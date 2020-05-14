«Боливар не выдержал двоих»: Витренко увольняют из «Нафтогаза»

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Исполнительный директор НАК «Нафтогаз Украины» Юрий Витренко, который исполнял роль «первой скрипкой» по защите интересов Украины в Международном арбитражном суде Стокгольма против российского «Газпрома», в скором времени может потерять свою должность. В своем будущем увольнении топ-менеджер винит лично главу госкомпании Андрея Коболева.

«Меня только что формально предупредили, что мою должность сокращают, и это означает, что через два месяца меня уволят из «Нафтогаза», — написал он в Facebook.

Витренко считает, что его увольнение связано со сменой приоритетов работы компании, в том числе в вопросе взаимоотношений с «Газпромом». «В такой ситуации наиболее логичное объяснение, почему меня увольняют, — сейчас не является приоритетом борьба против российской агрессии, в частности эффективная защита интересов Украины в отношениях с «Газпромом», — заявил топ-менеджер.

Среди иных причин он назвал отсутствие приоритета борьбы с коррупцией, в том числе с ее причинами в газовом секторе. Он также назвал «показательным», что увольнение происходит на фоне выплаченной российской стороной компенсации по решению Стокгольмского арбитража, а также подписанного в конце 2019 года контракта по транзиту российского газа. Витренко заявил, что успехи его команды в «Нафтогазе» резко диссонировали с провалами работы компании по другим направлениям, и в этом он прямо упрекнул главу правления Андрея Коболева.

«Я Коболеву в глаза говорил, что его провалы как руководителя перечеркивают достижения нашей команды в «Нафтогазе» и дискредитируют реформы. Что его недостаточный уровень компетентности и морально-этических качеств является проблемой для трансформации «Нафтогаза» в эффективную национальную компанию», — подчеркнул он.

Витренко также обратил внимание, что ранее правительство Украины одобрило предложение наблюдательного совета компании продлить контракт с Коболевым еще на четыре года, при этом сама процедура была проведена без какого-либо конкурса. Из этого он сделал вывод, что Коболев является частью «системы власти», что он не самостоятелен в принятии управленческих решений.

Витренко заявил, что его команда нанесла поражение «Газпрому» и режиму Путина, поэтому «мы для них давно как кость в горле». «Мы не дали создать «РосУкрЭнерго-2». Мы значительно уменьшили коррупционные возможности на газовом рынке Украины, в частности для группы Фирташа и для таких как Фаворов. Мы постоянно мешали тем, кто занимался коррупцией на закупках в «Укргаздобыче», «Укртрансгазе» и других структурах «Нафтогаза»», — добавил он.

Напомним, ранее набсовет «Нафтогаза» назначил Отто Ватерландера на должность главного директора исполнительной группы «Нафтогаз», сохранив за ним пост исполнительного директора по трансформации группы. Считается, что именно это назначение предопределило дальнейшее увольнение Витренко. Сам Витренко до этого уже неоднократно открыто выступал с критикой руководства компании. В частности, он подал в суд на «Нафтогаз» с требованием выплаты премии за победу в споре компании с «Газпромом». Речь идет о премиях в размере 1% от 2,9 млрд долларов, выплаченных «Газпромом», то есть около 29 млн долларов, которые предполагалось распределить между руководителями «Нафтогаза».

Кроме того, 1 апреля стало известно об увольнении из компании Андрея Фаворова с должности директора по интегрированному газовому бизнесу. Витренко раскритиковал Фаворова за срыв программы увеличения добычи газа в стране, а также обвинил его в коррупции.

«Экономические новости» спросили мнение экспертов относительно кадровых перестановок НАК «НАфтогаз Украина».

Эксперт института Growford, финансовый аналитик Алексей Кущ обращает внимание, прежде всего, на специфику увольнения господина Витренко. «Совершенно другой формат — увольнение по сокращению. В течении двух месяцев его заранее должны предупредить о сокращении должности. А потом еще выплатить так называемое «выходное пособие» в размере трех месячных окладов. Для госкомпании такой как «Нафтогаз» — это существенные дополнительные расходы. Вот этот момент меня больше всего интересует как налогоплательщика», — сказал «ЭН» эксперт.

По его словам, все конфликты в рамках команды Коболев-Витренко–Фаворов выглядят смешными, потому что об их истинных причинах знают только они сами, в то время как большинство украинцев могут только догадываться. «Это не увольнение, связанное с какими-то стратегическими или идеологическими расхождениями. Если бы Витренко, как один из топ-менеджеров «Нафтогаз», несколько лет назад, когда цены на газ зашкаливали, выступил за то, чтоб они были справедливыми с точки зрения экономической составляющей, и его за это уволили, Витренко поддерживали бы миллионы украинцев. А так для миллионов украинцев нет абсолютно никакого различия. Известная пословица: «Те же яйца только в профиль». По большому счету идеологическое портфолио Коболева-Витренко-Фаворова и иных топ-менеджеров «Нафтогаз Украина» ничем не отличается. Это такой ультраантисоциальный либерелизм государственной компании», — говорит Кущ. Он также уверен, тот факт, что в их публичных выступлениях в адрес друг друга вырываются какие-то критические замечания, абсолютно не отображают реалии действительности. «Поэтому если нет идеологических расхождений, в данном случае какая нам разница с каким окончанием будет фамилия того или иного топ-менеджера госкомпании. Персоналии в данном случае — это лишь внешнее проявление борьбы различных групп влияния», — резюмировал он.

По словам экс-министра жилищно-коммунального хозяйства, первого зампредседателя комитета Рады по вопросам энергетики и жилищно-коммунальных услуг Алексея Кучеренко, увольнение Витренко было ожидаемо, так как кадровые перестановки происходят согласно новой политики компании, корорую ранее анонсировало руководство НАКа. «Теперь она выполняется. Сначала было увольнение господина Фаворова, потом взяли Отто Ватерландера, который стал вторым человеком в «Нафтогазе». Он разбил дивизион на добычу и коммерческую торговлю. Но на самом деле надо искать причину в ином. Личностные отношения Коболева и Витренко уже давно достаточно напряжены. Но не будем углубляться в это. Могу сказать, что они «два сапога пара». И оба должны отвечать за провал деятельности компании.

В первую очередь, речь идет о провале Программы 2020 по добыче газа, — говорит Алексей Кучеренко. «Не понимаю, почему не создана временная следственная комиссия. Юлия Тимошенко неоднократно говорила о фактах неуплаты огромных налогов, а речь идет о десятках миллиардах гривен. Думаю, что также провален и анбандлинг, который сложно назвать таковым. Кроме того, нужно очень тщательно разобраться с финансовым положением «Нафтогаза», так как прибыль компании заоблачная. По нашим подсчётам дебиторская задолженность составляет порядка 120 млрд. грн.», — сказал парламентарий.

По его словам, в этой ситуации главная претензия к Правительству – это почему не был проведен аудит деятельности НАКа, а контракт с Коболевым был пролонгирован на четыре года. «За все годы пока был Порошенко ни единого профессионального полного аудита деятельности «Нафтогаза» проведено не было. Зеленский и его правительство также не обеспечил аудит. А когда не делается аудит компании, то сразу возникает подозрение, что это просто схема, которая передается в виде «эстафетной палочки» соответствующим руководителям. Ну, решили выбрать Коболева», — говорит Кучеренко.

Он также обратил внимание, что именно тот факт, что Коболев остается, господин Витренко рассматривает как личную обиду. Ввиду этого последний недавно начал открывать правду на некоторые вещи, где, по мнению депутата, прозвучала очень значимая фраза, что «во всем руководящем составе «Нафтогаза» нет ни единого руководителя, который бы имел базовое образование в вопросах энергетики». «Это реально трагедия. Я считаю, что это два одинаковых финансовых инвестбанкира, финансовых спекулянта, которые провалили все производственные вопросы. Единственное – Витренко все же был «локомотивом» судебного процесса против «Газпрома» и здесь ему нужно отдать должное. Он показал себя как талантливый молодой человек. Все иные задания «Нафтогаза» провалены. Они показали себя исключительно как современные менеджеры, которые только в юридическом плане что-то могут сделать. А как добывается газ, как он транспортируется и как вообще заниматься такой огромной компанией понятия не имеют. То же самое касается рынка природного газа. Витренко сейчас выгодно делать из себя евроинтегратора противоставляя российской стороне в газовых отношениях. Но это исключительно эмоциональные высказывания», — резюмировал Кучеренко.

В этом солидарна и эксперт по вопросам энергетики Мария Яковлева. Она обратила внимание, что господин Витренко присутствовал при подписании контракта на транзит российского газа в Европу. «Витренко присутствовал на подписании протокола этого позорного договора о транзите российского газа. Я не услышала ни единого слова о том, что ему что-то там не нравится. Поэтому рассказывать сейчас, что его увольняют из-за России нет никакого смысла», — сказала «ЭН» эксперт.

Она также считает, что огромной трагедии из увольнения топ-менеджера делать не стоит. «От изменения составляющих суммы, сумма не меняется. От того, что поменяют Витренко на кого-то другого на самом деле ничего не поменяется. Раковая опухоль в виде «Нафтогаза» у нас как была, так и останется. Реформирование компании может быть исключительно одним – когда ее устраняют как монополию. Но мы увидели, что нет соответствующего законодательства, которое бы это должным образом осуществляло. И нет политической воли. У нас все осталось на уровне избирательных лозунгов. Эти монополии прекрасно себя чувствуют. Даже лучше, чем когда-либо.

«У нас уже был Бойко главой «Нафтогаза», был Бакулин, был Дубина, но что от этого поменялось для простых украинцев? Ничего. Что изменилось для Украины и государственного бюджета? Ничего. Компания как высасывала деньги, так и продолжает это делать. То есть, власть меняется, а монополия остается. Все представители власти у нас теперь приходят обслуживать монополии. Это внутренний корпоративный конфликт, который нам вообще не интересен. Что-то один с другим не поделили. Вот и все. Нам от этого ничего в платежках не поменяется и в кошельках не добавится», — резюмировала эксперт.