Новая волна COVID-19: Врач-иммунолог поделился простыми и эффективными способами защититься

Главная » Последние новости » Здоровье » Новая волна COVID-19: Врач-иммунолог поделился простыми и эффективными способами защититься Новая волна COVID-19: Врач-иммунолог поделился простыми и эффективными способами защититься

Закрыть Отправить

Иммунную систему необходимо не только тренировать, но и напитывать позитивными эмоциями.

В преддверии зимы, когда страну накроет сезонный грипп и новая волна COVID-19, необходимо помнить о простых и эффективных способах закалки организма. Об этом в интервью «Экономическим Новостям» рассказал доктор медицинский наук, заведующий лабораторией имунореабилитологии Института микробиологии и иммунологии им. Мечникова Андрей Волянский:, информирует enovosty.com/news.

«Я абсолютный сторонник простых и эффективных вещей. К сожалению, наша психология склонна к медикаментозным способам предотвращения заболеваний и напрочь игнорирует простые и эффективные методы.

На первое место я бы поставил закаливающие процедуры. Прежде всего — это контрастный душ по утрам. И это должен быть не формальный подход. Рекомендую несколько минут провести под струей прохладной и теплой воды, чтобы вода попадала на большие поверхности тела: на грудь, спину, можно на голову.

Безусловно, важны и необходимы дыхательные практики, они могут быть разными. Это и специальные дыхательная гимнастика по Стрельниковой, это может быть и йога.

Читайте: Двойное заражение COVID-19 и гриппом может привести к "реанимационной" ситуации

Кроме того, очень важны циклические физические нагрузки. Это когда мы длительно в интенсивном режиме занимаемся. Например, бег, велодорожка, велосипед, танцы, спортивные игры. Кроме того, очень полезны кардионагрузки с небольшим весом.

И важнейший аспект – это психическое состояние человека. Необходимо уходить из зоны депрессии и дискомфорта. Призываю всех не паниковать, важно успокоиться в отношении коронавируса. Необходимо эмоционально загружать нашу жизнь, поскольку иммунная система напрямую зависит от нашего психологического состояния.

Иммунную систему необходимо не только тренировать, но и напитывать позитивными эмоциями», — рассказал эксперт.

Читайте: Украина даже не вступила в первую волну коронавируса: Иммунолог рассказал, чего ждать осенью

Более подробно об этом читайте в полном интервью на сайте «Экономические Новости».