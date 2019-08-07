Ученые сообщили, как недосып влияет на женщин

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Ученые из Британии выяснили, что если представительницы прекрасного пола мало спят, то это негативно сказывается на их самочувствие.

Эксперты решили провести исследование, в котором принимало участие более 2 тысяч супружеских пар. Они должны были ответить на вопросы в анкете. Добавим, что вопросы касались сна, информирует enovosty.com/news.

Было доказано, что недосып у женщин приводит к нарушению обмена веществ из-за неправильного режима питания. Представительницы прекрасного пола начинают употреблять жирною и сладкую пищу в большем количестве. Диетологи подчеркивают, что такое питание повышает уровень сахара в крови, активизирует воспалительные процессы и становится причиной ожирения.

Ученые добавляют, что малое количество сна приводит к дезориентации в пространстве, появляется забывчивость, ухудшается концентрация внимания, а также женщины начинают быть не уверенными в себе и перестают следить за своей внешностью.