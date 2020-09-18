Повышение тарифов на коммуналку и урезание субсидий: чего ждать украинцам этой осенью

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Уже скоро в Украине стартует отопительный сезон. А значит, что счета за коммунальные услуги этой осенью и зимой могут резко увеличиться. Правда, выборы в местные органы власти, которые должны состояться 25 октября, могут послужить сдерживающим фактором для существенного повышения тарифов на жилищно-коммунальные услуги (ЖКУ), хотя и ненадолго. Ведь экономические реалии свидетельствуют обратное.

Как обстоят дела в сфере ЖКУ и чего можно ожидать – разбирались «Экономические новости».

Отопление и горячая вода

В преддверии отопительного сезона во всех регионах страны началась работа по пересмотру тарифов на отопление и горячую воду. Согласно требованию меморандума Украины и МВФ, предприятия теплокоммунэнерго (ТКЭ) должны были их передать на согласование местным властям. Как именно изменятся тарифы в этом отопительном сезоне, пока неизвестно, но рост тарифов осенью и зимой неизбежен.

Напомним, с 1 ноября 2018 года стоимость голубого топлива, на основании которой рассчитывался тариф, была установлена в размере 6,2 тыс. грн. Но, начиная с мая прошлого года, каждый месяц цена газа уменьшалась. И если в ноябре 2019 года она была почти 4,9 тыс. грн, то в мае 2020 и вовсе достигла 2,3 тыс. грн.

В этом же году, как сообщили в Министерстве развития общин и территорий, ведомство подсчитало, что оптимальная цена газа, которую следует закладывать в тариф, составляет 4,048 тыс. грн. «Поэтому мы можем констатировать, что на следующий отопительный сезон 2020–2021 года тарифы для потребителей будут снижены», — заявила ранее замглавы Минрегиона Наталья Хоцяновская.

Однако сценарий снижения тарифов идет вразрез с опубликованным в середине прошлого месяца правительственным «Прогнозом экономического и социального развития Украины на 2021–2023 годы». Там, в частности, наоборот, указывается, что начиная с 2021 года стоимость импортного газа будет расти ежегодно в среднем на 19,6%, — до 214 долларов в 2023 году. Что автоматически потянет за собой рост всех тарифов.

Газ для населения уже подорожал, что является следствием перехода на рыночное ценооборазование (его от Украины требовали МВФ и Евросоюз). Средняя стоимость кубометра газа в сентябре составила в Украине 5,49 грн, что на 1 грн больше, чем в августе.

Монополист НАК «Нафтогаз» установил в сентябре цену в 4,7 гривны за куб, что на 45% дороже, чем в августе. Вырос и годовой тариф: с 4,73 до 5,24 гривны за куб. В компании ссылаются на рост цен на европейских хабах, к которым привязаны и украинские цены. И хотя в подземных хранилищах у нас находятся рекордные объемы (более 25 млрд кубов на конец августа — 139% против соответствующего периода прошлого года), закупленные еще по низким летним ценам, и, кроме того, имеется газ внутренней добычи –«Нафтогаз» продолжает диктовать собственные условия.

Напомним, что «Нафтогаз» полностью контролирует госкомпанию «Укргаздобыча» и газ собственной добычи мог бы предлагать более низкую цену. Однако руководство компании этого не делает, предпочитая зарабатывать на украинцах дополнительную маржу.

Электроэнергия

Уже с 1 октября должна повыситься и цена на первые 100 кВт-час электроэнергии для населения, которая оставалась неизменной с 2017 года. Практически в два раза — с 0,9 грн до 1,68 грн. Такие планы были обнародованы еще в презентации меморандума о сокращении «зеленого» тарифа. Однако норма потом была убрана, но это не значит, что вопрос не будет пересмотрен еще раз в ближайшее время.

В комитете по вопросам энергетики и ЖКХ ранее заявляли, чтобы полностью покрыть «зеленые» тарифы, нужно либо на 100% поднять тарифы для населения, либо на 50% для промышленности. Однако решение пока так и не принято. Разумеется, по политическим соображениям власти не готовы ни к одному из двух вариантов. Ведь накануне выборов в местные советы чиновники вряд ли рискнут подогревать и без того накаленную обстановку в регионах.

Тем временем, 26 августа Национальная комиссия по регулированию энергетики и коммунальных услуг (НКРЭКУ) утвердила так называемый RAB-тариф (регулируемая база инвестиционного капитала – распространенный метод тарифообразования, который позволяет развивать и модернизировать инфраструктуру). Он будет действовать для всех операторов системы распределения электроэнергии (облэнерго) страны, начиная с 2021-го года. Суть в том, что доходность облэнерго привязали не только к тарифу, но и к стоимости активов. Всё это заложат в платежку. Так что платить за электроэнергию украинцы будут однозначно больше. Введение RAB-тарифа автоматически повысит тариф примерно на 14-15%.

Отметим, в то время, когда для украинцев собираются повышать тарифы на электричество, в Европе происходит обратное. Регулярные отрицательные цены на электроэнергию побудили британскую энергетическую компанию Octopus Energy платить потребителям от 2 до 5 пенсов за киловатт-час, чтобы включали электроприборы и запускали их на полную мощность. Отрицательные цены были когда-то относительно редкими, но во время пандемии внезапно стали почти рутиной в Британии, Германии и других европейских странах.

Холодная вода

В разгар отопительного сезона в разных регионах страны, в том числе и Киеве, ожидается рост тарифов на холодную воду. По информации НКРЭКУ, с 1 января 2021 года стоимость холодной воды вырастет в среднем на 22%. Как объяснили в ведомстве, повышение связано с ростом зарплат сотрудников, повышением цен на горюче-смазочные материалы, реагенты и электроэнергию.

В каждой области повышение этого тарифа будет разным, но в среднем украинцам придется с нового года платить 27-28 гривен за один куб.

Льготы

Субсидии в Украине, которые еще недавно были спасительным кругом для миллионов граждан, в грядущем отопительном сезоне станут для многих недоступными. Да и выплачивать их собираются не в тех размерах, что ранее. Не говоря уже о том, что если в 2017-м субсидию получали почти семь миллионов домохозяйств, то в этом году показатель уменьшился почти до трех миллионов.

В госбюджете на текущий год изначально было предусмотрено 48 млрд грн на субсидии. Но в апреле во время секвестра бюджета и при формировании COVID-фонда выплаты льгот и субсидий гражданам уменьшили на 8,2 млрд грн. А в сентябре, в первую неделю новой сессии, нардепы поддержали в первом чтении законопроект, вносящий очередные изменения в госбюджет. Среди них — сокращение расходов (на 2,16 млрд грн) Минсоцполитики по статье финансирования субсидий на оплату коммуналки.

Отметим, еще в 1995-м году было принято постановление Кабмина «Об упрощении порядка предоставления населению субсидий для возмещения расходов на оплату жилищно-коммунальных услуг, приобретение сжиженного газа, твердого и жидкого печного бытового топлива». С тех пор данное постановление претерпевало изменения 57 раз. Это было вызвано изменением порядка, условий предоставления субсидий, размера суммы и вида (наличная или безналичная).

По словам замминистра социальной политики Виталия Музыченко, способ получения льгот сегодня зависит от того, как исправно получатель оплачивает коммунальные счета. «Действительно, 373 постановление еще в прошлом году ввело принцип предоставления льгот на оплату услуг ЖКХ в денежной форме, которая бывает двух видов: наличная, когда люди наличными получают вместе с пенсией. Другая форма — безналичная, когда министерство перечисляет деньги на Ощадбанк, а Ощадбанк уже проводит расчеты с предприятиями-поставщиками услуг», — прокомментировал чиновник. По его словам, особенность заключается в том, что до конца отопительного периода, то есть до апреля 2020 года, действовала та форма, которую выбирал льготник.

«С мая действительно делается запрос на каждое предприятие-поставщика услуг, и анализируется, платил ли льготник, который получал наличные, свои коммунальные услуги. Если он это делал исправно, то он в дальнейшем получает наличные выплаты, если есть просроченная задолженность, то принимается решение о переводе предоставления этой льготы в безналичную форму. Если заявитель осуществит оплату своих долгов, он имеет возможность обратиться с заявлением и снова вернуть наличную форму», — пояснил Музыченко.

Задолженность по ЖКХ

Тем временем долги за коммунальные услуги в стране достигли масштабов национальной катастрофы, измеряясь десятками миллиардов гривен. Так, общая задолженность населения на конец июля составляла 55,8 млрд грн (150,2 млрд руб.). Львиную долю в структуре долгов занимают задолженность по оплате за газ — 21,6 млрд грн (58,2 млрд руб.), а также за тепло и горячую воду — 17,3 млрд грн (46,5 млрд руб.).

По мнению эксперта по вопросам энергетики Валентина Землянского, сам факт наличия таких долгов говорит о том, что ценовая модель является антирыночной, не соответствует платежеспособному спросу. «Люди не платят не потому, что не хотят, а потому что большая часть населения просто не в состоянии это сделать. Понятно, что у нас есть процент тех, которые не платят, так сказать, по религиозным и принципиальным убеждениям. Это было всегда. А люди, которые платят, рассуждают объективно. Что начиная с 2014 -2015 года, падения экономики, ростом тарифов и заканчивая нашими последними приключениями с карантином, ростом безработицы и т.д, доходы у населения очень сильно сократились. Это корень проблемы. Однако объективно-конструктивная реакция на происходящее у государства отсутствует. Вместо того, чтобы пойти навстречу и урегулировать ситуацию с тарифами, мы наблюдаем абсолютно обратное. Государство начинает давить на своих граждан с точки зрения выплаты задолженности за коммуналку», — сказал «ЭН» эксперт. По его словам, вся тарифная и ценовая политика, которая существует на сегодняшний день в Украине — это косвенное налогообложение ее граждан.

Как будут бороться с должниками?

Как известно, исполняя обязательства перед МВФ, депутаты от «Слуги народа» внесли законопроект, которым предлагается за коммунальные долги вычитать деньги из зарплат, социальных выплат и выселять из квартиры.

Законопроектом открывается больше возможностей для того, чтобы заставить должников заплатить принудительно. Авторы указывают в пояснительной записке, что часто поставщики услуг не пытаются отсудить у должника финансы из-за дороговизны процесса. Теперь же предлагается, чтобы истцы вообще не платили судебный сбор.

Сейчас за просрочку коммунальных платежей существует пеня в размере 0,01% от суммы задолженности. Если законопроект будет принят, то за трехмесячную задолженность поставщики, например, газа или электричества, смогут по упрощенной процедуре получить судебное решение и начинать автоматически высчитывать на погашение долга 50% от зарплаты должника. Если человек получает нищенскую пенсию или пособие на детей, то высчитывать будут 20%.

Если должник не платит год, то к сумме задолженности прибавят 20% штрафа «сверху», два года — 30%, за три года долг вырастет в полтора раза. И это без учета пени, которая начисляется каждый день и может по объему доходить до суммы долга. Так что при худшем раскладе придется отдать едва ли не в три раза больше изначальной суммы. Правда, если должнику задерживают зарплату, пеня насчитываться не будет. Если у должника нет официальных доходов, у него могут конфисковать имущество. И даже если с зарплаты уже высчитывают её половину в счет погашения долга, новый закон разрешает одновременно арестовывать и продавать имущество должника.

Эксперт Института GROWFORD Алексей Кущ считает законопроект абсурдным, потому что в нем «телегу поставили впереди лошади». «Нужно было начинать с создания системы справедливых тарифов и цен. Справедливая цена – это экономическая категория. Это экономически обоснованная себестоимость плюс средняя по рынку норма рентабельности. Термин «справедливая цена» особенно важен для таких квазигибридных рынков, где не может быть сильной конкуренции, и где существует естественная монополия. То есть, как у нас в коммунальной сфере. И только после этого наводить порядок с платежами», — сказал «ЭН» аналитик. Он указывает на то, что модель тарифов в Украине поломалась в нескольких точках. Так, если посмотреть на статистику, то до 2013 года люди накапливали долги за зиму, но в основном их погашали до следующего отопительного сезона. А сейчас долги, которые накапливаются за зимний отопительный сезон, не погашаются летом в полной мере и накапливаются как снежный ком. Соответственно, будут расти с каждым годом, даже не смотря на заверение властей о сокращении тарифов.

«Если мы возьмем средневзвешенную платежку, которое платит домохозяйство по всем видам услуг (январь 2020 года не будем брать из-за теплой зимы, а возьмем январь 2019 и 2018 гг)., то увидим, что темп роста платежки значительно больше, чем темп роста реальных доходов населения. Таким образом, доходы населения не поспевают за ростом тарифов. Второй момент. Если посмотрим на эти же периоды, то увидим, что население в январе 2019 года фактически заплатило больше, чем было начислено по плану в январе 2018 года. То есть, если бы тарифы не выросли, то денег, которые люди заплатили в 2019 году хватило бы на погашение всех плановых платежей», — отмечает Кущ.

Он убежден, списать долги за коммуналку — также не выход, потому что это полностью демотивирует тех людей, которые еще платят хоть какие-то гроши. Поэтому необходимо искать «золотую середина». «Для Украины она состоит из нескольких моментов. Первое — это формирование модели справедливых цен и тарифов. Второе — применение специальных антимонопольных механизмов регулирования рынков естественных монополий и гибридных рынков, где нет эффективной конкуренции. Третий момент — замораживание примерно на пять лет роста всех тарифов. То есть, чтоб за счет роста номинальных доходов населения, а они будут расти даже за счет инфляции, способность людей оплачивать свои платежки с каждым годом увеличивалась. Соответственно, люди за счет роста номинальных доходов смогут не только погашать текущие платежи, но и погашать часть своего долга. Пять лет — это значит по 20% от долга каждый год. Ну и, соответственно, отсутствие каких-либо штрафов за просрочку на этих пять лет», — резюмировал Кущ.