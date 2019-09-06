ТОП-5 простых советов, которые помогут легко вставать по утрам

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Для многих вставать по утрам настоящий ад. И для таких людей медики разработали рекомендации.

Во-первых, перед тем, как ложится спать нужно настроить себя на положительное эмоции. Это уменьшит шансы проспать, информирует enovosty.com/news.

Во-вторых, будильник нужно ставить далеко от кровати, чтобы не можно было дотянуться до него.

В-третьих, старайтесь сразу после пробуждения чистить зубы. Это даст возможность быстрее придти в себя.

Также рекомендуют выпить стакан воды с лимонным соком, чтобы запустит метаболизм.

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И напоследок сделайте зарядку и сходите в душ. Физическая активность — лучшее начало дня.