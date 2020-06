Необходимо соблюдать осторожность в применении дексаметазона при лечении COVID-19, — ВОЗ

Было показано, что дексаметазон снижает смертность у наиболее тяжело больных пациентов.

ВОЗ приветствует первоначальные многообещающие результаты исследования UK RECOVERY по использованию дексаметазона при лечении COVID-19, заявил Генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Аданом Гебреисус. Но организация также призвала к осторожности при использовании препарата.

Показано, что препарат — стериод — эффективен при лечении наиболее серьезных случаев. Доктор Тедрос пояснил, что он снижает смертность примерно на одну пятую для пациентов, получающих только кислород, и примерно на треть для пациентов, нуждающихся в ИВЛ.

«WHO also developed a core protocol, which has been adapted and used by researchers around the world.

And yesterday, there was the welcome news of positive initial results from the RECOVERY trial in the 🇬🇧»-@DrTedros #COVID19

