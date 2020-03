Илон Маск поставил более 1000 аппаратов ИВЛ в калифорнийские больницы

Маск неоднократно преуменьшал тяжесть пандемии коронавируса, но на прошлой неделе заявил, что его заводы будут выпускать вентиляторы, «если будет нехватка».

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск выполнил свое обещание поставить более 1000 аппаратов ИВЛ для оказания помощи больницам Калифорнии в лечении пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом заявил губернатор Гэвин Ньюсом на пресс-конференции в понедельник, информирует enovosty.com/news.

«Я сказал вам несколько дней назад, что Маск, скорее всего, поставит 1000 вентиляторов на этой неделе», — сказал Ньюсом, добавив: «Они прибыли в Лос-Анджелес… Это было героическое усилие».

Yup, China had an oversupply, so we bought 1255 FDA-approved ResMed, Philips & Medtronic ventilators on Friday night & airshipped them to LA. If you want a free ventilator installed, please let us know!

— Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2020

Читайте: Эпическое ралли: компания Tesla обогнала по капитализации Boeing