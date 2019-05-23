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Итоги дня: Гаага для России, проблемы ЦИК и «ответка» Привата

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Приватбанк подал иск к Коломойскому в США, у ЦИК «есть ряд вопросов» по законодательству перед стартом предвыборной кампании, а РФ»не нашла» 80 пленных украинцев, — такими были главные новости сегодня, 23 мая.
Итоги дня: Гаага для России, проблемы ЦИК и ответка Привата

Человек дня — певица Настя Каменских. Сегодня, 23 мая, официально стало известно о том, что украинский продюсер и рэпер Алексей Потапенко и эта популярная звезда женятся. Долгожданную новость подтвердили артисты, опубликовав на своих страницах в Instagram трогательное видео на новую песню Потапа «Константа». Артистов активно поздравляют звездные коллеги и поклонники дуэта, которые беспокоились о свадьбе этой пары больше, чем о собственной личной жизни.

Итоги дня: Гаага для России, проблемы ЦИК и «ответка» Привата

Иск Привата

Сегодня, 23 мая, стало известно о том, что государственный Приватбанк подал иск в Канцелярский суд штата Делавэр к бывшему владельцу финансового учреждения Игорю Коломойскому.

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Финансовая безграмотность

Оказывается, что примерно 90 процентов украинцев абсолютно не ведут свой бюджет, поясняя это тем, что имеют такой доход, который можно буквально по памяти расписать. На самом же деле, это совершенно неправильно, так как можно не замечать существенные пробоины, из-за которых утекают огромные суммы денег. Тем более, существуют некоторые важные правила финансовой грамотности. Например, откладывать 10 процентов от каждого дохода и 50 процентов от неожиданной прибыли, как вот подарок или премия.

Старт избирательной кампании

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Итоги дня: Гаага для России, проблемы ЦИК и «ответка» Привата

Предвыборная кампания парламентских выборов, назначенных на 21 июля, стартует уже завтра, 24 мая, вот только у ЦИК «есть ряд вопросов» по законодательству. В частности, если не будут внесены изменения, комиссия не успеет уложиться в 58 дней, чтобы пройти все процедуры публичных закупок.

Венецианская комиссия проанализирует закон о языке

Итоги дня: Гаага для России, проблемы ЦИК и «ответка» Привата

Европейская комиссия за демократию через право, известная как Венецианская комиссия, получила запрос и проанализирует закон о функционировании украинского языка как государственного. Оценка «Венецианки» о языковом законе будет до конца года.

«Потеря» пленных

Итоги дня: Гаага для России, проблемы ЦИК и «ответка» Привата
Из списка из 107 украинцев, которые находятся в плену, в РФ «установили» только 27, об остальных она якобы ничего не знает. «Большинство из этих 80 наших могли быть подвергнуты тяжелым пыткам, и следы этих пыток сразу же видны. Это Гаага», — написал Евгений Марчук, который до 19 мая был представителем Украины в Трехсторонний контактной группе.

Автор: Оксана Ельченко
23.05.2019 21:00:00
Посещений: 36

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