Определен идеальный продукт для тех, кто хочет похудеть
Наступил сезон огурцов. Диетологи особенно рекомендуют обратить внимание на этот овощ тем, кто желает похудеть.
Огурец – отличная еда для тех, кто следит за своей фигурой и хочет сбросить пару лишних килограммов. Несмотря на то, что он на 96% состоит из воды, способен надолго обеспечить чувством сытости, информирует enovosty.com/news.
Огурец довольно беден макро- и микроэлементами. Несмотря на это, жидкость, содержащаяся в нем, отлично подходит для нашего организма – создает идеальную щелочную среду. Таким образом, это идеальный перекус для тех, кто страдает от повышенной кислотности, а также для диабетиков. Также огурцы следует употреблять пожилым людям, организм которых тратит на борьбу с закислением много ресурсов.
Эксперты рекомендуют употреблять огурец вместе с кожурой. Именно в ней больше всего антиоксидантов: флавоноидов, тритерпенов и лигнанов. Эти вещества являются профилактикой от разных опухолей. Особенно хорошо они защищают от рака, связанного с половыми гормонами (рака простаты, яичников и матки).