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ТОП-5 простых советов, которые помогут легко вставать по утрам

Главная » Последние новости » Здоровье » ТОП-5 простых советов, которые помогут легко вставать по утрам
 
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Для многих вставать по утрам настоящий ад. И для таких людей медики разработали рекомендации.

Во-первых, перед тем, как ложится спать нужно настроить себя на положительное эмоции. Это уменьшит шансы проспать, информирует enovosty.com/news.

Во-вторых, будильник нужно ставить далеко от кровати, чтобы не можно было дотянуться до него.

В-третьих, старайтесь сразу после пробуждения чистить зубы. Это даст возможность быстрее придти в себя.

Также рекомендуют выпить стакан воды с лимонным соком, чтобы запустит метаболизм.

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И напоследок сделайте зарядку и сходите в душ. Физическая активность — лучшее начало дня.


Автор: Катерина Лукьянчук
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