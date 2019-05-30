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Американские медики выходили самого маленького новорожденного в мире (ВИДЕО)

Главная » Последние новости » Здоровье » Американские медики выходили самого маленького новорожденного в мире (ВИДЕО)
 
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В США врачам удалось выходить малышку, рожденную на шестом месяце беременности. Ребенок весил лишь 245 граммов.

Американские медики выходили наименьшего рожденного ребенка. Во время появления на свет девочка весила всего 245 граммов, информирует enovosty.com/news.

Причиной столь быстрого рождения стало заболевание матери. Во время беременности у женщины, носившей под сердцем малышку, нашли преэклампсию. Болезнь угрожала как организму женщины, так и ее еще нерожденному малышу.

Малышка остановилась в развитии на шестом месяце. Поэтому врачи приняли уникальное решение – они сделали кесарево сечение на 23-й недели беременности.

Ребенка сразу же после родов доставили в медучреждение Сан-Диего. Там девочку выхаживали на протяжении пяти месяцев. За время пребывания в больнице у малышки было несколько кровоизлияний в мозг, возникали проблемы с сердцем, а также почками.

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Домой малышку с мамой выписали в тот момент, когда состояние здоровья нормализовались, а вес превысил 2,5 килограммов.


Автор: Катерина Лукьянчук
Посещений: 863

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