Итоги дня: Новый президент, трагедия на Шри-Ланке и громкая операция на Донбассе

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Во втором туре президентской гонки победил Владимир Зеленский, на Шри-Ланке прогремели взрывы, в результате которых 290 людей погибли и еще 500 были ранены, а на АЗС подорожал бензин, — такими были главные новости сегодня, 22 апреля.

Человек дня — Владимир Зеленский. В понедельник, 22 апреля, будущий президент Украины принимает поздравления от мировых лидеров из разных уголков мира. Дональд Трамп, Джастин Трюдо, Ангела Меркель, Даля Грибаускайте, Анджей Дуда, глава Европейской комиссии Жан-Клод Юнкер, премьер Британии Тереза Мей и много других позвонили или написали Зеленскому. Поступили и довольно странные поздравления от одиозных личностей. В частности, нового главу государства поздравил беглый президент Виктор Янукович, но у Зеленского ответили, что не нуждаются в его поздравлениях. В течение тридцати дней с момента обнародования официальных результатов выборов состоится инаугурация нового президента страны.

Выборы в Украине

В понедельник особой интриги не было — после соцопросов и данных экзит-пола было понятно, что победу одержал новичок на политической арене — Владимир Зеленский. Петр Порошенко признал свое поражение и предложил свою помощь новому главе государства.

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Цены на бензин подскочили

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20-21 апреля стоимость бензинов и дизельного топлива на украинских автозаправочных станциях выросла на 30-60 коп за литр. Рост цены на дизельное топливо — это первое повышение розничных цен на ДТ за последние пять месяцев.

Трагедия на Шри-Ланке

Выборы в Украине в мировых СМИ оказались на втором месте, так как сегодня весь мир скорбит из-за трагедии, которая произошла на Шри-Ланке. Празднование Пасхи в христианских общинах прервала кровавая трагедия — прогремели восемь взрывов, в результате которых 290 людей погибли и еще 500 были ранены. В том числе из жизни ушли 35 иностранцев, в том числе и трое из четырех детей богатейшего человека Дании.

Допросы Генпрокуратуры

В понедельник, 22 апреля, стало известно о том, что ГПУ вызывает бывшего главу Администрации президента Бориса Ложкина, заместителя главы администрации Алексея Филатова и экс-главу НБУ Валерию Гонтареву для допроса и вручения подозрений в рамках уголовного производства относительно беглого бизнесмена Сергея Курченко. Последняя уже заявила о том, что не собирается идти на допрос в Генпрокуратуру и приглашает следователей в Лондон, где сейчас и проживает.

Голос страны — победитель

В воскресенье, 21 апреля, в Украине прошел финал вокального шоу «Голос страны». В результате победу одержала талантливая Оксана Муха, которая мечтает развивать украинскую песню и прославлять память Квитки Цисык.

Страстная неделя

Сегодня, 22 апреля, начинается Страстная Неделя. Этот день называют Большим понедельником. В этот день наши предки чистили дворы и дома. Мужчинам приходилось починить или выбросить все сломанное в хозяйстве. Кроме того, некоторые верующие в этот день полностью отказываются от пищи. А уже в это воскресенье православные будут отмечать праздник святой Пасхи.

Выходные на Пасху

В этом году украинцы будут отдыхать сразу четыре дня — первое мая будет также выходным днем. Понедельник после Пасхи всегда является выходным в Украине. Кроме того, государственным праздником, во время которого предусмотрен дополнительный день отдыха — День труда, который отмечается во вторник, первого мая. Ради удобства, в Украине предложили перенести рабочий день вторника на субботу 11 мая. Таким образом, в этом мае украинцы смогут отдохнуть сразу пять дней.