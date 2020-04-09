Италия может ослабить карантин уже к концу апреля — премьер-министр Конте

Главная » Последние новости » Здоровье » Италия может ослабить карантин уже к концу апреля - премьер-министр Конте Италия может ослабить карантин уже к концу апреля - премьер-министр Конте

Закрыть Отправить

Италия может начать снимать некоторые ограничения, введенные для сдерживания распространения нового коронавируса, к концу апреля, если тенденция к замедлению эпидемии продолжится.

Об этом изданию BBC заявил в четверг премьер-министр Джузеппе Конте., информирует enovosty.com/news.

«Нам нужно выбрать сектора, которые могут возобновить свою деятельность. Если ученые подтвердят это, мы можем начать ослаблять некоторые меры уже к концу этого месяца», — сказал Конте британскому государственному вещателю.

Конте предупредил, что Италия не может полностью снять свою защиту и что национальная блокировка, введенная 9 марта, может ослабляться только постепенно.

Читайте: Как легко можно заразиться в супермаркете от инфицированного человека (ВИДЕО)

Италия — одна из наиболее пострадавших европейских стран в период пандемии. По данным Университета Джона Хопкинса, в стране зарегистрировано 139 422 случая заражения COVID-19 и 17 669 смертельных случаев.

Источник: Reuters