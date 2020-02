Обнадеживающие цифры и охота на зараженных. Что важно знать о коронавирусе 18 февраля

За последние сутки зафиксировано все больше случаев выздоровления от китайского коронавируса

За сутки количество заразившихся китайским коронавирусом, который получил название COVID-2019 выросло до 73335 (+1893, что является положительной динамикой). Вместе с тем, наблюдается всё больше случаев выздоровления: 12 803 (на 1708 больше за последние за сутки). С подозрением на наличие вируса – 4194 человека, количество погибших на сегодня — 1873, информируют Экономические Новости.

Хорошие новости: С каждым днём выздоравливают всё больше людей, а доля критических случаев протекания болезни постепенно уменьшается: с 15,9% до 7,2%.

Кроме того, в Сети появляются истории, которые показывают, что жизнь продолжается. В частности, в твиттере показали доктора, который всего через один день после своей свадьбы направляется в Ухань, чтобы спасать людей:

Doctor heads for coronavirus-hit #Wuhan one day after he got married pic.twitter.com/BzWnbpXpTN

— CGTN (@CGTNOfficial) February 18, 2020