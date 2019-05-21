Итоги дня: Дата перевыборов, мощный удар по «Северному потоку» и «Терминатор» на страже мира в Украине

Главная » Политика » Итоги дня: Дата перевыборов, мощный удар по "Северному потоку" и "Терминатор" на страже мира в Украине Итоги дня: Дата перевыборов, мощный удар по "Северному потоку" и "Терминатор" на страже мира в Украине

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Новоизбранный президент Украины Владимир Зеленский провел переговоры с главами парламентских фракций, США готовят новые санкции против «Северного потока-2», а Святослав Вакарчук рассказал, кто финансирует партию «Голос», — такими были главные новости сегодня, 21 мая.

Человек дня — юная украинская теннисистка Даяна Ястремская, которая яркой победой стартовала в одиночном разряде турнира Женской теннисной ассоциации в Страсбурге.

Первая встреча

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В этот день новый президент Владимир Зеленский провел консультации с парламентскими фракциями и группами относительно роспуска ВРУ, о котором он заявил во время своей инаугурации. Глава государства пообщался со спикером Андреем Парубийом, первым вице-спикером Ириной Геращенко, вице-спикером Верховной Рады Оксаной Сыроид. Кроме того, на встречу прибыли председатель фракции партии «Блок Петра Порошенко» Артур Герасимов, глава фракции партии «Народный фронт» Максим Бурбак, глава «Оппозиционного блока» Вадим Новинский, председатель фракции партии «Самопоміч» Олег Березюк, глава фракции Радикальной партии Олег Ляшко, председатель фракции партии «ВО» Батьківщина» Юлия Тимошенко, глава депутатской группы «Воля народа» Ярослав Москаленко, сопредседатель депутатской группы «Партия «Відрождення» Виталий Хомутынник.

Закрытие окна

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Глава МИД Украины Павел Климкин считает, что без прорыва внутри Украины уже в ближайшие годы окно в НАТО и Европейский союз для нашего государства может закрыться.

Целы и деньги «Голоса»

Украинский музыкант Святослав Вакарчук рассказал о том, что что партия «Голос» ставит на первое место «новое качество политики» и имеет целью сделать так, чтобы новый президент был подотчетен избирателям. Такжк, он заявил о том, что новая партия не получает средства от олигархов.

Внеочередные выборы

Лидер фракции «Радикальной партии» Олег Ляшко сегодня, 21 мая, заявил о том, что досрочные выборы Верховной Рады Украины могут состояться 21 июля. А вот первая вице-спикер парламента Ирина Геращенко считает, что досрочные выборы нардепов могут состояться и 28 июля.

Удар по путинскому газопроводу

Министр энергетики США Рик Перри, который ранее прибыл в Киев, заявил о том, что администрация США планирует ввести санкции против проекта «Северный поток-2». Также, идет активная подготовка законопроекта, который ограничит работу газопровода.

Боевой робот

Украинские специалисты усилили украинскую армию новым колесным боевым роботом для огневой поддержки подразделений в бою и для транспортировки боеприпасов и раненых. Это небольшой бронированный автомобиль, построенный на раме квадроцикла. Официально «украинский Терминатор» называется «Беспилотная роботизированная платформа «Ласка 2.0».