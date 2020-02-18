Обнадеживающие цифры и охота на зараженных. Что важно знать о коронавирусе 18 февраля

Главная » Последние новости » Здоровье » Обнадеживающие цифры и охота на зараженных. Что важно знать о коронавирусе 18 февраля Обнадеживающие цифры и охота на зараженных. Что важно знать о коронавирусе 18 февраля

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За последние сутки зафиксировано все больше случаев выздоровления от китайского коронавируса

За сутки количество заразившихся китайским коронавирусом, который получил название COVID-2019 выросло до 73335 (+1893, что является положительной динамикой). Вместе с тем, наблюдается всё больше случаев выздоровления: 12 803 (на 1708 больше за последние за сутки). С подозрением на наличие вируса – 4194 человека, количество погибших на сегодня — 1873, информируют Экономические Новости.

Хорошие новости: С каждым днём выздоравливают всё больше людей, а доля критических случаев протекания болезни постепенно уменьшается: с 15,9% до 7,2%.

Кроме того, в Сети появляются истории, которые показывают, что жизнь продолжается. В частности, в твиттере показали доктора, который всего через один день после своей свадьбы направляется в Ухань, чтобы спасать людей:

Жесткий меры: Власти в Китае сообщают, что меры по изоляции и карантину хоть и можно назвать слишком жесткими, но всё же они дают результаты. В эпицентре заражения, провинции Ухань, людям запрещено просто так выходить на улицы. Этим жителям Китая выдают специальные карточки, в которых указано, как часто и когда они имеют возможность пройти в город. Тем, кто хочет скрыть симптомы болезни, власти грозят смертной казнью, а тех, кто не хочет ложиться в больницу, ловят и заставляют сделать это силой.

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Справка: Самыми распространенными симптомами на сегодня является высокая температура до сорока градусов, через пару дней начинается сильный кашел, боль в животе, рвота и сильная диарея. Для того, чтобы уберечь себя, не забывайте максимально часто мыть руки с мылом (на протяжении двадцати секунд), пытаться избегать большого скопления людей и не посещать страны, в которых сейчас наблюдается высокий уровень заболеваемости.