субсидиарную поддержку. Тогда она помогает наиболее незащищенной группе населения и стимулирует достижение определенных экономических целей, с точки зрения энергосбережения и более эффективного использование денежных ресурсов. В Украине почти 50% населения в той или иной мере получает поддержку со стороны государства. Для того, чтобы эффективно проводить монетизацию субсидий нужно, прежде всего, понизить уровень домохозяйств, которые получают такую помощь. Но понизить не простым механическим путем, а за счет применения правильных экономических моделей», — считает Кущ.

По его мнению, в этом отношении необходимо соблюдать поочередность действий. Во-первых, пройти этап верификации. Для этого должен полноценно заработать реестр субсидиантов. «Тот реестр, который есть сейчас больше похож на нынешний реестр избирателей. Он не имеет мультифункциональных параметров. Условно говоря, при анализе домохозяйства нужно получать максимум информации, начиная от движимого, недвижимого имущества и заканчивая количеством поездок за границу, доступом к банковским счетам и т.д.», — уточнил Кущ. Второй этап – селекция. То есть, когда есть реестр, можно устанавливать определенные фильтры, которые будут «отсеивать» те домохозяйства, которые фиктивно получают субсидии и на самом деле могут платить частично или в полном объеме за предоставление коммунальных услуг.

«У нас почти миллион домохозяйств декларируют нулевые доходы, но очевидно, что такого быть не может. И, когда государство четко определило список людей, получающих субсидии, может отслеживать в режиме онлайн изменение их имущественного и финансового состояния, тогда можно переходить к завершающей стадии — монетизации», — отметил эксперт. Он убежден, что все эти процессы должны опираться на абсолютно адекватную и эффективную ценовую базу. «А у нас этот фундамент абсолютно гнилой. У нас нет рынка коммунальных услуг, Антимонопольный комитет не работает, нацрегулятор тарифов также работает очень плохо. Цена на газ устанавливается административным путем. В результате создается искусственная надстройка в виде огромного количества субсидиантов. Если бы у нас была экономически обоснованная цена на газ, субсидиантов было бы как минимум в пять раз меньше, чем есть сейчас. Тогда бы можно было провести их верификацию, селекцию и на конечном этапе реформы — монетизировать субсидию. А сегодня полстраны следит за другой половиной, как та получает субсидии», — резюмировал Кущ.

Опыт стран-соседей

Практика монетизации субсидий за коммуналку применяется и во многих странах Европы, однако она не имеет такого массового характера, так как процент обратившихся за помощь государства зачастую составляет от 5-10%. Так, в Польше существует отдельное субсидирование ЖКУ – это так называемая «Жилищная прибавка». Ее предоставляют одиноким лицам и семьям, месячный уровень доходов которых ниже минимальной зарплаты в Польше (1355 злотых / более 350$) да еще и при условии проживания в очень небольшом по площади жилье. Сумма пособия рассчитывается специальной компьютерной программой, и она в каждом случае разная. Средства не предоставляют истцу непосредственно в руки, а переводят от его имени на банковский счет для оплаты жилищно-коммунальных услуг. Кроме «жилищной прибавки» малообеспеченные, соответствующее вышеупомянутым критериям, могут также рассчитывать и на «прибавку на электроэнергию».

Размер и условия жилищно-коммунальных субсидий в Латвии зависят от места проживания и соответствующих решений местных органов самоуправления. Для субсидирования необходимо получить статус «малообеспеченного». Порядок субсидирования, так сказать, обратный: деньги выдают уже после того, как произведена оплата за ЖКХ по общим рыночным ценам. Претендовать на помощь можно в случае, если после оплаты счетов за квартиру, газ и электричество на руках у заявителя остается сумма меньшая, чем ГМД – гарантированный минимальный доход (счета за кабельное телевидение и интернет не учитываются).

В Эстонии система имеет свои особенности. В стране приватизировано практически все жилье. Его обслуживанием занимаются квартирные товарищества, объединенные в союз квартирных товариществ. Поэтому в Эстонии ни в правительстве, ни в мэриях, ни в местных самоуправлениях вообще нет чиновников, которые занимаются ЖКХ. Субсидирование жилищных обществ может осуществляться централизованно по разным поводам и в связи с различными программами. Например, в рамках общегосударственной программы «Фасады – в порядок». Относительно персонального подхода, то, согласно закону о социальном налоге, малообеспеченным выплачивается пособие по бедности, как и в Латвии, привязанное к коммунальным платежам. Это делается в том случае, если доход, после вычета расходов за коммунальные услуги и товары первой необходимости, составляет менее 90 евро. Для ходатайства о пособии по бедности требуется подать заявление в городскую управу по месту жительства. Для пенсионеров с ограниченными возможностями выплачивается также отдельная помощь – за тремя градациями: средняя (12,79 евро), тяжелая (26,85 евро) или очень тяжелая (40,91 евро) болезнь.