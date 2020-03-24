Илон Маск поставил более 1000 аппаратов ИВЛ в калифорнийские больницы

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Маск неоднократно преуменьшал тяжесть пандемии коронавируса, но на прошлой неделе заявил, что его заводы будут выпускать вентиляторы, «если будет нехватка».

Генеральный директор Tesla и SpaceX Илон Маск выполнил свое обещание поставить более 1000 аппаратов ИВЛ для оказания помощи больницам Калифорнии в лечении пациентов с диагнозом COVID-19. Об этом заявил губернатор Гэвин Ньюсом на пресс-конференции в понедельник, информирует enovosty.com/news.

«Я сказал вам несколько дней назад, что Маск, скорее всего, поставит 1000 вентиляторов на этой неделе», — сказал Ньюсом, добавив: «Они прибыли в Лос-Анджелес… Это было героическое усилие».

Yup, China had an oversupply, so we bought 1255 FDA-approved ResMed, Philips & Medtronic ventilators on Friday night & airshipped them to LA. If you want a free ventilator installed, please let us know! — Elon Musk (@elonmusk) March 24, 2020 Читайте: Эпическое ралли: компания Tesla обогнала по капитализации Boeing

На прошлой неделе, после того, как Ньюсом сказал, что говорил с «известным предпринимателем» об аппаратах ИВЛ, Маск намекнул, что планы по производству уже ведутся на заводах Tesla.

Маск неоднократно преуменьшал серьезность пандемии коронавируса, называя панику, окружающую его, «дурацкой» и ложно утверждая, что дети «по существу невосприимчивы» к вирусу, несмотря на доказательства обратного.

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В февральском отчете Центра медицинской безопасности при Джонс Хопкинс сообщается, что в США около 160 000 аппаратов ИВЛ готовы к использованию в больницах, а еще 8 900 хранятся в национальном резерве. Но один эксперт предупредил, что, поскольку вирус продолжает распространяться по США, миллионам американцев могут понадобиться дополнительные устройства.

В ответ на этот потенциальный дефицит General Motors и Ford заявили, что будут помогать выпускать ИВЛ, поскольку различные секторы экономики США перепрофилируют себя, чтобы удовлетворить растущий спрос на медицинские принадлежности.

Источник: Businessinsider