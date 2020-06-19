Необходимо соблюдать осторожность в применении дексаметазона при лечении COVID-19, — ВОЗ

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Было показано, что дексаметазон снижает смертность у наиболее тяжело больных пациентов.

ВОЗ приветствует первоначальные многообещающие результаты исследования UK RECOVERY по использованию дексаметазона при лечении COVID-19, заявил Генеральный директор ВОЗ доктор Тедрос Аданом Гебреисус. Но организация также призвала к осторожности при использовании препарата.

Показано, что препарат — стериод — эффективен при лечении наиболее серьезных случаев. Доктор Тедрос пояснил, что он снижает смертность примерно на одну пятую для пациентов, получающих только кислород, и примерно на треть для пациентов, нуждающихся в ИВЛ.

«WHO also developed a core protocol, which has been adapted and used by researchers around the world. And yesterday, there was the welcome news of positive initial results from the RECOVERY trial in the 🇬🇧»-@DrTedros #COVID19 — World Health Organization (WHO) (@WHO) June 17, 2020

Продолжить с осторожностью

Доктор Майкл Райан, исполнительный директор Программы ВОЗ по чрезвычайным ситуациям в области здравоохранения, также приветствовал результаты. «Это отличные новости», — сказал он. «Но это лишь часть решения с клинической стороны».

Он также предупредил, что крайне важно, чтобы препарат использовался только под наблюдением врача, а не в качестве профилактической меры. «Это не лечение самого вируса», — пояснил он. Важно, что его использование предназначено для тяжело больных пациентов.

Его сообщение было поддержано доктором Джанет Диаз, главой Службы клинической помощи, которая повторила то, что препарат не оказывает влияния на пациентов с легкими случаями.

«Точно так же мы не должны спешить обновлять клинические рекомендации — подходящие дозы, то, как оценивать людей», — призвал доктор Райан. «Нам по-прежнему необходимо изучать данные, нам необходимо скорректировать клинические руководства, и нам необходимо поддерживать страны как в доступе, так и в использовании этого препарата наиболее подходящим способом».

Это важно, но это только предварительные данные из одного исследования, сказал он.

Не забывайте другие болезни

Доктор Тедрос также подчеркнул, что COVID-19 является лишь одной из угроз, с которыми сталкиваются наиболее уязвимые сообщества в мире, и призвал продолжать оказание основных услуг.

«COVID-19 привел к хаосу в мире, и одна из вещей, которая серьезно пострадала — это наши программы по забытым тропическим болезням во всем мире», — пояснила доктор Мвелеселе Нтули Малесела (Mwelecele Ntuli Malecela), директор департамента контроля забытых тропических болезней.

Воздействие COVID-19 было особенно сильным в Африке, когда программы массового введения лекарств против тропических болезней прекратились по всему континенту. По ее словам, организация смотрит в будущее — как выполнять эти программы более эффективно и обеспечивать безопасность всех участников.

Напомним, ученые обнаружили препарат, который снижает смертность от COVID-19.

Выяснилось, что у пациентов, подключенных к аппарату ИВЛ, смертность в группе, принимавшей дексаметазон, снизилась с 40% до 28%. А среди тех, кто нуждался в кислороде, – с 25% до 20%. Медики уже назвали препарат «прорывом» в борьбе с коронавирусом.

«Это единственный на сегодня препарат, который показал столь значительное снижение смертности от коронавирусной болезни. Это значительный прорыв», – отметили исследователи.

Источник: Weforum