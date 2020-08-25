Иммунолог Андрей Волянский: Жесткий карантин растянет пандемию в Украине на долгие годы

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Доктор медицинский наук, заведующий лабораторией имунореабилитологии Института микробиологии и иммунологии им. Мечникова Андрей Волянский одним из первых в Украине высказался против тотального карантина, поскольку, по его мнению, жесткие ограничительные меры приведут к катастрофическим последствиям в экономике страны и не решат проблему с пандемией COVID -19. Более того, такого рода меры растянут карантин в Украине на годы, не дав возможности переболеть и создать коллективный иммунитет той прослойке населения, для которой коронавирус не несет серьезных угроз.

Напротив, Андрей Волянский еще вначале карантина, весной этого года, призывал власть сосредоточить усилия на защите особо уязвимых групп населения – людей с хроническими заболеваниями, процент летальных исходов среди которых остается крайне высоким, информируют Экономические Новости.

В эксклюзивном интервью для «Экономических новостей» Андрей Волянский поделился своим взглядом на нынешнюю растущую статистику по COVID -19, рассказал почему не разделяет пессимизм и нагнетание психоза со стороны МОЗ, порекомендовал как подготовиться к осенне-зимнему сезону, рассказал почему дети обязательно должны ходить в школу, а также поделился своей статистикой, согласно которой Украина, по сути, еще даже не вступила в коронавирусную пандемию.

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) опубликовала заявление, в котором призывает страны воздержаться от жесткого карантина, порекомендовав оставить только социальное дистанцирование и ношение масок. Как полагаете, почему МОЗ Украины упорно продолжает «зонировать» страну, по сути, парализуя целые регионы, что пагубно сказывается на экономике и уровне жизни населения?

МОЗ крайне инертная и тяжеловесная структура, которая не может быстро перестроиться. Именно поэтому рекомендации ВОЗ о нецелесообразности жесткого карантина не будут взяты на вооружение отечественными чиновниками в ближайшей перспективе.

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Более того, со стороны МОЗ идет планомерное и постоянное нагнетание ситуации с COVID -19 в течении последних двух месяцев. Мы постоянно слышим о том, что заболеваемость в стране растет и виной всему украинцы, которые не соблюдают меры безопасности: не носят маски и не соблюдают социальную дистанцию.

Убежден, что такая постановка вопроса, по своей сути, ошибочна и неверна. Я полагаю, что все эти пять месяцев Украина находится на крайне низком уровне заболеваемости и летальности.

На мой взгляд, МОЗу надо признать свои заслуги по сдерживанию пандемии, поскольку Украина не повторила опыт Западной Европы. Но здесь палка о двух концах. Украина получила совсем неожиданный эффект от жесткого карантина — отсутствие коллективного иммунитета. По сути, мы даже не вступили в первую волну коронавируса.

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Страна в целом не знакома с вирусом в таких масштабах как Западная Европа и США. Обращаю ваше внимание, что я говорю о тех людях, для которых этот вирус не несет опасности, и которые могли бы вполне успешно уже на сегодняшний день создавать коллективный иммунитет. Но, мы упорно растягиваем пандемию даже не на месяцы, мы растягиваем ее на годы.

Я уже много месяцев пытаюсь донести одну простую мысль о том, что Украине необходимо сосредоточиться на защите групп риска, а остальным — разрешить болеть и нарабатывать коллективный иммунитет.

Вы сказали о том, что Украина, по сути, еще даже не вступила в пандемию, почему? Степанов уверен, что первую волну мы прошли и у нас уже началась вторая волна. Чего нам ждать к осени, учитывая что сезонный грипп никто не отменял?

Безусловно, грипп никто не отменял и характерная для него зимняя сезонность в Северном полушарии, конечно, будет. Мы не знаем? какой нас ждет штамм гриппа в этом году. Будет он более мягким, или более жестким. Но то, что он будет — это факт. Грипп также неминуем, как и зима.

В данном случае нас волнует вопрос наслоения гриппа и коронавируса, последствия от которых могут быть весьма серьезны. Сейчас невозможно спрогнозировать как эти два фактора поведут себя вместе.

Есть такое понятие как интерференция — это когда организм борется с одной вирусной инфекцией, и когда его атакует другая вирусная инфекция, он с ней лучше и быстрее справляется. Но возможна и обратная сторона в плане наложения вирусов. Это то, что называется суперинфекция. Когда после одного вируса сразу приходит второй и пациент получает более тяжелое течение заболевания и, как следствие, серьезные осложнения. И на сегодняшний день крайне сложно спрогнозировать, что нас ждет в осенне-зимний период, учитывая текущую ситуацию с коронаврусом и приходом сезонного гриппа.

Полагаю, что правильным будет начинать готовиться к худшему наложению гриппа на коронавирус, что в результате вызовет суперинфекцию. А это значит, что необходимо идти по пути агитации вакцинации против гриппа, пока у нас нет вакцины против коронавируса. И повторю еще раз, в этот период необходимо более активно защищать группы риска.

В преддверии начала учебного года родители опасаются, что школы и вузы окончательно переведут в режим онлайн, что, по их мнению, существенно снизит качество образования. Несмотря на то, что дети и подростки — наименее уязвимая категория населения. Как полагаете, подобные методы МОЗа действительно оправданы?

Что касается перспективы первого сентября регионам из красной зоны уйти на дистанционное обучение, такая вероятность велика. Но мне кажется, что это большая ошибка. Необходимо позволить детям переболеть. Более того, я уверен, что многие из них уже столкнулись с коронавирусом, многие об этом даже не догадываются.

Первого сентября я буду проводить в Харькове тестирование школьников, чтобы понять какой процент из них уже имеет антитела к COVID-19. Это необходимо сделать для того, чтобы оценить риски и получить понимание того, что нас ждет уже этой осенью.

Убежден, Украине крайне необходим иммунный щит и его надо каким-то образом создавать. Если вы посмотрите на динамику по заболеваемости в Западной Европе, то обнаружите, что у них сейчас идет вторая волна заболеваемости. Что характерно, количество летальных исходов минимально. Потому что они пережили первую волну, когда ежедневно умирало от 100 до 1000 человек в сутки. Сейчас у них значительно более мягкое течение, поскольку самая уязвимая категория, к сожалению, умерла и появилась определенная иммунная прослойка у тех, кто победил болезнь. Пусть она незначительная, порядка 10-20%, но она есть.

Статистика по заболеваемости на CОVID-19, которую обнародует МОЗ в последнее время, демонстрирует стабильный рост и сплошные антирекорды. Как вы думаете, с чем это связано, начали больше болеть, или начали больше тестировать?

Если честно, я совсем не понимаю, почему МОЗ просто не признать, что они начали делать больше тестов. Это их безусловное достижение и большой плюс. Вполне логично, что с ростом количества тестируемых — увеличивается и показатель по заболеваемости.

Но в Министерстве продолжают упорно нагнетать ситуацию в стране аргументируя рост количества инфицированных несоблюдением мер безопасности. И продолжают настаивать на ужесточении карантинных мер. У меня совсем другая логика на сей счет.

Ходят упорные слухи, что карантин ужесточается и растет статистика в преддверии местных выборов? Ляшко заявил о возможности отмены выборов в случае ухудшения эпидемической ситуации.

Я уже знаком с этим предположением, и, на мой взгляд, оно очень многое ломает и перекраивает в нынешней общей картине. Я хочу надеяться, что это только предположение, а не реальные планы Правительства. Я не вправе искать какую-то политическую подоплеку в этой истории, но безусловно, возможны разные варианты.

Коронавирусный спецфонд потратили, нужен следующий транш. Как из нищей страны с профицитным бюджетом попытаться выжать дополнительное финансирование? Только нагнетая ситуацию.

Степанов рапортует о развёртывании 34 тысячи коек при том, что в стационарах находится порядка 6 тысяч человек. Власти ожидают стремительного всплеска инфицированных к осени, или осваивают антикоронавирусный фонд?

То, что разворачивается больше коек – хорошо. Необходим определенный запас прочности в преддверии осени. То, что может быть заполнено 10 — 20 тысяч мест в стационаре, и что у медиков будут дополнительные места, которые будут обеспечены кислородом — отлично. Это говорит о том, что у государства есть какой-то запас прочности, а у нас нет повода для паники. Более того, у нас появляется уверенность в том, что мы эту осень и зиму переживем.

Но у меня огромная претензия к Министерству и Кабмину, поскольку мы по-прежнему не защищаем группы риска. Самые благоприятные страны, такие как: Сингапур, Кувейт, и даже Беларусь, поставили своим приоритетом защиту групп риска.

Там существует определенная градация в зависимости от хронических заболеваний пациента. Например, сахарный диабет первого типа, второго типа, беременные, ишемическая болезнь сердца, бронхиальная астма. Для каждой категории написан свой план действий в случае болезни. Эти категории населения находятся под контролем.

Удивительно и странно, почему Украина не идет по этому пути. Очевидно, что в этих группах летальность в десять, а то и в сто раз выше, и нам необходимо первыми защищать людей с хроническими заболеваниями. Я понимаю, что мы не сможем профинансировать такую программу как в Сингапуре, к слову, там летальность 0,5%, но мы можем хотя бы сделать определенные шаги в этом направлении.

Я не понимаю, почему отечественному Министерству так сложно перестроиться? Возможно, эти очевидные посылы не доходят до Министра Степанова или Премьер-министра Шмыгаля. Защита групп риска – это в первую очередь не пожилые люди, а хронически больные люди.

Как полагаете, какой процент населения Украины реально имеет антитела к коронавирусу? Когда стоит ждать вакцину, и что МОЗ делает в этом направлении?

Официальные данные МОЗ — 0,25% украинцев на сегодня инфицированы COVID-19.

В свою очередь, я предполагаю, что реальная цифра в 10 раз выше – это порядка 2-2,5%. Хочу отметить, что это проблема не только Украины, это проблема всего мира. Ведь большая часть населения является бессимптомными носителями вируса, поэтому наша официальная статистика абсолютно не соответствует реальной картине. Для того, чтобы реально оценить ситуацию, нам необходимо делать массово серологию, которая покажет наличие антител в организме.

Если во многих локациях: в Нью Йорке (США), Италии, Испании количество людей, имеющих антитела, приближается к 20% и более, то в Украине — это приблизительно 2%. Мои исследования это также подтверждают.

Относительно вакцинации от COVID-19 и перспектив для Украины получить вакцину в числе первых, могу сказать как человек, который более 10 лет занимается вакцинацией, что это в ближайшей перспективе будет невозможно.

Я прекрасно помню, как в 2009 году, когда началась пандемия гриппа, Украина была единственной страной Европейского континента, которая не закупила противопандемическую моновакцину. Украина тогда была одной из самых пострадавших стран от пандемии гриппа. Около 1100 летальных исходов было зафиксировано в первый сезон. Но это не сопоставимо с потерями и рисками сегодняшнего дня. Мы понимаем, что летальность будет расти. Именно поэтому вакцинирование от короновируса важно и необходимо. Но то, что мы слышим от МОЗ, выглядит не совсем серьезно. Я имею ввиду заверения чиновников в том, что Украина вступила в альянс и стоит в очереди на вакцину.

Например, США уже трем фармацевтическим компаниям выделила по 2 млрд долларов, и даже сделала предоплату на 300 млн доз вакцин.

В Украине спецфонд потрачен на строительство дорог и денег на закупку вакцин нет. Поэтому можно сколько угодно говорить, что Украина в очереди, но я в это не верю. Вакцина — это товар и на сегодня он крайне дефицитен. Поэтому первыми ее получат страны, которые готовы за это платить.

Скорее всего уже в следующем году эта вакцина будет в свободном доступе и ее можно будет просто купить.

Как вы считаете, безопасны ли эти вакцины, поскольку сроки клинических испытаний были существенно сокращены ввиду необходимости побыстрее выпустить вакцину на рынок. Многие уже сейчас опасаются побочных явлений и не планируют вакцинироваться.

Согласен, главным спорным моментом в производстве вакцин от COVID-19 являются сокращенные сроки клинических испытаний. Я опять приведу пример пандемии 2009 года. Ведь и тогда для создания моновакцин многие компании использовали революционные методы, которые им было бы сложно применить в обычной ситуации. А ситуация с пандемией это позволяла, эти методы и сегодня широко используются.

В нынешней ситуации существует угроза для миллионов людей. Поэтому западный мир закрывает глаза на некоторые погрешности, в частности, на сокращение сроков клинических исследований.

Чтобы сохранить жизни людей, необходимо соглашаться на те вакцины, которые будут в обозримом будущем. В том, что Украина их получит не в первую очередь, я вижу и позитивный момент. Мы сможем оценить результаты массового применения вакцин в богатых странах.

Что вы думаете о, так называемой, вакцине Путина?

Полагаю, что они постарались как можно быстрее зарегистрировать вакцину. Но у них не завершена третья фаза, которая предусматривает массовые клинические испытания на разных группах людей. Не хотелось бы касаться политических моментов, но Россия — это страна, которая успешно и давно производит вакцины, если быть точным, то более ста лет. У них достаточно большой ассортимент вакцин. В связи с этим, я бы не стал бросать камень в их огород относительно вопросов производства и разработки вакцин. Более того, если у Украины будет возможность раньше купить вакцину у России, или у Китая, нежели у США или Великобритании, я бы настоятельно рекомендовал купить вакцины как можно раньше. Это поможет сохранить тысячи жизней, особенно в группах риска, у людей с хроническими заболеваниями.

Вы рекомендуете украинцам в преддверии осенне-зимнего сезона вакцинироваться от пневмоковой инфекции. Как это поможет при гриппе и коронавирусе?

Вакцинация от пневмоковой инфекции уменьшит количество бактериальных пневмоний. Это как раз то, о чем мы говорили, о наложении одного вида инфекции на другой. Вирусная инфекция запускает бактериальный процесс. Больше всего летальных исходов фиксируется от пневмококковых пневмоний. Крайне желательно вакцинировать маленьких и пожилых людей защитив их от этого вида бактериальной инфекции. Я очень рекомендую эту вакцинацию в разрезе коронавирусной пандемии.

В преддверии начала учебного года и требований МОЗ всем носить маски, есть ли у вас информация о том, насколько небезопасно длительно, особенно ребенку, находиться в маске. Я говорю и об уровне углекислого газа, и об индивидуальных особенностях детей, особенно в начальной школе?

Насколько мне известно, на сегодняшний день не было серьезных исследований относительно вреда длительного ношения маски для детского здоровья. В СМИ публикуются различные ролики, когда датчиками измеряют количество углекислого газа в подмасочном пространстве. Безусловно, уровень углекислого газа в этом случае повышен. Но хочу отметить, что физиология вдоха значительно сложнее. Мы продавливаем сквозь маску и вдох, и выдох, и получаем воздух из окружающей среды, а не только из подмасочного пространства.

Стоит отметить, что там действительно больше углекислого газа. А вот насколько это может повлиять на здоровье ослабленных детей, или детей с хроническими заболеваниями сердца, вопрос открытый.

Я думаю, что длительное ношение маски детьми с хроническими заболеваниями может негативно повлиять на их здоровье. Но, повторюсь, что сегодня нет каких-то научных данных по этому вопросу.

В целом, я противник масочного режима для школьников. В данном случае нужен какой-то консенсус, который предложат специалисты после детального изучения вопроса. Важно, чтобы детские кардиологи, иммунологи и другие специалисты, приняли участие в поиске этого оптимального решения и оценили все риски детей разных категорий, а также учителей.

Что порекомендуете украинцам в преддверии зимы, учитывая приход сезонного гриппа и COVID-19 помимо вакцинации, например, различные дыхательные практики, которые позволяют улучшить состояние легких?

Я абсолютный сторонник простых и эффективных вещей. К сожалению, наша психология склонна к медикаментозным способам предотвращения заболеваний и напрочь игнорирует простые и эффективные методы.

На первое место я бы поставил закаливающие процедуры. Прежде всего — это контрастный душ по утрам. И это должен быть не формальный подход. Рекомендую несколько минут провести под струей прохладной и теплой воды, чтобы вода попадала на большие поверхности тела: на грудь, спину, можно на голову.

Безусловно, важны и необходимы дыхательные практики, они могут быть разными. Это и специальные дыхательная гимнастика по Стрельниковой, это может быть и йога.

Кроме того, очень важны циклические физические нагрузки. Это когда мы длительно в интенсивном режиме занимаемся. Например, бег, велодорожка, велосипед, танцы, спортивные игры. Кроме того, очень полезны кардионагрузки с небольшим весом.

И важнейший аспект – это психическое состояние человека. Необходимо уходить из зоны депрессии и дискомфорта. Призываю всех не паниковать, важно успокоиться в отношении коронавируса. Необходимо эмоционально загружать нашу жизнь, поскольку иммунная система напрямую зависит от нашего психологического состояния.

Иммунную систему необходимо не только тренировать, но и напитывать позитивными эмоциями.